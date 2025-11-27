Hugh Jackman și partenera sa, Sutton Foster, și-au oficializat relația pe Instagram după un an de când se întâlnesc. Ce a declarat actorul

Hugh Jackman și Sutton Foster sunt oficial un cuplu și în mediul online. Actorul a publicat miercuri pe Instagram o fotografie și un videoclip în care o surprinde pe Foster pe scenă, lăudând prestația acesteia din cadrul unui concert susținut la New York.

Hugh Jackman și Sutton Foster, oficiali și pe Instagram

„@suttonlenore cântând în perioada sărbătorilor la @cafecarlyle… asta da seară iconică în New York! Și cu adevărat magică”, a scris Jackman, 57 de ani, în dreptul postării.

În videoclip, actrița în vârstă de 50 de ani poartă o rochie verde smarald strălucitoare și se înroșește vizibil în obraji când își dă seama că iubitul ei o filmează din public.

Gestul tandru al starului din „The Greatest Showman” vine la o lună după ce cei doi și-au făcut debutul pe covorul roșu ca pereche, la premiera filmului „Song Sung Blue”. Cuplul a părut extrem de îndrăgostit și nu s-a ferit de gesturi afectuoase în fața fotografilor. Page Six dezvăluise încă de anul trecut că cei doi sunt într-o relație și că „sunt îndrăgostiți”, preferând însă să își păstreze povestea departe de ochii publicului.

O sursă declara în octombrie 2024 că „își petrec tot timpul liber împreună” și că „sunt un cuplu obișnuit, doar că foarte discret”. Jackman și Foster s-au cunoscut în perioada în care au jucat împreună în musicalul de pe Broadway „The Music Man”, între decembrie 2021 și ianuarie 2023, pe atunci fiind amândoi căsătoriți.

În septembrie 2023 au apărut primele zvonuri privind o presupusă aventură, iar starul din „Les Misérables” s-a separat de soția sa, Deborra-Lee Furness, după 27 de ani de mariaj. Speculațiile au continuat să crească după ce Foster a depus actele de divorț de soțul ei, Ted Griffin, la o lună distanță, după zece ani de căsnicie.

În ianuarie, Jackman și Foster păreau să confirme în sfârșit relația, fiind fotografiați ținându-se de mână în California. Furness a depus oficial actele de divorț în mai, iar separarea s-a finalizat o lună mai târziu, după negocieri dificile legate de împărțirea averii de 250 de milioane de dolari.

Deborra-Lee Furness plănuiește să lanseze o carte

Deși, potrivit Daily Mail, actrița australiană ar fi primit „o pensie consistentă”, aceasta ar fi rămas în continuare afectată de presupusa infidelitate a lui Jackman. Se pare că relația dintre cei doi a fost tensionată pe parcursul divorțului, iar Furness ar căuta acum o editură pentru o carte „bombă” în care ar plănui să povestească totul despre despărțirea lor.

Deborra-Lee Furness a obținut un contract pentru o carte, iar fostul ei soț, Hugh Jackman, nu este deloc încântat de veste. Cei doi au ajuns recent în atenția presei după ce, la începutul lunii, s-a zvonit că ar fi îngropat securea războiului, la câteva luni după despărțirea surprinzătoare din septembrie 2023.

„Hugh aflase despre planurile lui Deb, dar nu știa cu adevărat până când ea nu i-a spus personal în timpul întâlnirii lor secrete”, a declarat o sursă pentru publicație. „Fusese avertizat de la început că aproape fiecare persoană divorțată din showbiz primește propunerea de a scrie o carte, dar o parte din el spera ca Deb să nu accepte acel cec generos de la editură.”

Citește și:

Roxana Blenche este însărcinată cu al doilea copil. Cum a anunțat celebrul chef marea veste: „Promit să încerc să fiu cea mai bună mamă'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro