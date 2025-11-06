Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare

Regina Letizia a Spaniei a purtat o tiara specială în timpul vizitei sultanului Omanului.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE.ro
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare

Regina Letizia a Spaniei și-a schimbat stilul în ceea ce privește purtarea tiarelor, iar inspirația ar putea veni chiar de la Kate Middleton.

Regina Letizia a Spaniei, apariție elegantă

Marți, 4 noiembrie, Regele Felipe, de 57 de ani și soția sa, de 53 de ani, l-au primit pe sultanul Omanului la un fastuos dineu de gală organizat la Palatul Regal din Madrid. Evenimentul a fost o adevărată demonstrație de eleganță, iar Regina Letizia a Spaniei a strălucit într-o rochie de seară spectaculoasă, completată, desigur, de o tiară impunătoare.

Deși Regina Letizia a Spaniei poartă tiare încă din ziua nunții sale din 2004, de regulă le asortează cu un coc rafinat. De această dată, însă, a ales să poarte Cartier Loop Tiara cu părul lăsat liber, în bucle lejere, un look care amintește de modul în care Kate Middleton și-a purtat părul la banchetele de stat din ultimii ani.

La fel ca Regina Spaniei, și Prințesa de Wales prefera până nu demult coafurile strânse pentru aparițiile regale. Totuși, în decembrie 2022, Kate Middleton a apărut pentru prima dată cu părul desfăcut, purtând Lotus Flower Tiara la o recepție de la Palatul Buckingham. De atunci, a experimentat mai multe variante lejere, inclusiv bucle ample, precum cele afișate la dineul de stat organizat în onoarea președintelui american Donald Trump, în septembrie.

Tiara Cartier Loop a Reginei Letizia are o istorie impresionantă. Piesa i-a aparținut inițial Reginei Maria Cristina de Habsburg-Lorena și a fost realizată în anul 1886, fiind transmisă din generație în generație în cadrul familiei regale spaniole.

Într-o altă alegere inspirată din stilul Prințesei de Wales, și din tendința altor femei din familiile regale, Letizia a ales să poarte din nou o rochie deja purtată. Ținuta albastră, semnată The 2nd Skin Co., cu detalii sub formă de funde pe mânecile lungi, fusese văzută anterior în 2024, la un dineu oficial din Amsterdam, unde regina purtase aceeași tiară.

Și Kate Middleton este recunoscută pentru faptul că reinterpretează piese din propria garderobă. Ea a purtat aceeași combinație de rochie și tiară, Queen Mary’s Lovers Knot Tiara cu o rochie roz cu paiete marca Jenny Packham, atât la banchetul regal din Iordania, cât și la recepția diplomatică de la Palatul Buckingham, ambele evenimente având loc în 2023.

Vizita sultanului Omanului în Spania, organizată de Regele Felipe și Regina Letizia, reprezintă o vizită de stat amânată mai devreme în acest an din cauza decesului soacrei suveranului.

Prințesa Charlene de Monaco, Regina Letizia a Spaniei și Regina Mathilde a Belgiei s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea

Regina Letizia a uimit cu o altă apariție rafinată în luna mai. Prințesa Charlene de Monaco, Regina Letizia a Spaniei și Regina Mathilde a Belgiei s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea în Piața Sfântul Petru din Vatican, după prima slujbă a pontificatului său, desfășurată duminică, 18 mai.

Prințesa Charlene de Monaco, Regina Letizia a Spaniei și Regina Mathilde a Belgiei fac parte din cele doar șapte femei din lume care au „privilegiul de a purta alb” în prezența Papei – cunoscut sub denumirea le privilège du blanc în franceză sau il privilegio del bianco în italiană. Acest drept este rezervat exclusiv reginelor și prințeselor catolice și se aplică în ocazii importante, cum ar fi audiențele private, canonizările, beatificările sau slujbele speciale de la Vatican.

Regele Felipe al Spaniei a apărut ținând-o de braț pe Regina Letizia, care a impresionat într-o rochie albă și cu o poșetă asortată.

