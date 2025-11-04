Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat

Deborra-Lee Furness a obținut un contract pentru o carte, iar fostul ei soț, Hugh Jackman, nu este deloc încântat de veste. Cei doi au ajuns recent în atenția presei după ce, la începutul lunii, s-a zvonit că ar fi îngropat securea războiului, la câteva luni după despărțirea surprinzătoare din septembrie 2023.

Deborra-Lee Furness plănuiește să lanseze o carte

Acum, eforturile lor de a-și reconstrui relația ar putea fi însă în van, potrivit publicației Woman’s Day.

„Hugh aflase despre planurile lui Deb, dar nu știa cu adevărat până când ea nu i-a spus personal în timpul întâlnirii lor secrete”, a declarat o sursă pentru publicație. „Fusese avertizat de la început că aproape fiecare persoană divorțată din showbiz primește propunerea de a scrie o carte, dar o parte din el spera ca Deb să nu accepte acel cec generos de la editură.”

Sursa a dezvăluit că Deborra intenționează să-și spună propria versiune a poveștii, reflectând asupra celor 27 de ani de căsnicie cu Hugh, asupra adopției și creșterii copiilor lor, dar și asupra vieții ei după divorț. Aceasta nu este o „răzbunare”, subliniază sursa apropiată, ci mai degrabă o modalitate prin care Deborra își regăsește vocea, se pune pe primul loc și își reaprinde cariera, pe care a pus-o în pauză pentru a avea grijă de Oscar, acum în vârstă de 25 de ani, și Ava, de 20 de ani.

De asemenea, Woman’s Day a relatat că actrița australiană a refuzat inițial oferta, dar ulterior s-a răzgândit, sperând că experiența va fi „cathartică”.

Divorț cu tensiuni

După aproape doi ani de tensiuni emoționale, Hugh și Deborra își reconstruiesc, potrivit relatărilor, prietenia. Deborra i-a surprins pe fani la începutul acestui an când a descris sfârșitul căsniciei ei de aproape 30 de ani drept o „trădare traumatică” ce „a tăiat adânc”.

A fost o declarație rară de sinceritate din partea actriței australiene care, la fel ca fostul ei soț, a păstrat o atitudine demnă în public de la despărțirea lor din 2023.

Recent, au apărut informații conform cărora starul din The Greatest Showman a făcut eforturi discrete pentru a împăca lucrurile cu fosta soție.

„Hugh încearcă să facă pace cu Deb de mult timp, dar, după cum vă puteți imagina, i-a luat ceva timp să se simtă pregătită. Rezolvarea tuturor aspectelor legale pare că a ajutat, pentru că ea începe în sfârșit să accepte – s-au întâlnit de câteva ori în New York recent pentru a discuta lucrurile. Din toate relatările, lucrurile s-au îmbunătățit dramatic, ceea ce e minunat pentru toată lumea, mai ales pentru copii”, a declarat o sursă pentru Radar Online.

Sursa a adăugat că, odată ce divorțul a fost finalizat, fostul cuplu este deschis să mențină o prietenie amiabilă. În iunie, cei doi și-au finalizat divorțul la o lună după ce l-au depus, a dezvăluit exclusiv Daily Mail.

„Au trecut doi ani de când s-au separat oficial. Chiar este timpul să lase ura și furia în urmă”, a mai spus sursa.

