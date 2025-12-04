Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat, purtând cea mai mare tiară cu care a fost văzută

Kate Middleton a avut o apariție impresionantă cu cea mai mare tiara pe care a purtat-o până acum.

Cu ocazia vizitei de stat în Marea Britanie a președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, familia regală a participat la un fastuos banchet de stat organizat la Castelul Windsor pe 3 decembrie. Kate Middleton s-a alăturat Prințului William, Regelui Charles al III-lea, Reginei Camilla și altor membri ai familiei pentru această seară plină de strălucire, cu un cod vestimentar white-tie.

Kate Middleton a purtat o tiara impresionantă

Pentru eveniment, Kate Middleton a purtat pentru prima dată Tiara Oriental Circlet a Reginei Victoria, asortată cu o rochie albastră spectaculoasă semnată Jenny Packham. A accesorizat look-ul cu cercei care i-au aparținut regretatei Regine Elisabeta a II-lea, precum și cu Royal Family Order și eșarfa și steaua Royal Victorian Order.

Piesa regală marchează cea de-a cincea tiară diferită purtată de Kate Middleton și totodată cea mai impunătoare. Potrivit bijutierului Garrard, tiara a fost creată în 1853 pentru Regina Victoria, la inițiativa soțului ei, Prințul Albert. Prințesa de Wales ar fi putut alege această piesă în semn de respect pentru invitații germani, dat fiind că Prințul Albert era originar din Germania.

Deși inițial tiara era decorată cu opale, Regina Alexandra le-a înlocuit ulterior cu rubine. A mai fost purtată de Regina Mamă și de Regina Elisabeta, care însă a folosit-o o singură dată, în 2005, în timpul unei vizite în Malta. Decizia Prințesei Kate de a o purta la banchetul de stat german marchează prima apariție publică a piesei de atunci.

De-a lungul anilor, Kate Middleton a purtat alte patru tiare la banchete de stat, recepții diplomatice și nunți regale. Prima ei tiară a fost Cartier Halo, accesoriul purtat la nunta cu Prințul William în 2011. Ulterior, a purtat Lotus Flower Tiara, Strathmore Rose Tiara și Queen Marys Lovers Knot Tiara.

Cel mai recent, a optat pentru Lover’s Knot la vizita de stat a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în septembrie. Atunci, tiara completa o rochie couture semnată Phillipa Lepley, cu un pardesiu de seară din dantelă Chantilly aurie, brodat manual, purtat peste o rochie din mătase crep.

În iulie, Kate Middleton a purtat aceeași tiară la vizita de stat franceză, marcând primul ei moment cu tiară după 2023, întrucât în mare parte din 2024 a absentat din viața publică pe durata tratamentului pentru cancer. În ianuarie, anunța că este în remisie.

Prințesa de Wales a ratat un posibil nou moment cu tiară pe 18 noiembrie, când nu a participat la recepția pentru membrii Corpului Diplomatic la Castelul Windsor. Deși fusese prezentă în anii anteriori, Kate a lipsit după ce în aceeași zi participase singură la Future Workforce Summit din Londra, unde a susținut primul ei discurs oficial din ultimii ani.

În același timp, Regina Camilla a purtat una dintre tiarele cel mai strâns asociate cu Regina Elisabeta: Girls of Great Britain and Northern Ireland Tiara. La banchet au mai participat Prințesa Anne și soțul ei, Sir Tim Laurence; Prințul Edward și Sophie, Ducele și Ducesa de Edinburgh; precum și Ducele și Ducesa de Gloucester.

Printre invitați s-au numărat și supermodelul Claudia Schiffer, cunoscută oficial drept Lady Vaughn, după recenta distincție a soțului ei, Matthew, compozitorul Hans Zimmer și autorul de cărți pentru copii Axel Scheffler.

După procesiune, invitații și-au ocupat locurile la masa de 45 de metri lungime. Președintele german a stat între Regele Charles al III-lea și Prințesa Kate, în timp ce Regina Camilla și Prințul William au fost așezați vizavi.

St. George’s Hall a fost decorată nu doar în eleganta ei atmosferă tradițională, ci și cu un element festiv suplimentar: un imens brad de Crăciun, complet împodobit.

Unul dintre momentele impresionante ale serii a fost procesiunea regală, desfășurată în jurul orei 15:30. Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au intrat alături de președintele și prima doamnă a Germaniei. În spatele lor veneau Prințul William cu Dr. Dörte Dinger, iar Kate Middleton cu Sebastian Roloff, membru al Bundestagului și președinte al Grupului Parlamentar Germano-Britanic.

Robbie Williams, apariție rară alături de fiica sa, Teddy. Adolescenta și-a făcut debutul în actorie

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
