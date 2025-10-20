Andreea Marin se va revedea în curând cu fiica ei, Violeta, care a plecat să studieze în America: „Ne vom bucura una de alta”

Violeta, fiica Andreei, Marin, studiază dreptul în Statele Unite ale Americii, la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell.

Violeta, fiica Andreei Marin, revine în România

În cadrul unui interviu oferit recent, Andreea Marin a dezvăluit că fiica ei se va întoarce în curând în România. Vedeta nu a dezvăluit motivul, însă este foarte bucuroasă că va avea din nou ocazia ca Violeta să fie aproape de ea și să petreacă timp împreună.

„Violeta m-a sunat chiar acum, în timpul conferinței de presă, mereu mi-a fost alături. Ea știe ce înseamnă această muncă. O să ne auzim după ce voi termina evenimentul, o voi suna la finalul galei și vom povesti mai multe. Vine acasă peste două săptămâni, așa că ne vom bucura una de alta!”, a spus Andreea Marin pentru Click!

Andreea Marin, despre cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta

Andreea Marin s-a împăcat cu greu cu ideea că va fi departe de fiica ei. Însă, vedeta știe că Violeta a luat alegerea corectă pentru dezvoltarea ei și că în America va avea parte de o mulțime de oportunități profesionale, dar și de un sistem de învățământ adaptat nevoilor educaționale actuale.

Într-un interviu recent, Andreea Marin a vorbit despre cariera pe care și-o dorește fiica ei. Mai exact, Violeta și-ar dori să devină actriță, însă mama ei a ținut să o avertizeze că nu este un domeniu profitabil din punct de vedere financiar.

„I-am spus – în primul rând, să alegi să faci ceea ce te însuflețește, să iubești ce faci, pentru că petreci atât de mult dedicat carierei, încât nu poți să îți permiți să îți irosești viața pe ceva ce nu îți place, chiar dacă ai face bani, dacă nu îți place, nu are cum să îți iasă bine. Pe de altă parte, când a fost vorba de a alege ce direcție să urmeze în viață, ea având și acest talent artistic, și-ar fi dorit să meargă spre Actorie, atunci am avut o discuție și i-am spus: ‘nimeni nu te oprește, eu îmi doresc să faci ceea ce visezi tu în viață, dar n-ar fi mai bine, că uite în ce lume cu greutăți trăim, n-ar fi mai bine să urmezi o cale tot pe care să o placi, dar care să îți aducă și o bază materială pe care să te bazezi, să fii pe picioarele tale, material vorbind, nu știi niciodată cu părinții, cât mai suntem în viață, atunci tu trebuie să fii stăpână pe tine, din punct de vedere financiar”, a povestit vedeta în cadrul conferinței Fain&Simplu.

Andreea Marin a mărturisit că și-a îndemnat fiica să urmeze și o a doua facultate, care să îi permită să studieze lucrurile care o pasionează

„Din anul II, din anul III de facultate să urmezi și o altă facultate care te duce spre o pasiune artistică unde nu ai garanția, pentru că puțini artiști ajung să câștige cât ar merita…”, a mai povestit Andreea Marin.

Citește și:

Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: „M-a ajutat și m-ajută în continuare'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro