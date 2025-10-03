Robbie Williams susține că suferă de sindromul Tourette după ce s-a luptat cu „gânduri intruzive”

Robbie Williams a dezvăluit recent că suferă de sindromul Tourette, după ce a sesizat mai multe simptome.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Robbie Williams susține că suferă de sindromul Tourette după ce s-a luptat cu "gânduri intruzive"

Robbie Williams a dezvăluit că suferă de sindromul Tourette. Cântărețul și compozitorul britanic în vârstă de 51 de ani a apărut pe 2 octombrie în episodul podcastului „I’m ADHD! No You’re Not”, prezentat de Paul Whitehouse și Dr. Mine Conkbayir, unde a vorbit deschis despre această afecțiune, afirmând că ticurile sale sunt „gânduri intruzive”.

Robbie Williams susține că suferă de sindromul Tourette

Sindromul Tourette este o tulburare neurodezvoltamentală, caracterizată prin mișcări sau sunete rapide, repetitive și involuntare (tics), potrivit Mayo Clinic. Ticurile pot fi ușoare sau severe și, în unele cazuri, pot fi debilitante, conducând chiar la auto-vătămare, conform Asociației Tourette din America. Frecvența și intensitatea ticurilor variază în timp și pot fi influențate de factori precum stresul, anxietatea, excitarea, oboseala sau boala.

„Mi-am dat seama că am Tourette, dar ele nu ies la suprafață. Sunt gânduri intruzive care apar. Mă plimbam pe stradă zilele trecute și mi-am dat seama că aceste gânduri intruzive fac parte din Tourette. Nu doar atât, te-ai gândi că un stadion plin de oameni care își declară dragostea pentru tine ar funcționa ca distragere, dar oricât ar fi, în interiorul meu, nu le pot auzi. Nu pot să le absorb”, a spus Robbie Williams în timpul emisiunii.

În plus, Robbie Williams a mărturisit că bănuiește că ar avea autism. Totuși, recent a făcut un test online care i-a indicat contrariul.

„Se pare că nu sufăr de autism, dar am trăsături autiste. Și acestea țin de partea socială, de interacțiune”, a explicat el. Conkbayir l-a întrebat de ce este atât de convins că ar putea avea autism. Fostul membru al trupei Take That a răspuns că un diagnostic oficial i-ar oferi „o înțelegere a motivului pentru care mă simt atât de inconfortabil în pielea mea”.

„Când sunt în pat, acesta este zona mea de confort. Oriunde în afara patului, este zona mea de disconfort”, a explicat artistul. „Situația se îmbunătățește. A fost groaznic, îngrozitor în perioada când aveam 20 de ani, greu în anii 30, în 40 a început să se amelioreze și sunt pe o curbă ascendentă, dar încă mă simt inconfortabil în pielea mea. La fel cum am căutat medicamente pentru a rezolva problema, încă încerc să găsesc motivele și explicațiile.”

Detalii despre problemele de sănătate mintală

Organizația Autism Speaks definește tulburarea de spectru autist (ASD) drept „un spectru larg de condiții caracterizate prin dificultăți în abilitățile sociale, comportamente repetitive, vorbire și comunicare nonverbală.” Semnele autismului apar de obicei între 2 și 3 ani. Totuși, acestea pot fi trecute cu vederea, deoarece autismul este un spectru, iar pediatrii pot alege să acorde timp copilului pentru dezvoltare înainte de a stabili un diagnostic, conform Child Mind Institute.

În 2018, într-un interviu pentru The Sun, Robbie Williams a vorbit despre provocările prin care a trecut în ultimii ani, spunând că viața sa este un rollercoaster la fel ca cea a regretatului George Michael, care a murit în 2016, chiar de Crăciun.

Robbie Williams a declarat că a fost aproape de moarte de multe ori. „Am o boală care vrea să ma ucidă și este în capul meu, așa că trebuie să mă protejez”, a declarat artistul. Totodată, el a spus în cadrul aceluiași interviu că de multe ori se luptă cu această boală, însă în alte momente este ceea ce are nevoie pentru a urca pe scenă.

Comparându-și viața cu cea a lui George Michael, Robbie Williams a declarat că a simțit o legătură cu acesta, amândoi având un stil de viață similar. Atât George Michael, cât și Robbie Williams și-au părăsit formațiile și au ales o carieră solo. Robbie a adăugat că moartea lui George l-a afectat mult și l-a făcut să se gândească mai bine la felul în care își trăiește viața.

Citește și:
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Paula Seling dezvăluie dieta prin care a slăbit 10 kilograme. Cum se menține în formă artista: "Am renunțat la..."
People
Paula Seling dezvăluie dieta prin care a slăbit 10 kilograme. Cum se menține în formă artista: "Am renunțat la..."
Iris, fiica Alinei Pușcaș, a trecut prin a doua intervenție chirurgicală pentru pietre la rinichi: "Ne recuperăm"
People
Iris, fiica Alinei Pușcaș, a trecut prin a doua intervenție chirurgicală pentru pietre la rinichi: "Ne recuperăm"
EXCLUSIV: O întâlnire stylish cu Ed Westwick
People
EXCLUSIV: O întâlnire stylish cu Ed Westwick
Gheorghe Hagi, declarații emoționante despre fiica lui. Fostul fotbalist este foarte mândru de Kira: "Începe și ea să capete experiență"
People
Gheorghe Hagi, declarații emoționante despre fiica lui. Fostul fotbalist este foarte mândru de Kira: "Începe și ea să capete experiență"
Theo Rose, despre comentariile negative primite la începutul relației cu Anghel Damian: "Nimănui nu-i pasă cu adevărat"
People
Theo Rose, despre comentariile negative primite la începutul relației cu Anghel Damian: "Nimănui nu-i pasă cu adevărat"
Mesajul lui Keith Urban pentru chitarista lui naște speculații legate de relația lor
People
Mesajul lui Keith Urban pentru chitarista lui naște speculații legate de relația lor
Libertatea
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
catine.ro
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Nina Dobrev a vorbit despre zvonurile privind relația cu Zac Efron. Actrița a dezvăluit tot adevărul
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025. Vărsătorii își pierd răbdarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Care sunt beneficiile consumului de nuci și migdale. Ce arată specialiștii
Care sunt beneficiile consumului de nuci și migdale. Ce arată specialiștii
Mai multe din people
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: "Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat..."
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: "Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat..."
People

Gina Pistol are o relație foarte apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și le dezvăluie constant problemele ei.

+ Mai multe
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: "De la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea..."
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: "De la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea..."
People

Catinca și Calina au părăsit primele emisiunea Asia Express - Drumul Eroilor.

+ Mai multe
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă
People

Elena și Ianis Hagi și-au creștinat băiețelul și au decis să țină secret totul.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC