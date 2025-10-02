Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a vorbit în termeni laudativi despre cei doi copii ai săi.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Andreea Esca și familia (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

Andreea Esca se poate mândri cu o carieră în televiziune de invidiat, având o experiență de peste 30 de ani. Ba mai mult, vedeta de la PRO TV este implicată în numeroase proiecte, iar de-a lungul timpului a avut o expunere constantă în spațiul public.

Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris

Formând un cuplu de peste două decenii, Andreea și Alexandre au reușit să-și păstreze căsnicia solidă, chiar dacă provin din medii culturale diferite. Cei doi s-au cunoscut la finalul anilor ’90 și, în ciuda contrastelor dintre universurile lor, au construit o relație durabilă și un model familial de admirat.

Împreună au doi copii deja adulți – Alexia și Aris Eram. Cei doi frați s-au remarcat ca o echipă carismatică în competiția Asia Express, unde au cucerit publicul prin naturalețea și complicitatea lor. Potrivit mamei lor, relația frumoasă pe care o au și maturitatea de care dau dovadă sunt rezultatul unei educații bazate pe coerență și colaborare între părinți.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a vorbit în termeni laudativi despre cei doi copii ai săi.

„Amândoi sunt niște copii foarte buni, niște copii cu un suflet foarte bun și sper că sunt politicoși. Sunt foarte muncitori, ceea ce iar apreciez, pentru că și eu și soțul mei suntem ‘workoholici’, deci clar mi se pare că este o calitate importantă să fii un om muncitor. Și ce mai apreciez la ei este că au un respect deosebit față de ceilalți”, a povestit vedeta pentru VIVA!.

Prezentatoarea PRO TV s-a declarat extrem de încântată de faptul că cei doi copii ai săi au ales să meargă în vacanță cu ea și soțul ei.

„Copiii mei au fost cu noi în vacanță, facem cel puțin două vacanțe pe an împreună și asta pentru că ei își doresc să vină, nu-i oblig eu. Mi se pare chiar deosebit faptul că merg, adică eu nu îmi aduc aminte să mai fi mers cu părinții mei în vacanță după 18 ani, dar lor le face plăcere și mă bucur. Cu cât vor să vină mai mult, cu atât mai bine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Esca, dezvăluiri despre retragerea din televiziune

Andreea Esca a fost întrebată dacă ia în calcul renunțarea la postul de prezentatoare de știri, ea fiind unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România.

„Pentru că în acest an împlinesc 30 de ani de Pro TV, pentru că de televiziune mai am încă vreo doi și ceva înainte, nu pot decât să fiu extrem de fericită și să-ți spun sincer, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Nu m-am gândit să mă retrag din televiziune, m-am gândit la varianta că poate, la un moment dat, am să fac și altceva în televiziune, un alt tip, poate, de emisiune, de format. Dar deocamdată este un mediu în care mă simt foarte bine, la care mă pricep și cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe”, a povestit știrista pentru Unica.ro.

Prezentatoarea a mărturisit că nu ia în calcul să își facă un podcast, lucru frecvent printre vedetele de la noi.

„Cred că tocmai pentru că am avut unul dintre primele podcasturi, care pe vremea aceea se numeau interviuri, pentru că asta sunt de fapt, doar că acum poartă un alt nume, nu mă interesează să-l fac acum. Mi se pare că acum este o invazie, sunt prea multe. (râde) Nu e bine să fii nici prea devreme, dar dacă tot am fost, parcă nu m-aș apuca să fac din nou. Vreau să le las loc tuturor acestor oameni care se bucură de a face podcasturi în acest moment”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:
Iulia Vântur, declarații despre operațiile estetice. Cum se menține în formă la 44 de ani: „Simt că trec anii, însă…'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ashley Park și Paul Forman, starurile din serialul "Emily in Paris", s-au despărțit după doi ani de relație
People
Ashley Park și Paul Forman, starurile din serialul "Emily in Paris", s-au despărțit după doi ani de relație
Bogdan Vlădău, prima reacție după zvonurile conform cărora fosta lui soție, Gina Chirilă, ar fi într-o relație: "Suntem prieteni foarte buni"
People
Bogdan Vlădău, prima reacție după zvonurile conform cărora fosta lui soție, Gina Chirilă, ar fi într-o relație: "Suntem prieteni foarte buni"
George Clooney, declarație neașteptată despre soția sa, Amal, avocata pentru drepturile omului: "Când sunt în preajma ei..."
People
George Clooney, declarație neașteptată despre soția sa, Amal, avocata pentru drepturile omului: "Când sunt în preajma ei..."
Ianis și Elena Hagi și-au botezat băiețelul și au dezvăluit imagini emoționante de la eveniment. Ce nume special au ales pentru copilul lor
People
Ianis și Elena Hagi și-au botezat băiețelul și au dezvăluit imagini emoționante de la eveniment. Ce nume special au ales pentru copilul lor
Lili Sandu confesiuni sincere despre nunta cu Silviu Țolu, după mai multe amânări: "Noi am vorbit, dar..."
People
Lili Sandu confesiuni sincere despre nunta cu Silviu Țolu, după mai multe amânări: "Noi am vorbit, dar..."
Irina Fodor, despre limitele impuse fiicei sale, Diana. Cu ce este strictă prezentatoarea: "Am monitorizat-o"
People
Irina Fodor, despre limitele impuse fiicei sale, Diana. Cu ce este strictă prezentatoarea: "Am monitorizat-o"
Libertatea
Imaginea cu Alexia Eram fără sutien a stârnit reacții în mediul online. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții. „Este o zi emoționantă”
Imaginea cu Alexia Eram fără sutien a stârnit reacții în mediul online. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții. „Este o zi emoționantă”
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Imagini cu inelul de logodnă primit de Ioana Stan
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Imagini cu inelul de logodnă primit de Ioana Stan
Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „‘Pleacă de aici, nu mă interesează’. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „‘Pleacă de aici, nu mă interesează’. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul
Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Primele imagini de la botezul fiului lui Ianis și al Elenei Hagi! Ce nume au ales pentru băiatul lor
Primele imagini de la botezul fiului lui Ianis și al Elenei Hagi! Ce nume au ales pentru băiatul lor
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Cum a fost făcut public marele anunț
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Cum a fost făcut public marele anunț
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
catine.ro
3 zodii atrag succesul financiar în octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 3 octombrie 2025. Scorpionii caută atenție. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 octombrie 2025. Scorpionii caută atenție. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ghid pentru antrenamentele de pilates. Cum să începi practicarea exercițiilor specifice
Ghid pentru antrenamentele de pilates. Cum să începi practicarea exercițiilor specifice
Fran Drescher a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița din „Dădaca” a strălucit la 68 de ani
Fran Drescher a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița din „Dădaca” a strălucit la 68 de ani
Mai multe din people
Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Actrița a renunțat la nuanța iconică de blond
Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Actrița a renunțat la nuanța iconică de blond
People

Pamela Anderson a uimit cu noua sa schimbare de look, renunțând la părul blond care a consacrat-o.

+ Mai multe
Sore, confesiuni despre relația din prezent cu Mircea Julean, fostul ei partener și tatăl fetiței ei: "Indiferent de orgolii sau de neînțelegeri..."
Sore, confesiuni despre relația din prezent cu Mircea Julean, fostul ei partener și tatăl fetiței ei: "Indiferent de orgolii sau de neînțelegeri..."
People

Sore preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața ei personală și a vorbit rar atât despre relația pe care a avut-o cu Mircea Julean, cât și despre despărțirea lor.

+ Mai multe
Eric Dane transmite un mesaj puternic în timp ce este văzut într-un scaun cu rotile pe fondul luptei sale cu ALS
Eric Dane transmite un mesaj puternic în timp ce este văzut într-un scaun cu rotile pe fondul luptei sale cu ALS
People

Eric Dane a transmis un mesaj emoționant pe fondul luptei sale cu scleroza laterală amiotrofică.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC