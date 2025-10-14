Decizia neașteptată luată de Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness la doi ani de la anunțul divorțului. Ce au dezvăluit apropiații fostului cuplu

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au format unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood.

Decizia neașteptată luată de Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness

După aproape doi ani de la anunțul divorțului, se pare că Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au îngropat în sfârșit securea războiului.

Fostul cuplu, a cărui despărțire șocantă din septembrie 2023 a uimit Hollywood-ul și fanii, își reconstruiește, potrivit relatărilor, prietenia după ruptura explozivă.

Deborra-Lee Furness, în vârstă de 69 de ani, și-a surprins fanii la începutul acestui an când a descris destrămarea căsniciei sale de aproape 30 de ani drept o „trădare traumatică”, ce „a durut profund”.

A fost o declarație sinceră rară din partea actriței australiene care – la fel ca fostul său soț – a păstrat o atitudine discretă în public de la despărțirea lor din 2023.

Noi informații sugerează că starul din Wolverine a făcut eforturi discrete pentru a repara relația cu fosta sa soție.

„Hugh încearcă de ceva vreme să facă pace cu Debs, dar, după cum îți poți imagina, ei i-a luat timp să se simtă pregătită”, a declarat recent o sursă pentru Radar Online.

Rezolvarea tuturor aspectelor legale pare să fi ajutat, deoarece ea începe în sfârșit să se deschidă – s-au întâlnit de câteva ori recent în New York pentru a discuta lucrurile.

„Din câte se pare, lucrurile s-au îmbunătățit considerabil, ceea ce este grozav pentru toată lumea – mai ales pentru copiii lor.”

Aceeași sursă a adăugat că, acum că divorțul a fost finalizat, ambii foști parteneri sunt deschiși să mențină o relație de prietenie amiabilă.

„Au trecut deja doi ani de când s-au despărțit oficial. Chiar este timpul ca ura și furia să fie lăsate în urmă”, a spus sursa.

Divorțul celor doi a fost finalizat în luna iunie a acestui an

În luna iunie, cei doi și-au finalizat divorțul la o lună după ce au depus actele. O hotărâre de divorț a fost înregistrată pe 12 iunie, făcând separarea oficială. Documentul, însă, nu a fost făcut public decât pe 23 iunie.

Înainte de emiterea hotărârii, au mai fost depuse două documente, pe 10 iunie – un „Ordin Calificat de Sprijin Medical pentru Copil”, referitor la asigurarea copiilor, și „Constatări de fapt/Concluzii de drept”.

Divorțul fusese, în esență, soluționat cu ceva timp înainte, dar era necesară semnătura finală a judecătorului pentru a deveni oficial.

Deborra-Lee Furness, care are doi copii adoptați împreună cu actorul din Wolverine, va primi o sumă de bani, potrivit unei surse care a vorbit anterior cu Daily Mail.

„S-a ajuns la o înțelegere care o mulțumește pe Deborra, iar aceasta include o plată generoasă de pensie alimentară pentru soț”, a dezvăluit sursa. „Au existat unele discuții în contradictoriu legate de această înțelegere financiară, dar, în cele din urmă, ea a obținut ceea ce a considerat că merită. Amândoi ies din această situație într-o poziție financiară sigură. Nu va exista niciun fel de dramă – acordul îi oferă închiderea de care avea nevoie.”

În luna mai, cei doi au depus actele de divorț pentru a pune capăt oficial celor 27 de ani de căsnicie.

Deborra a depus cererea la New York pe 23 mai și, conform documentelor, totul fusese deja stabilit în culise. Divorțul este „necontestat”, ceea ce înseamnă că nu a existat un dezacord major între cei doi soți.

„Au pus la punct toate detaliile dinainte, iar totul este clarificat în privința acordului de separare, pensiei alimentare și cheltuielilor pentru viitorul copiilor lor”, a declarat o altă sursă pentru Daily Mail „Sunt într-o relație amiabilă și amândoi sunt pe deplin dedicați să fie cei mai buni părinți cu putință.”

Hugh are o relație de câteva luni cu fosta lui colegă din The Music Man, Sutton Foster, deși nu a fost confirmată niciodată perioada exactă în care au început să se întâlnească.

Se pare că cei doi ignoră comentariile negative legate de relația lor – pe care unii fani au suspectat-o că ar fi început ca o aventură în timpul căsătoriei lui Hugh – și sunt hotărâți să meargă mai departe împreună.

