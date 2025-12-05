Alina Chivulescu dezvăluie un secret neștiut de fani: „Trebuie să facem ceea ce simțim”

Alina Chivulescu, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, a vorbit recent despre latura ei profund superstițioasă, oferind detalii care, până acum, erau cunoscute doar în cercul ei apropiat. Prezentă la premiera filmului „Crăciun cu Ramon”, unde interpretează un nou rol, actrița a atras atenția nu doar prin prezență, ci și prin sinceritatea cu care a abordat subiecte mai puțin discutate în public.

Ce superstiții are Alina Chivulescu

Cunoscută pentru eleganța și discreția ei, Alina Chivulescu a surprins prin faptul că respectă cu strictețe tradițiile și obiceiurile specifice nopții de Revelion. Deși apare mereu stăpână pe sine, obișnuită cu luminile reflectoarelor, ea recunoaște că în spatele acestei imagini se află un om extrem de atent la detalii care țin de noroc și superstiții.

Actrița nu se abate niciodată de la ritualurile clasice asociate trecerii dintre ani. Consumă struguri, mănâncă pește, poartă bani în buzunar. Toate acestea, spune ea, sunt parte dintr-un set de gesturi de care nu se poate desprinde, chiar dacă nu are certitudinea că îi aduc cu adevărat vreun beneficiu.

„Sunt din categoria oamenilor nu superstițioși, ci extrem de superstițioși. Eu, dacă aud că orice e de făcut, eu fac. Acum, dacă și ajută, eu n-aș putea să spun exact, dar da. Mănânc struguri, mănânc pește, am bani în buzunar… nu ajută la nimic, credeți-mă, dar noi trebuie să facem ceea ce simțim că trebuie să facem”, mărturisește aceasta pentru Spynews.

Superstițiile nu se limitează însă la noaptea dintre ani. În viața de zi cu zi, Chivulescu se ghidează după aceleași credințe transmise din generație în generație. Pentru ea, o pisică ce îi taie calea, indiferent de culoarea acesteia, reprezintă un semnal clar: face trei pași înapoi, exact cum spune tradiția.

„Normal că mă duc în spate trei pași, evident, la orice pisică, nu neapărat la pisica neagră”, spune actrița, fără ezitare.

Pe lângă comportamentele dictate de superstiții, Alina Chivulescu este pasionată și de astrologie. Ea recunoaște că este atentă la horoscop și la tot ceea ce ține de influența astrelor, mărturisire care completează imaginea unui om sensibil la energiile din jur și la simbolismul diferitelor momente ale anului.

„A trebuit să recunosc, mă uit și la horoscop, ce vrei tu”, glumește ea.

Cum se menține actrița în formă

Alina Chivulescu promovează un stil de viață sănătos și are o alimentație echilibrată, iar acum l-a convins și pe soțul ei, Dan Chișu, să adopte aceleași obiceiuri. Deși la început Dan a fost sceptic și chiar făcea glume pe seama acestei schimbări, în timp a început să aprecieze alimentația sănătoasă și mișcarea zilnică, mai ales după ce a trecut prin unele probleme de sănătate.

„Mie îmi place rău să mănânc, realmente. Îmi place, îmi place. Dar știu că am un buget caloric pe care, dacă-l depășesc, plătesc. Și atunci, da, mănânc, dar mănânc cam ce trebuie”, spune Alina pentru Fanatik.

Ea povestește cum partenerul ei a început să înțeleagă beneficiile acestui stil.

„Soțul meu, la început, nu e foarte academică exprimarea, făcea mișto de mine, știi? Și pe măsură ce au trecut anii, că au trecut deja niște ani de când suntem împreună, stătea și zicea ‘băi, mă transform’ (râde – n.r.). Și el mănâncă sănătos. Pentru că nu ai ce să faci. Adică automat când doctorul spune ‘mai puțină carne, mai puțină grăsime, mai puțin nu știu ce’. Și-mi spune ‘reducând, urmând recomandările, ajung să mănânc ceea ce mănânci tu.”

