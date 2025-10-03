Robbie Williams susține că suferă de sindromul Tourette după ce s-a luptat cu „gânduri intruzive”

Robbie Williams a dezvăluit că suferă de sindromul Tourette. Cântărețul și compozitorul britanic în vârstă de 51 de ani a apărut pe 2 octombrie în episodul podcastului „I’m ADHD! No You’re Not”, prezentat de Paul Whitehouse și Dr. Mine Conkbayir, unde a vorbit deschis despre această afecțiune, afirmând că ticurile sale sunt „gânduri intruzive”.

Robbie Williams susține că suferă de sindromul Tourette

Sindromul Tourette este o tulburare neurodezvoltamentală, caracterizată prin mișcări sau sunete rapide, repetitive și involuntare (tics), potrivit Mayo Clinic. Ticurile pot fi ușoare sau severe și, în unele cazuri, pot fi debilitante, conducând chiar la auto-vătămare, conform Asociației Tourette din America. Frecvența și intensitatea ticurilor variază în timp și pot fi influențate de factori precum stresul, anxietatea, excitarea, oboseala sau boala.

„Mi-am dat seama că am Tourette, dar ele nu ies la suprafață. Sunt gânduri intruzive care apar. Mă plimbam pe stradă zilele trecute și mi-am dat seama că aceste gânduri intruzive fac parte din Tourette. Nu doar atât, te-ai gândi că un stadion plin de oameni care își declară dragostea pentru tine ar funcționa ca distragere, dar oricât ar fi, în interiorul meu, nu le pot auzi. Nu pot să le absorb”, a spus Robbie Williams în timpul emisiunii.

În plus, Robbie Williams a mărturisit că bănuiește că ar avea autism. Totuși, recent a făcut un test online care i-a indicat contrariul.

„Se pare că nu sufăr de autism, dar am trăsături autiste. Și acestea țin de partea socială, de interacțiune”, a explicat el. Conkbayir l-a întrebat de ce este atât de convins că ar putea avea autism. Fostul membru al trupei Take That a răspuns că un diagnostic oficial i-ar oferi „o înțelegere a motivului pentru care mă simt atât de inconfortabil în pielea mea”. „Când sunt în pat, acesta este zona mea de confort. Oriunde în afara patului, este zona mea de disconfort”, a explicat artistul. „Situația se îmbunătățește. A fost groaznic, îngrozitor în perioada când aveam 20 de ani, greu în anii 30, în 40 a început să se amelioreze și sunt pe o curbă ascendentă, dar încă mă simt inconfortabil în pielea mea. La fel cum am căutat medicamente pentru a rezolva problema, încă încerc să găsesc motivele și explicațiile.”

Detalii despre problemele de sănătate mintală

Organizația Autism Speaks definește tulburarea de spectru autist (ASD) drept „un spectru larg de condiții caracterizate prin dificultăți în abilitățile sociale, comportamente repetitive, vorbire și comunicare nonverbală.” Semnele autismului apar de obicei între 2 și 3 ani. Totuși, acestea pot fi trecute cu vederea, deoarece autismul este un spectru, iar pediatrii pot alege să acorde timp copilului pentru dezvoltare înainte de a stabili un diagnostic, conform Child Mind Institute.

În 2018, într-un interviu pentru The Sun, Robbie Williams a vorbit despre provocările prin care a trecut în ultimii ani, spunând că viața sa este un rollercoaster la fel ca cea a regretatului George Michael, care a murit în 2016, chiar de Crăciun.

Robbie Williams a declarat că a fost aproape de moarte de multe ori. „Am o boală care vrea să ma ucidă și este în capul meu, așa că trebuie să mă protejez”, a declarat artistul. Totodată, el a spus în cadrul aceluiași interviu că de multe ori se luptă cu această boală, însă în alte momente este ceea ce are nevoie pentru a urca pe scenă.

Comparându-și viața cu cea a lui George Michael, Robbie Williams a declarat că a simțit o legătură cu acesta, amândoi având un stil de viață similar. Atât George Michael, cât și Robbie Williams și-au părăsit formațiile și au ales o carieră solo. Robbie a adăugat că moartea lui George l-a afectat mult și l-a făcut să se gândească mai bine la felul în care își trăiește viața.

Foto: Instagram

