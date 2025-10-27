Sophie Turner și Chris Martin, solistul trupei Coldplay, ar forma un nou cuplu, după despărțirea lui de Dakota Johnson

Sophie Turner are, se pare, un nou iubit celebru, solistul trupei Coldplay, Chris Martin, la scurt timp după ce a pus punct relației sale cu aristocratul britanic Peregrine „Perry” Pearson, potrivit Daily Mail.

Sophie Turner și Chris Martin formează un cuplu?

Publicația britanică dezvăluie că actrița din Game of Thrones, în vârstă de 29 de ani, ar fi mers într-o „întâlnire secretă” cu Chris, în vârstă de 48 de ani, la scurt timp după despărțirea de Perry, cu care a avut o relație de aproape doi ani.

Chris Martin este, la rândul său, din nou singur, după ce s-a despărțit în luna iunie de actrița americană Dakota Johnson (35 de ani), cu care fusese împreună aproape opt ani și s-au și logodit.

Deși în ultimele luni au existat mai multe zvonuri despre despărțiri și împăcări între Sophie și Perry, surse apropiate au confirmat că relația lor s-a încheiat oficial la finalul lui septembrie, după ce cei doi au participat la o nuntă de rang înalt unde au fost văzuți certându-se pe ringul de dans, între momente pasionale.

Se pare însă că Sophie nu a stat prea mult pe gânduri, actrița ar fi ieșit la o întâlnire cu Chris chiar săptămâna următoare.

Solistul Coldplay, cunoscut pentru expresia „conscious uncoupling” folosită după divorțul de Gwyneth Paltrow, a petrecut vara aceasta la Londra, unde a susținut mai multe concerte pe stadionul Wembley, în cadrul turneului Music of the Spheres.

În timp ce Sophie pare să fi trecut peste relația cu aristocratul britanic, Perry nu a pierdut nici el timpul. Surse citate de Daily Mail spun că moștenitorul domeniului Cowdray, din West Sussex, a fost văzut recent într-un club exclusivist din vestul Londrei, ținându-se de mână cu o „blondă înaltă”, care semăna izbitor, și, potrivit martorilor, destul de amuzant cu Sophie Turner.

Reprezentanții actriței au refuzat să comenteze informația.

Chris Martin, surpriză pentru Sophie

Ironia face ca Sophie să fi fost de mult timp o fană înrăită a trupei Coldplay. Într-un clip din 2020, apărut în emisiunea Cup of Joe a fostului ei soț, Joe Jonas, aceasta a fost surprinsă emoționându-se până la lacrimi în timp ce primea un mesaj video de ziua ei chiar de la Chris Martin.

În acel clip, Joe îi întinde telefonul, spunând: „Am pe cineva care vrea să-ți ureze la mulți ani.” Sophie reacționează șocată: „E Chris Martin!” Artistul îi transmitea atunci: „Sunt Chris de la Coldplay. În numele meu și al colegilor mei, cei mai frumoși, desigur, îți doresc o zi minunată, îți trimit toată dragostea mea și sper să ai parte de momente grozave.”

La final, Chris a încheiat cu un zâmbet și un sărut trimis către cameră: „Mulțumesc că ești minunată. Pa!” Vizibil emoționată, Sophie a spus râzând: „Nu o să plâng în fața camerei!”, în timp ce își acoperea fața cu mâinile, iar Joe râdea alături de ea.

Sophie Turner și Joe Jonas s-au căsătorit în 2019 și au împreună două fiice: Willa (4 ani) și Delphine (2 ani). Divorțul lor a fost finalizat în septembrie 2024, la puțin peste un an după ce artistul a depus actele de separare.

Relația dintre Sophie și Perry Pearson a început în 2023, iar înainte de zvonurile despărțirii, cei doi fuseseră văzuți ultima dată împreună la festivalul Glastonbury, în luna iunie. În august, au circulat informații că actrița și-ar fi făcut cont pe exclusivista aplicație de dating Raya, însă în septembrie cei doi păreau din nou împreună, după ce au fost fotografiați împreună la un eveniment în Londra.

Peregrine este fiul cel mare și moștenitorul lui Michael Pearson, al 4-lea viconte Cowdray, fost producător de film și proprietar al unei părți importante din imperiul media Pearson. Moșia familiei găzduiește celebrul Cowdray Park Polo Club, care are zece terenuri și organizează peste 450 de meciuri anual.

Între timp, fostul soț al lui Sophie, Joe Jonas, a fost zărit săptămâna trecută la o petrecere privată în Miami, organizată de Bad Bunny, alături de o brunetă misterioasă. Cei doi au fost văzuți discutând relaxat și râzând împreună, însă fără gesturi de afecțiune care să confirme o relație romantică.

Solistul trupei Coldplay și Dakota Johnsons s-au despărțit

Cât despre Chris Martin, artistul și actrița Dakota Johnson au format un cuplu din 2017, după divorțul lui de Gwyneth Paltrow (53 de ani), cu care are doi copii, Apple (21 de ani) și Moses (19 ani). Cei doi s-au logodit în secret, dar, potrivit Daily Mail, s-au despărțit în iunie 2024, după aproape un deceniu împreună.

„Relația lor era practic terminată de ceva vreme, doar că nu reușeau să o încheie oficial”, a declarat o sursă apropiată. „Dakota a sperat până în ultimul moment că vor rămâne împreună, îi iubea foarte mult pe Chris și pe copiii lui.”

Aceeași sursă a mai spus că despărțirea a fost dureroasă pentru Dakota, care a fost devastată la gândul că nu va mai petrece la fel de mult timp alături de Apple și Moses, dar „le-a spus că va fi mereu acolo pentru ei”.

