Florin Ristei, moment tensionat în aeroport alături de iubita lui, Yasmin Awad. Ce a făcut un fan

Florin Ristei a povestit recent un moment surprinzător petrecut în aeroport în timp ce se afla alături de iubita lui, Yasmin Awad, într-o vacanță. Cei doi formează un cuplu de puțin timp, iar tânăra este cunoscută în mediul online, mai ales pe TikTok, unde postează clipuri virale.

Ce li s-a întâmplat în aeroport

Cântărețul a dezvăluit întâmplarea în emisiunea „Fiertzi pe Insulă”, unde a povestit despre mai multe vacanțe petrecute împreună în această vară. Speak, prietenul lui Florin Ristei, a făcut haz de relația lor: „Între timp, Florin Ristei și-a făcut gagică. E peste tot… În sfârșit, face și Florin acum dragoste. Să nu-i mai purtați de grijă. Florin Ristei e îndrăgostit acum. El a renunțat un pic la carieră și îi oferă timp iubitei lui”.

Ristei a povestit că în aeroport a observat un fan care îl filma și a decis să răspundă cu aceeași monedă. A scos telefonul și a început să-l filmeze pe bărbat, purtând un mic dialog cu acesta. Gestul său l-a surprins pe fan, care, se pare, s-a speriat și a fugit.

„Acum vreo lună am fost plecat în vacanță un pic. Plecăm din aeroport și-l văd în timp ce mergeam… Eu eram cu Yasmin, mergeam așa… Și ăla făcea așa, ne filma. Și era pe video cu cineva, îi arăta cuiva ceva. Și când mă uitam spre el… Dar l-am banghit din prima, știi? Și mergând… Omul tot așa… Și la un moment dat scot telefonul și încep să-l filmez pe el. Și omul s-a uitat numai în față așa… Și vorbeam cu el, zic: ‘Zi mă, zi ceva, să te filmez și eu’! Numai așa făcea… Și se mai uita un pic… Și am vrut să-l postez, dar după îl fac celebru și nu are niciun sens”, a relatat Florin Ristei.

Yasmin Awad are cinci ani mai puțin decât Florin, având 32 de ani, în timp ce Ristei a împlinit 37 de ani la finalul lunii august. Cei doi și-au confirmat relația și s-au afișat de mai multe ori împreună.

Tânăra este foarte activă în mediul online, cu o comunitate mare pe TikTok și Instagram, și lucrează ca make-up artistă. Yasmin Awad a colaborat cu mai multe vedete și este obișnuită cu viața publică și cu lumea mondenă.

Florin Ristei are o relație cu Yasmin Awad

După despărțirea de Naomi Hedman, anunțată la sfârșitul lui 2023, Florin Ristei a păstrat o discreție totală în ceea ce privește viața sa amoroasă. Cei doi și-au încheiat relația invocând problema distanței, însă la puțin timp, Naomi a revenit în România și a fost văzută în compania lui Andrew, fiul Ozanei Barabancea. Între timp, artistul a preferat să stea departe de ochii curioșilor, fără a fi asociat cu vreo altă parteneră.

Timpul a trecut, iar în prezent se pare că Ristei a găsit din nou echilibrul în viața sentimentală. De această dată, el a ales să nu mai țină ascunsă noua legătură și a oferit un indiciu clar urmăritorilor săi din mediul online.

Relația cu Yasmin Awad a început să fie în atenția publicului de mai multă vreme, de când au fost observați la avanpremiera filmului F1. Au venit și au plecat împreună, dar fără gesturi evidente sau apropieri care să confirme o legătură romantică. Însă, între timp, misterul a fost risipit. Florin Ristei a confirmat relația cu tânăra creatoare de conținut și a postat un story în care se află în mașină alături de ea.

