Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”

Andreea Esca se poate mândri cu o carieră în televiziune de invidiat, având o experiență de peste 30 de ani. Ba mai mult, vedeta de la PRO TV este implicată în numeroase proiecte, iar de-a lungul timpului a avut o expunere constantă în spațiul public.

Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris

Formând un cuplu de peste două decenii, Andreea și Alexandre au reușit să-și păstreze căsnicia solidă, chiar dacă provin din medii culturale diferite. Cei doi s-au cunoscut la finalul anilor ’90 și, în ciuda contrastelor dintre universurile lor, au construit o relație durabilă și un model familial de admirat.

Împreună au doi copii deja adulți – Alexia și Aris Eram. Cei doi frați s-au remarcat ca o echipă carismatică în competiția Asia Express, unde au cucerit publicul prin naturalețea și complicitatea lor. Potrivit mamei lor, relația frumoasă pe care o au și maturitatea de care dau dovadă sunt rezultatul unei educații bazate pe coerență și colaborare între părinți.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a vorbit în termeni laudativi despre cei doi copii ai săi.

„Amândoi sunt niște copii foarte buni, niște copii cu un suflet foarte bun și sper că sunt politicoși. Sunt foarte muncitori, ceea ce iar apreciez, pentru că și eu și soțul mei suntem ‘workoholici’, deci clar mi se pare că este o calitate importantă să fii un om muncitor. Și ce mai apreciez la ei este că au un respect deosebit față de ceilalți”, a povestit vedeta pentru VIVA!.

Prezentatoarea PRO TV s-a declarat extrem de încântată de faptul că cei doi copii ai săi au ales să meargă în vacanță cu ea și soțul ei.

„Copiii mei au fost cu noi în vacanță, facem cel puțin două vacanțe pe an împreună și asta pentru că ei își doresc să vină, nu-i oblig eu. Mi se pare chiar deosebit faptul că merg, adică eu nu îmi aduc aminte să mai fi mers cu părinții mei în vacanță după 18 ani, dar lor le face plăcere și mă bucur. Cu cât vor să vină mai mult, cu atât mai bine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Esca, dezvăluiri despre retragerea din televiziune

Andreea Esca a fost întrebată dacă ia în calcul renunțarea la postul de prezentatoare de știri, ea fiind unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România.

„Pentru că în acest an împlinesc 30 de ani de Pro TV, pentru că de televiziune mai am încă vreo doi și ceva înainte, nu pot decât să fiu extrem de fericită și să-ți spun sincer, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Nu m-am gândit să mă retrag din televiziune, m-am gândit la varianta că poate, la un moment dat, am să fac și altceva în televiziune, un alt tip, poate, de emisiune, de format. Dar deocamdată este un mediu în care mă simt foarte bine, la care mă pricep și cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe”, a povestit știrista pentru Unica.ro.

Prezentatoarea a mărturisit că nu ia în calcul să își facă un podcast, lucru frecvent printre vedetele de la noi.

„Cred că tocmai pentru că am avut unul dintre primele podcasturi, care pe vremea aceea se numeau interviuri, pentru că asta sunt de fapt, doar că acum poartă un alt nume, nu mă interesează să-l fac acum. Mi se pare că acum este o invazie, sunt prea multe. (râde) Nu e bine să fii nici prea devreme, dar dacă tot am fost, parcă nu m-aș apuca să fac din nou. Vreau să le las loc tuturor acestor oameni care se bucură de a face podcasturi în acest moment”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:

Iulia Vântur, declarații despre operațiile estetice. Cum se menține în formă la 44 de ani: „Simt că trec anii, însă…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro