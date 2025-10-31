Hugh Jackman și Sutton Foster, prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness

Hugh Jackman și Sutton Foster au avut recent prima apariție în calitate de cuplu pe covorul roșu, la câteva luni de la divorțul actorului de Deborra-Lee Furness. Cei doi au participat la premiera filmului Song Song Blue în cadrul AFI Fest, la TCL Chinese Theatre din Los Angeles.

Foster, în vârstă de 50 de ani, l-a însoțit pe Jackman, 57 de ani, într-o seară cu semnificație specială pentru actor, marcând lansarea celui mai recent proiect al său. Cei prezenți au observat cât de apropiați păreau Hugh Jackman și Sutton Foster, pozând ținându-se în brațe și zâmbind larg pentru fotografi.

Foto: Hepta

Hugh Jackman a ales un costum negru elegant, completat de o cravată clasică, în timp ce Sutton Foster a purtat o rochie din satin negru.

Foto: Hepta

Actorul a fost văzut și alături de colega sa de platou, Kate Hudson, cu care a pozat pe covorul roșu.

Evenimentul vine la doar câteva zile după ce Hugh Jackman și Sutton Foster au participat la spectacolul After Hours Confession al lui Richard Marx, la New York, în contextul zvonurilor potrivit cărora actorul ar fi avut discuții de împăcare cu fosta sa soție. Cei doi au fost văzuți recent și la Fetch Pet Gala, tot în New York.

Decizia neașteptată luată de Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness

După aproape doi ani de la anunțul divorțului, se pare că Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au îngropat, în sfârșit, securea războiului.

Fostul cuplu, a cărui despărțire șocantă din septembrie 2023 a uimit Hollywood-ul și fanii din întreaga lume, își reconstruiește, potrivit relatărilor, prietenia după ruptura dureroasă.

Deborra-Lee Furness și-a surprins fanii la începutul acestui an când a descris destrămarea căsniciei sale de aproape 30 de ani drept o „trădare traumatică”, care „a durut profund”. A fost o declarație sinceră și rară din partea actriței australiene, care – la fel ca fostul său soț – a păstrat o atitudine discretă în public de la despărțirea lor din 2023.

Noi informații sugerează că starul din Wolverine a făcut eforturi discrete pentru a repara relația cu fosta sa soție. „Hugh încearcă de ceva vreme să facă pace cu Debs, dar, după cum îți poți imagina, ei i-a luat timp să se simtă pregătită”, a declarat recent o sursă pentru Radar Online.

Rezolvarea tuturor aspectelor legale pare să fi ajutat, deoarece ea începe, în sfârșit, să se deschidă – s-au întâlnit de câteva ori recent, în New York, pentru a discuta lucrurile. „Din câte se pare, lucrurile s-au îmbunătățit considerabil, ceea ce este grozav pentru toată lumea – mai ales pentru copiii lor”.

Aceeași sursă a adăugat că, acum că divorțul a fost finalizat, ambii foști parteneri sunt deschiși să mențină o relație de prietenie amiabilă. „Au trecut deja doi ani de când s-au despărțit oficial. Chiar este timpul ca ura și furia să fie lăsate în urmă”, a spus sursa.

Divorțul celor doi, finalizat în luna iunie

În luna iunie, Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness și-au finalizat divorțul, la o lună după ce au depus actele. O hotărâre de divorț a fost înregistrată pe 12 iunie 2025, făcând separarea oficială. Documentul, însă, nu a fost făcut public decât pe 23 iunie.

Înainte de emiterea hotărârii, au mai fost depuse două documente, pe 10 iunie – un „Ordin Calificat de Sprijin Medical pentru Copil”, referitor la asigurarea copiilor, și „Constatări de fapt/Concluzii de drept”. Divorțul fusese, în esență, soluționat cu ceva timp înainte, dar era necesară semnătura finală a judecătorului pentru a deveni oficial.

Deborra-Lee Furness, care are doi copii adoptați împreună cu actorul din Wolverine, va primi o sumă de bani, potrivit unei surse care a vorbit anterior cu Daily Mail.

„S-a ajuns la o înțelegere care o mulțumește pe Deborra, iar aceasta include o plată generoasă de pensie alimentară pentru soț”, a dezvăluit sursa. „Au existat unele discuții în contradictoriu legate de această înțelegere financiară, dar, în cele din urmă, ea a obținut ceea ce a considerat că merită. Amândoi ies din această situație într-o poziție financiară sigură. Nu va exista niciun fel de dramă – acordul îi oferă închiderea de care avea nevoie”.

În luna mai, cei doi au depus actele de divorț pentru a pune capăt oficial celor 27 de ani de căsnicie. Deborra a depus cererea la New York pe 23 mai și, conform documentelor, totul fusese deja stabilit în culise. Divorțul este „necontestat”, ceea ce înseamnă că nu a existat un dezacord major între cei doi soți.

Foto: Profimedia

