Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: „M-a ajutat și m-ajută în continuare"

Daciana Sârbu are un ajutor de nădejde în persoana fiicei sale, Irina.

  de  Andreea Ilie
Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: "M-a ajutat și m-ajută în continuare"

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana Sârbu, ajutată profesional de fiica ei, Irina

După divorțul de Victor Ponta, cele două fete ale cuplului au rămas în custodia Dacianei Sârbu. În ultimii ani, Daciana Sârbu și-a construit o afacere de succes în domeniul HORECA, ea detinând un lanț de cofetării.

Succesul se datorează atât implicării constante în dezvoltarea afacerii, cât și ideilor cu care i-a cucerit pe pasionații de dulciuri. Se pare că Daciana Sârbu are un ajutor de nădejde în persoana fiicei sale, Irina, care i-a dat o idee ce s-a dovedit extrem de inspirată și foarte apreciată.

Daciana Sârbu a povestit că, la insistențele fiicei sale, a creat primul meniu complet de matcha din București, cu mult înainte ca această băutură verde să devină un adevărat fenomen.

„Am fost prima locație din București care a avut un meniu complet de matcha. Erau în cafenele matcha latte, nu foarte populare, acum un an și ceva. Noi am făcut acest meniu, cumva puțin înaintea trendului european și internațional. Irina a simțit asta, ea fiind băutoare de matcha (..). Mi-a tot spus, o să vezi că o să ajungă și aici și o să fie așa o nebunie cu matcha. Trebuie să faci, mă bucur că am ascultat-o. Ea a făcut meniul de matcha. (..) M-a ajutat Irina la partea cu matcha și m-ajută în continuare”, a declarat Daciana Sârbu pentru emisiunea „Puterea unui lider„.

După ce a pierdut o parte din clienți ca urmare a măririi prețurilor, antreprenoarea a decis să includă în meniu și băuturi și înghețată, ca să atragă publicul mai tânăr.

„Celebra matcha și celebra ciocolată caldă cu bezea. Și așa am adus și un public nou, un public mai tânăr. Am acceptat să mărim prețurile și, sigur, să pierdem o parte din clienți. (…) Doare mai ales că întotdeauna am privit business-ul ca pe ceva ce, în primul rând, doream să aducă bucurie. Să fie așa nu doar despre prăjitură, să fie despre atmosferă, despre cum te simți și cum îți dorești să pleci de acolo încărcat și mult mai bine. Și a fost un moment în care nu m-am împăcat cu ideea că oamenii nu își mai pot permite să vină să se simtă bine la noi. Și atunci am inventat băuturile și am avut succes”, a dezvăluit Daciana Sârbu în același interviu.

Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener

Potrivit informațiilor apărute în presă, numele iubitului Dacianei Sârbu este Alex Ghionea și lucrează în domeniul HoReCa. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a vorbit despre noua ei relație, precizând că nu a avut niciun motiv să ascundă faptul că are un nou partener.

„Întotdeauna am trăit în adevăr şi nu m-am ascuns. Cu siguranţă, n-o voi face niciodată. […] Nu este persoană publică şi nici nu-şi doreşte. […] Nu mă ascund, oamenii mă pot vedea în oraş, la masă, pe stradă, în parc. Asta sunt. Nu am motiv să ţin ceva secret, dar nici motiv să fac din asta o poveste”, a declarat Daciana Sârbu la Spynews TV.

Daciana a vorbit și despre modul în care gestionează divorțul de Victor Ponta și ce decizii au luat în beneficiul copiilor pe care îi au împreună.

„Toată experienţa noastră de viaţă ne-a pregătit pentru momente mai puţin plăcute şi suntem capabili amândoi să le gestionăm. Am trecut prin atâtea provocări şi situaţii care ne-au rănit, încât, acum, cred că avem un echilibru. Noi pentru fete suntem o familie şi vom fi mereu”, a mai spus Daciana Sârbu.

Antreprenoarea a mărturisit că toate schimbările prin care a trecut în viața personală sunt un câștig și privește cu optimism spre viitor.

„Cred că viaţa ne duce în situaţii în care simţi nevoie de schimbare. […] De multe ori se produce o schimbare în tine, şi dacă este în bine, cu siguranţă este un câştig”.

