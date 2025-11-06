Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare

Regina Letizia a Spaniei și-a schimbat stilul în ceea ce privește purtarea tiarelor, iar inspirația ar putea veni chiar de la Kate Middleton.

Regina Letizia a Spaniei, apariție elegantă

Marți, 4 noiembrie, Regele Felipe, de 57 de ani și soția sa, de 53 de ani, l-au primit pe sultanul Omanului la un fastuos dineu de gală organizat la Palatul Regal din Madrid. Evenimentul a fost o adevărată demonstrație de eleganță, iar Regina Letizia a Spaniei a strălucit într-o rochie de seară spectaculoasă, completată, desigur, de o tiară impunătoare.

Deși Regina Letizia a Spaniei poartă tiare încă din ziua nunții sale din 2004, de regulă le asortează cu un coc rafinat. De această dată, însă, a ales să poarte Cartier Loop Tiara cu părul lăsat liber, în bucle lejere, un look care amintește de modul în care Kate Middleton și-a purtat părul la banchetele de stat din ultimii ani.

La fel ca Regina Spaniei, și Prințesa de Wales prefera până nu demult coafurile strânse pentru aparițiile regale. Totuși, în decembrie 2022, Kate Middleton a apărut pentru prima dată cu părul desfăcut, purtând Lotus Flower Tiara la o recepție de la Palatul Buckingham. De atunci, a experimentat mai multe variante lejere, inclusiv bucle ample, precum cele afișate la dineul de stat organizat în onoarea președintelui american Donald Trump, în septembrie.

Tiara Cartier Loop a Reginei Letizia are o istorie impresionantă. Piesa i-a aparținut inițial Reginei Maria Cristina de Habsburg-Lorena și a fost realizată în anul 1886, fiind transmisă din generație în generație în cadrul familiei regale spaniole.

Într-o altă alegere inspirată din stilul Prințesei de Wales, și din tendința altor femei din familiile regale, Letizia a ales să poarte din nou o rochie deja purtată. Ținuta albastră, semnată The 2nd Skin Co., cu detalii sub formă de funde pe mânecile lungi, fusese văzută anterior în 2024, la un dineu oficial din Amsterdam, unde regina purtase aceeași tiară.

Și Kate Middleton este recunoscută pentru faptul că reinterpretează piese din propria garderobă. Ea a purtat aceeași combinație de rochie și tiară, Queen Mary’s Lovers Knot Tiara cu o rochie roz cu paiete marca Jenny Packham, atât la banchetul regal din Iordania, cât și la recepția diplomatică de la Palatul Buckingham, ambele evenimente având loc în 2023.

Vizita sultanului Omanului în Spania, organizată de Regele Felipe și Regina Letizia, reprezintă o vizită de stat amânată mai devreme în acest an din cauza decesului soacrei suveranului.

Prințesa Charlene de Monaco, Regina Letizia a Spaniei și Regina Mathilde a Belgiei s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea

Regina Letizia a uimit cu o altă apariție rafinată în luna mai. Prințesa Charlene de Monaco, Regina Letizia a Spaniei și Regina Mathilde a Belgiei s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea în Piața Sfântul Petru din Vatican, după prima slujbă a pontificatului său, desfășurată duminică, 18 mai.

Prințesa Charlene de Monaco, Regina Letizia a Spaniei și Regina Mathilde a Belgiei fac parte din cele doar șapte femei din lume care au „privilegiul de a purta alb” în prezența Papei – cunoscut sub denumirea le privilège du blanc în franceză sau il privilegio del bianco în italiană. Acest drept este rezervat exclusiv reginelor și prințeselor catolice și se aplică în ocazii importante, cum ar fi audiențele private, canonizările, beatificările sau slujbele speciale de la Vatican.

Regele Felipe al Spaniei a apărut ținând-o de braț pe Regina Letizia, care a impresionat într-o rochie albă și cu o poșetă asortată.