Citește și:
Ce părere are, de fapt, Justin Theroux, fostul soț al lui Jennifer Aniston, despre noua relație a actriței

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce vor să facă Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express 2025: "Suntem și strategici"
People
Ce vor să facă Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express 2025: "Suntem și strategici"
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: "Recunosc, gândul mă chinuie deja..."
People
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: "Recunosc, gândul mă chinuie deja..."
Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț
People
Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț
Raluka a surprins cu o ținută îndrăzneață. Cum a apărut artista
People
Raluka a surprins cu o ținută îndrăzneață. Cum a apărut artista
Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: "Degeaba îți stă mai bine cu cineva care..."
People
Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: "Degeaba îți stă mai bine cu cineva care..."
Ce echipă a părăsit Asia Express 2025, chiar înainte de finală: "Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic"
People
Ce echipă a părăsit Asia Express 2025, chiar înainte de finală: "Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic"
Libertatea
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Ilie Năstase, absent de la primul termen al procesului de divorț. Ce spune despre Ioana: „E femeia vieții mele. O voi iubi până la moarte”
Ilie Năstase, absent de la primul termen al procesului de divorț. Ce spune despre Ioana: „E femeia vieții mele. O voi iubi până la moarte”
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Câți bani ar fi câștigat pentru participarea la emisiune
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Câți bani ar fi câștigat pentru participarea la emisiune
Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiica ei adolescentă, după divorțul de Victor Ponta. Irina are 17 ani. „Gândul mă chinuie deja”
Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiica ei adolescentă, după divorțul de Victor Ponta. Irina are 17 ani. „Gândul mă chinuie deja”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Foto
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Foto
Soția lui Gabi Tamaș e foarte discretă: „Eu aveam 16 ani când ne-am cunoscut. Am crescut alături de el. A avut grijă de mine. Nu e un tip romantic!” Ce dezvăluiri a făcut acum Ioana
Soția lui Gabi Tamaș e foarte discretă: „Eu aveam 16 ani când ne-am cunoscut. Am crescut alături de el. A avut grijă de mine. Nu e un tip romantic!” Ce dezvăluiri a făcut acum Ioana
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii noiembrie 2025. Nativul care se afirmă pe toate planurile
Zodia norocoasă a lunii noiembrie 2025. Nativul care se afirmă pe toate planurile
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
După o relație de 7 ani, vedeta confirmă că este din nou îndrăgostită. De data aceasta, a ales un om de afaceri
După o relație de 7 ani, vedeta confirmă că este din nou îndrăgostită. De data aceasta, a ales un om de afaceri
Meghan Markle revine pe platourile de filmare după 8 ani de pauză. Ce rol va interpreta Ducesa de Sussex
Meghan Markle revine pe platourile de filmare după 8 ani de pauză. Ce rol va interpreta Ducesa de Sussex
Mai multe din people
Ada Condeescu, declarații rare despre viața de familie: "Aseară le-am citit copiilor, după care..."
Ada Condeescu, declarații rare despre viața de familie: "Aseară le-am citit copiilor, după care..."
People

Ada Condeescu a dezvăluit detalii rare din viața de familie și echilibrul personal.

+ Mai multe
Emily Burghelea a încercat terapia prin hipnoză, după ce a ajns la un centru specializat din Hong Kong: "O frică profundă de moarte"
Emily Burghelea a încercat terapia prin hipnoză, după ce a ajns la un centru specializat din Hong Kong: "O frică profundă de moarte"
People

Emily Burghelea a dezvăluit că a apelat la terapia prin hipnoză după ce a ajuns la un centru special pentru mămici din Hong Kong pentru a trata depresia postnatală.

+ Mai multe
Ce părere are, de fapt, Justin Theroux, fostul soț al lui Jennifer Aniston, despre noua relație a actriței
Ce părere are, de fapt, Justin Theroux, fostul soț al lui Jennifer Aniston, despre noua relație a actriței
People

Jennifer Aniston trăiește o nouă poveste de dragoste, iar fostul ei soț pare să-i ofere toată susținerea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC