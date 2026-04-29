Unde vor petrece Smiley și Gina Pistol minivacanța de 1 mai. Cu cine se vor întâlni: „Aștept cu nerăbdare"

Smiley a vorbit despre planurile sale cu familia pentru minivacanța de 1 mai.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Gina Pistol și Smiley
VEZI FOTO
POZA 1 / 23

Minivacanța de 1 mai 2026 va veni cu un moment de neuitat pentru Smiley și soția lui, Gina Pistol. Artistul și prezentatoarea își vor petrece aceste zile libere departe de România. Iată ce planuri și-au conturat cei doi.

Unde vor petrece Smiley și Gina Pistol minivacanța de 1 mai

Smiley și Gina Pistol au ales ca pentru vacanța de 1 mai 2026 să plece la Milano. Cei doi vor merge alături de fiica lor, dar și alți prieteni la meciul pe care echipa Internazionale Milano, antrenată de către Cristi Chivu, îl va avea cu Parma, fosta lui formație, antrenată în prezent de Carlos Cuesta. Meciul celor două echipe se joacă duminică, 3 mai 2026, pe Stadionul Giuseppe Meazza din Milano.

„Aștept cu nerăbdare această minivacanță de 1 mai, pentru că o vom petrece susținând munca bună a unui român pe care îl respect și îl prețuiesc mult, Cristi Chivu. Voi fi la Milano, cu Gina, Josephine, prietenii și cu toată energia bună de acasă, la meciul lui Inter Milano cu Parma. Este mereu, oriunde ne-am afla, cea mai frumoasă sărbătoare românească atunci când simțim implicarea lui Cristi în fiecare secundă de meci, diferența pe care o face în fotbalul mondial cu viziunea, strategia și spiritul lui și, mai ales, când îi vedem rezultatele remarcabile. Așa că deja ne dregem vocile, pentru a-i face galerie românului nostru, pe 3 mai 2026, pe San Siro”, a declarat Smiley pentru Libertatea.

Smiley, declarații inedite despre viața de familie

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Smiley și Gina Pistol dezvăluie adesea pe rețelele de socializare imagini cu fiica lor, Josephine, chiar dacă au ales să nu îi dezvăluie chipul, spre dezamăgirea fanilor.

Cei doi au o relație de invidiat și, atunci când programul îi permite, Gina Pistol îl acompaniază pe Smiley la concerte, ba chiar a urcat pe scenă alături de acesta și a cântat.

Într-un interviu acordat recent, Smiley a vorbit despre relația cu soția lui, având numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Unele dintre cele mai intense feluri în care povestesc despre mine sunt în concerte, când toată emoția pe care am pus-o în anumite piese se multiplică direct proporțional cu numărul de suflete din fața mea. Au fost concerte în care am simțit, mai mult decât o fac de obicei în public sau, iată, în interviuri, să spun ‘te iubesc soției mele, fetiței mele, părinților mei, prietenilor mei, să termin anumite piese în lacrimi sau pe altele să nu le pot termina din cauza emoțiilor mari”, a declarat el pentru VIVA!.

Artistul a mărturisit că vacanțele în familie sunt preferatele sale, mai ales totul se învârte în jurul dorințelor fiicei sale.

„E o bucurie să fim cu toții și, ce-i drept, ne cam luăm după ea și după dorințele ei în vacanță, pentru că asta ne face și pe noi fericiți. Când e de distracție, nu prea facem rabat, nu prea ne împărțim timpul între vacanță și muncă, încercăm să ne bucurăm complet de tot ce simțim și trăim”, a mai spus el pentru sursa citată.

Gina Pistol a dezvăluit cum l-a cucerit pe Smiley

Gina Pistol a făcut mărturisiri despre începutul relației cu Smiley. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum l-a cucerit, de fapt, pe soțul ei.

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine”a spus Gina Pistol pentru unica.ro

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu extrem de solid și se completează reciproc.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ.”

Citește și:
Andi Moisescu, despre relația cu cei doi băieți ai lui după divorț și schimbările din viața profesională: „O să aibă ocazia să vadă toți…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC