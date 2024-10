La un an de la divorț, Hugh Jackman ar avea o nouă relație. Cine ar fi iubita actorului

La un an de la divorțul de Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman este pregătit pentru o nouă relație. Potrivit Page Six, actorul în vârstă de 56 de ani ar forma un cuplu cu Sutton Foster, colega sa din piesa The Music Man.

Hugh Jackman și Sutton Foster. Foto: Profimedia

Zvonurile despre o posibilă relație între Hugh Jackman și Sutton Foster au luat amploare după ce s-a aflat că aceasta s-a despărțit de soțul ei. Conform Page Six, actrița Sutton Foster, în vârstă de 49 de ani și câștigătoare a unui premiu Tony, a depus recent cererea de divorț de soțul ei, scenaristul Ted Griffin, în vârstă de 53 de ani, la Curtea Supremă din New York.

Primele speculații au început să apară în cercurile de pe Broadway încă din perioada în care Hugh și Sutton erau colegi de scenă. La acea vreme, mai multe surse au declarat pentru Page Six că Foster și Jackman „s-au îndrăgostit.”

„Sunt 100% împreună, sunt îndrăgostiți și vor să își petreacă restul vieții împreună”, a declarat o sursă pentru publicație.

Potrivit unor apropiați, relația celor doi este încă puternică, însă au ales să o țină departe de ochii publicului.

„Sunt încă împreună. Fac tot posibilul să ascundă relația, dar este un lucru cunoscut de toată lumea.”

Conform DailyMail.com, Sutton s-a născut în Georgia, în 1975, și are o carieră de 30 de ani în teatru, film, televiziune și muzică. De-a lungul timpului, a câștigat două premii Tony, iar parcursul său profesional este similar cu al lui Jackman; ambii au debutat în teatru și împărtășesc o pasiune comună pentru spectacolele live.

Amândoi au copii adoptați: Sutton și fostul ei soț, Ted, sunt părinții unei fetițe de șapte ani pe nume Emily, iar Jackman are doi copii cu fosta sa soție, Deborra-Lee: Oscar, de 24 de ani, și Ava, de 19 ani. Cei doi actori sunt, de asemenea, implicați în diverse activități caritabile, folosindu-și platformele pentru a susține educația artistică.

Sutton a jucat în unele dintre cele mai populare producții de teatru din lume, interpretând roluri precum Sandy în Grease, personajul principal în Thoroughly Modern Millie și Prințesa Fiona în Shrek: The Musical. De asemenea, a apărut în serialul Younger, în care a jucat din 2015 și până în 2021.

Conform DailyMail.com, primul ei soț a fost actorul Christian Borle, cu care a fost căsătorită între 2006 și 2009. Patru ani mai târziu, Sutton s-a logodit cu scenaristul Ted Griffin. Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie privată în Santa Barbara, California, în octombrie 2014.

În 2021, actrița a vorbit pentru publicația People despre dorința de a-și întemeia o familie alături de cel de-al doilea soț al său.

„Am fost mereu foarte concentrată pe carieră și am avut o relație complicată cu mama mea în timp ce creșteam… Nu a fost niciodată ceva clar pentru mine. M-am căsătorit la 30 de ani; căsnicia nu a durat, dar un lucru pe care mi l-a oferit a fost această mică bănuială că poate mi-ar plăcea să am o familie”, a povestit Sutton.

Însă, când l-a cunoscut pe Griffin, perspectiva ei asupra familiei s-a schimbat: „Când l-am întâlnit pe soțul meu, a fost pentru prima dată când am spus: ‘Ah, acum înțeleg. Înțeleg de ce oamenii își fac familii.'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro