Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun

Kate Middleton a fost surprinsă cu un gest emoționant față de fiica ei, Prințesa Charlotte, la slujba anuală de Crăciun.

Kate Middleton a împărtășit un moment tandru cu fiica ei, Prințesa Charlotte, în timpul recentei slujbe de Crăciun.

Vineri, 5 decembrie, familia regală a participat la cea de-a cincea ediție a serviciului de colinde „Together at Christmas”, organizat de Prințesa de Wales la Londra.

Kate, în vârstă de 43 de ani, a sosit mai devreme pentru a întâmpina invitații, voluntarii și artiștii care urmau să participe. La scurt timp după aceea, Prințul William a ajuns împreună cu cei trei copii ai lor, Prințul George, 12 ani, Prințesa Charlotte, 10 ani, și Prințul Louis, 7 ani, iar Charlotte a avut o interacțiune adorabilă cu mama ei.

Prințesa a fost surprinsă zâmbind în timp ce o saluta pe Kate la intrarea în Westminster Abbey, locul unde avea loc evenimentul. Kate i-a așezat cu blândețe o mână pe spate fiicei sale și i-a condus apoi pe copii în interior. Prințesa de Wales a lansat acest serviciu de colinde în 2021, în semn de recunoaștere pentru eroii comunității care au lucrat în prima linie și au oferit sprijin voluntar în timpul pandemiei de COVID.

Evenimentul anual s-a desfășurat în același loc în care William și Kate s-au căsătorit în 2011 și a avut tema „iubirea în toate formele ei”. Anul acesta, decorul a inclus un brad împodobit cu un lanț de hârtie roșie pe care erau trecute nume și mesaje, printre ele, și cele ale celor trei copii ai cuplului.

Familia regală a purtat ținute asortate. George și Louis au îmbrăcat costume bleumarin cu cămăși albe, la fel ca tatăl lor, în timp ce Charlotte a purtat o rochie bleumarin cu guler alb.

Kate a ales un palton lung verde, cu guler din blană, care se potrivea cu detaliile colorate ale cravatelor purtate de băieți. Alături de Kate și William au fost prezenți și alți membri ai familiei regale: Zara Tindall și soțul ei, Mike Tindall, precum și Lord Frederick Windsor, soția sa Sophie Winkelman și fiicele lor, Maud și Isabella, în vârstă de 9 ani.

Fiica Prințesei Margaret, Lady Sarah Chatto, a fost și ea prezentă, la fel ca părinții lui Kate, Carole și Michael Middleton, fratele ei, James Middleton, și soția acestuia, Alizée Thevenet. Potrivit revistei Hello!, Hannah Waddingham fusese programată inițial să susțină un moment muzical, însă a fost nevoită să se retragă în ultimul moment din cauza problemelor la nivelul vocii. În locul ei, cântărețul și compozitorul Zak Abel a interpretat celebrul colind „Silent Night”.

Evenimentul a inclus și participarea unor invitați celebri precum Eugene Levy, Mary Berry, Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor și Dan Smith.

Detalii despre schimbarea de look

Kate Middleton a oferit primele detalii despre schimbarea sa de look, după ce, în luna septembrie, a apărut cu o nuanță mult mai deschisă a părului. Potrivit Daily Mail, comentariile au fost făcute în culisele Royal Variety Performance, unde actrița Su Pollard i-a remarcat noua culoare.

Pollard a povestit publicației britanice că i-a spus Prințesei de Wales: „Îmi place părul tău, pare mult mai deschis”.

Conform declarațiilor actriței, Kate ar fi răspuns: „Era șaten, dar s-a deschis la soare”.

Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
