Hugh Jackman și Sutton Foster, în ipostaze pasionale după ce și-au făcut publică relația. Cum au fost surprinși de paparazzi

Hugh Jackman și Sutton Foster au fost surprinși sărutându-se pasional pentru prima dată de la expunerea relației lor secrete. Actorul din „Wolverine,” în vârstă de 56 de ani, și vedeta de pe Broadway, în vârstă de 49 de ani, păreau profund îndrăgostiți și nu-și puteau ține mâinile departe unul de celălalt, sărutându-se repetat în timp ce se aflau într-o mașină la un In-N-Out din San Fernando.

Foster a fost văzută mângâindu-i tandru fața lui Jackman în timp ce cei doi își împărtășeau afecțiunea, așteptând să comande fast-food în linia drive-thru — cu câteva zile înainte de izbucnirea incendiilor din Los Angeles. Cuplul proaspăt format — despre care au circulat zvonuri că ar fi avut o relație înainte de a-și încheia căsniciile — și-a continuat demonstrația publică de afecțiune și în afara mașinii, îmbrățișându-se și sărutându-se după ce au ieșit din vehicul.

Jackman, care s-a despărțit de soția sa Deborra-Lee Furness în septembrie 2023, după 27 de ani de căsnicie, a îmbrățișat-o pe Foster, care i-a mângâiat fața.

What everyone is saying about THAT passionate kiss between Hugh Jackman and new girlfriend Sutton Foster – as fans rage at Wolverine star https://t.co/oKVg8r3pB8 pic.twitter.com/EUDl4aIjhF