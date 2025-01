Florin Ristei, dezvăluiri despre fosta lui logodnică, Naomi Hedman. Cât a costat inelul de logodnă. Artistul, dat de gol de Speak: „Un pic mai mult”

Florin Ristei a dezvăluit cât a investit în inelul de logodnă pe care i l-a oferit fostei sale iubite, Naomi Hedman, cu care s-a logodit în decembrie 2020. Discuția a avut loc într-un podcast cu Speak, care a povestit, la rândul său, cât a cheltuit pe inelul dăruit Cristinei Ștefania.

Florin Ristei și Naomi Hedman s-au logodit în mare secret, iar artistul a recunoscut acest lucru abia în vara lui 2021. „M-am și logodit. N-am zis-o nimănui. Sunt logodit de pe data de 30 decembrie a anului trecut”, a mărturisit el în cadrul podcastului cu Speak.

În aceeași discuție, Florin a dezvăluit că avea deja în plan organizarea nunții. Spre exemplu, el visa ca Bruno Mars să cânte în deschiderea evenimentului, însă Naomi avea alte preferințe muzicale, declarând că o admiră pe Loredana Groza.

Între timp, relația dintre Florin Ristei și Naomi Hedman a luat sfârșit, însă artistul a fost destul de discret în privința despărțirii. Totuși, în podcastul lui Speak, Florin a povestit despre achiziția inelului de logodnă pe care i l-a oferit fostei sale iubite. Bijuteria, care a rămas la Naomi, a avut un preț de aproximativ 2.500 de euro.

Discuția a avut loc într-un cadru relaxat, iar momentul a fost completat de o intervenție amuzantă din partea lui Speak. Acesta a dezvăluit că și el a cheltuit o sumă similară pentru inelul dăruit logodnicei sale, Cristina Ștefania.

„Cât am dat pe el? Cred că 2.500”, a fost suma dezvăluită de Florin Ristei.

„Florin, nu vrea să-mi zică cât a dat pe… pe cercelul ăla de logodnă, inelul, mă scuzați. Și tu și eu am aflat ieri, breaking news, că el a fost logodit cu Naomi”, a spus Speak.

Florin Ristei și Naomi Hedman, care au format un cuplu timp de câțiva ani, au luat decizia de a se despărți în 2023, separarea fiind cauzată de dificultățile generate de distanța dintre ei. Recent, cântărețul a vorbit despre relația sa cu Naomi în cadrul podcastului găzduit de Speak, unde a făcut o dezvăluire neașteptată despre fosta sa parteneră.

Întrebat de Speak care a fost cel mai marcant moment al poveștii lor de iubire, Florin a fost inițial rezervat, dar a răspuns fără ezitare.

„Nu consider că a fost unul wow, încât să sar după el. OK… dacă ar fi să aleg… Păi, când ne-am logodit”, a răspuns Florin Ristei.

„Bă, stai, tu ai fost logodit cu Naomi? (….) Și cum ai cerut-o?', a întrebat Speak. „Acasă (…) Dar a fost repede atunci, în primele 4 luni. După aia de aia am stat liniștit. Eu sunt mai pragmatic așa, să știi. Adică sunt emoțional, dar nu consider că primul «te iubesc» și cererea în căsătorie… astea sunt niște momente pe care mi le aduc aminte. Dar am momente mai mari într-o relație care mă fac să mă gândesc cu bucurie la relația aia decât astea definitorii”, a adăugat Florin Ristei.