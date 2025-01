Hugh Jackman și Sutton Foster, surprinși într-o ipostază romantică pentru prima dată de la dezvăluirea relației secrete

Hugh Jackman și Sutton Foster au fost fotografiați ținându-se de mână în timpul unei ieșiri romantice în Santa Monica, California, marcând prima lor demonstrație publică de afecțiune de când au apărut zvonuri despre relația lor.

Hugh Jackman și Sutton Foster, surprinși de mână pentru prima dată de la dezvăluirea relației lor

Un martor a relatat că actorul în vârstă de 56 de ani și actrița de 49 de ani au fost văzuți plimbându-se de mână, înainte ca un fotograf să apară brusc, să facă o serie de poze și să plece rapid. Foster, cunoscută pentru rolul său din Younger, a purtat o rochie gri cu guler pe gât, un palton bej și pantofi cu toc negri, în timp ce Jackman a optat pentru o cămașă tricotată albastră, o geacă neagră și jeans albi. Cei doi păreau relaxați și bine dispuși, zâmbind și discutând pe parcursul serii lor în oraș.

Această apariție are loc la două luni după ce Page Six a dezvăluit în exclusivitate relația lor secretă. Jackman, care a fost căsătorit anterior cu Deborra-Lee Furness timp de 27 de ani, a anunțat despărțirea de aceasta în septembrie 2023. Într-o declarație comună la momentul respectiv, fostul cuplu, care are doi copii împreună, a descris căsnicia lor ca fiind „minunată și plină de iubire,” explicând că au decis să se despartă pentru a se concentra pe creșterea lor personală.

Și Sutton Foster a pus capăt căsniciei sale în aceeași perioadă. În octombrie 2024, Page Six a raportat că aceasta și soțul ei, Ted Griffin, s-au despărțit. Surse au dezvăluit că Foster și Jackman, care au devenit apropiați în timpul colaborării lor pentru The Music Man, sunt „îndrăgostiți” și „hotărâți să-și petreacă restul vieții împreună.”

Cum a început relația celor doi

Deși Jackman și Foster au păstrat inițial relația lor departe de ochii publicului, apropiații lor susțin că relația nu era un secret. Un prieten al lui Furness chiar a comentat pe Instagram că zvonurile despre o aventură sunt „corecte,” adăugând că Furness este pregătită pentru o revenire personală. Furness, în vârstă de 69 de ani, a recunoscut subtil afirmațiile apreciind comentariul de pe contul său privat de Instagram, care mai sugera că Jackman a luat-o pe nepregătite.

Ieșirea recentă a cuplului vine la scurt timp după ce Jackman și-a arătat sprijinul public pentru Foster, participând la spectacolul său din Once Upon a Mattress de sâmbătă, consolidând astfel legătura lor tot mai strânsă.

Hugh Jackman și Sutton Foster au apărut deja împreună la evenimente publice, inclusiv la premiera musicalului lor, The Music Man pe Broadway, în februarie 2022. Cei doi au început lucrul la revizuirea musicalului din 1957, regizat de Jerry Zaks, în martie 2020, iar spectacolul a ajuns pe scenă după pandemie, în februarie 2022, unde a rulat timp de 11 luni la Winter Garden Theatre din Manhattan.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro