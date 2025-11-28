Robbie Williams, apariție rară alături de fiica sa, Teddy. Adolescenta și-a făcut debutul în actorie

Robbie Williams și-a susținut fiica cea mare, Teddy Williams, la debutul ei în actorie, cu ocazia premierei filmului Tinsel Town, eveniment la care adolescenta a apărut pentru prima dată pe covorul roșu în calitate de actriță.

Robbie Williams și soția sa, Ayda Field, au fost prezenți alături de Teddy, în vârstă de 13 ani, la lansarea producției Sky Cinema, desfășurată la finalul lunii noiembrie. Apariția marchează un moment important pentru fiica lor, care își face astfel intrarea oficială în industria cinematografică.

Potrivit IMDb, Teddy joacă alături de nume consacrate precum Rebel Wilson, Kiefer Sutherland și Lucien Laviscount. Povestea urmărește parcursul unui actor de filme de acțiune aflat în declin, care ajunge într-un mic sat englezesc pentru a juca într-un spectacol de Crăciun neconvențional, experiență ce îi schimbă perspectiva profesională și personală.

Momentul a fost celebrat și în mediul online, unde Sky a publicat un clip video cu sosirea familiei pe covorul roșu, însoțit de mesajul: „O familie extrem de talentată. Urmăriți-o pe Teddy Williams în Tinsel Town, de Crăciun”.

Într-un interviu acordat anterior revistei PEOPLE, Robbie Williams a vorbit deschis despre provocările de a îmbina viața de familie cu o carieră intensă.

„Încerci să faci tot ce poți, dar sunt patru voci mici, din patru suflete diferite, cu dorințe și nevoi foarte puternice”, a spus el. „Mai este și soția ta, cu care trebuie să negociezi, iar ea trebuie să negocieze la rândul ei cu tine, cine ești ca om și care sunt nevoile și dorințele tale.”

Artistul a adăugat că împlinirea personală a găsit-o tocmai în viața de familie: „Am scris cândva o piesă, Feel, în care spuneam: «Vreau doar să simt dragostea adevărată în casa în care trăiesc». Am obținut asta. Am manifestat-o și este ceva frumos”.

Robbie Williams susține că suferă de sindromul Tourette

Robbie Williams a dezvăluit că suferă de sindromul Tourette. Cântărețul și compozitorul britanic în vârstă de 51 de ani a apărut pe 2 octombrie într-un episod al podcastului I’m ADHD! No You’re Not, prezentat de Paul Whitehouse și Dr. Mine Conkbayir, unde a vorbit deschis despre această afecțiune, afirmând că ticurile sale se manifestă sub forma unor „gânduri intruzive”.

„Mi-am dat seama că am Tourette, dar ele nu ies la suprafață. Sunt gânduri intruzive care apar. Mă plimbam pe stradă zilele trecute și mi-am dat seama că aceste gânduri intruzive fac parte din Tourette. Nu doar atât, te-ai gândi că un stadion plin de oameni care își declară dragostea pentru tine ar funcționa ca o distragere, dar, oricât ar fi, în interiorul meu, nu le pot auzi. Nu pot să le absorb”, a spus Robbie Williams în cadrul emisiunii.

În plus, artistul a mărturisit că a suspectat și faptul că ar putea avea autism. Recent, a făcut însă un test online care a indicat contrariul.

„Se pare că nu sufăr de autism, dar am trăsături specifice autismului. Iar acestea țin de zona socială, de interacțiune”, a explicat el.

Dr. Mine Conkbayir l-a întrebat de ce este atât de convins că ar putea avea autism, iar fostul membru al trupei Take That a răspuns că un diagnostic oficial i-ar oferi „o înțelegere a motivului pentru care mă simt atât de inconfortabil în pielea mea”.

„Când sunt în pat, acesta este spațiul meu de confort. Oriunde în afara patului este spațiul meu de disconfort”, a explicat artistul. „Situația se îmbunătățește. A fost groaznic în perioada când aveam 20 de ani, dificil la 30 de ani, la 40 de ani a început să se amelioreze și sunt pe o curbă ascendentă, dar încă mă simt inconfortabil în pielea mea. Așa cum am căutat medicamente pentru a rezolva problema, încă încerc să găsesc motivele și explicațiile.”

