BBC și-a cerut scuze public către Kate Middleton după reacțiile negative la emisiunea dedicată comemorării. Ce s-a întâmplat

BBC și-a cerut scuze în mod rar față de familia regală, în special față de Kate Middleton, după reacțiile negative stârnite de transmisiunile dedicate Zilei Comemorării Armistițiului.

BBC și-a prezentat scuzele public

Într-o declarație din 14 noiembrie, postul a precizat că „a primit plângeri din partea unor persoane nemulțumite că nu am folosit titlul corect al Prințesei de Wales în timpul transmisiunii dedicate Zilei Armistițiului.”

„În cadrul acoperirii noastre a ceremoniilor de comemorare, am făcut greșeala de a ne referi la Catherine, Prințesa de Wales, drept Kate Middleton; au fost erori apărute în ore întregi de transmisie live, pentru care ne cerem scuze. În restul acoperirii dedicate Zilei Armistițiului, am folosit titlul său corect”, se arată în declarație.

Până și membri ai Parlamentului au comentat gafa. Jim Shannon, deputat pentru Strangford, Irlanda de Nord, a scris pe X: „O reamintire pentru @BBCNews să își instruiască reporterii că Prințesa de Wales nu mai este ‘Kate Middleton din 2011. Titlul ei corect este Catherine, Prințesa de Wales. Să fie clar.”

După nunta din 2011 a Prințului William cu Kate, Regina Elisabeta le-a conferit mai multe titluri, cel mai cunoscut fiind cel de Ducele și Ducesa de Cambridge. După moartea Reginei Elisabeta în 2022, Regele Charles a urcat pe tron și și-a numit fiul cel mare noul Prinț de Wales, titlu care i-a revenit automat și soției acestuia.

De ce nu i se folosește titlul oficial

Totuși, mulți jurnaliști continuă să folosească numele de fată al Prințesei, mai ales online, acesta fiind de departe cel mai popular în rândul utilizatorilor care caută știri despre casa regală. O analiză Google Trends din 17 noiembrie, referitoare la căutările globale din ultimul an, arată că termenul „Kate Middleton” este căutat mult mai des decât „Princess Kate”, „Princess Catherine” sau „Catherine, Princess of Wales”.

Deși titlurile oficiale sunt relativ populare în căutările din Marea Britanie și Australia, „Kate Middleton” rămâne de departe termenul preferat de cei care urmăresc noutățile despre familie.

Întrucât William și Kate sunt în continuare următorii în linia succesiunii la tron, publicația PEOPLE anunță că o va numi în mod obișnuit pe Prințesă „Princess Kate” și „Prințesa de Wales„. Totuși, în titluri și la prima menționare, „Kate Middleton” va fi menținut pentru ca cititorii să găsească mai ușor articolele căutate.

Atunci când William va deveni monarh, soția lui va purta titlul de Regină Consoartă, titlu acordat unei regine soții de rege, nu unei regine care moștenește tronul, precum Regina Elisabeta. Neoficial și popular, ea va fi cunoscută drept Regina Catherine, la fel cum soția Regelui Charles, Regina Camilla, este cunoscută acum. (Camilla nu a folosit niciodată public titlul de Prințesă de Wales, din respect pentru Prințesa Diana, care a purtat la rândul ei acest titlu.)

Cum preferă Kate Middleton să i se spună

În mediile informale și în rolurile sale oficiale, Prințesa preferă să fie numită simplu, Catherine. De altfel, pe Instagram obișnuiește să semneze postările de familie cu inițiala „C”.

În timpul apariției sale de Ziua Armistițiului, cea pentru care BBC și-a cerut scuze, Prințesa a ținut un moment de reculegere și a depus o coroană de flori cu un bilet scris de mână. „În memoria celor care au făcut sacrificiul suprem, nu îi vom uita”, a scris ea, semnând mesajul cu „Catherine”.

Deși era cunoscută drept Kate în cercul de prieteni, biograful regal Robert Jobson scrie în volumul Catherine, the Princess of Wales că aceasta a trimis în 2008 un email prietenilor rugându-i să o numească Catherine. Jobson citează un articol din 2008 al lui Adam Helliker, jurnalist la Sunday Express, care nota că Kate a trimis „un email amuzant prietenilor apropiați”, exprimându-și dorința de a folosi numele complet. Helliker scria: „Am aflat că, în ultimele săptămâni, fosta cumpărătoare de accesorii le-a spus discret prietenilor că vrea să renunțe la apelativul informal ‘Kate și să fie cunoscută de acum înainte drept Catherine.”

Jobson mai adaugă că nu este clar dacă nu îi plăcea numele Kate sau dacă acesta era un pas spre asumarea unui rol public mai oficial ca viitoare soție a Prințului William, însă pare că „își dorea cu adevărat să fie numită după numele complet.”

