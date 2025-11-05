Ce părere are, de fapt, Justin Theroux, fostul soț al lui Jennifer Aniston, despre noua relație a actriței

Jennifer Aniston pare mai fericită ca oricând, iar unul dintre cei care îi susțin noua relație este chiar fostul ei soț, actorul Justin Theroux.

După ce vedeta din Friends a confirmat că formează un cuplu cu Jim Curtis printr-o postare pe Instagram, Theroux s-a numărat printre cei aproape 1,5 milioane de utilizatori care au apreciat imaginea; un gest discret, dar interpretat de fani drept un semn de maturitate.

Aniston, în vârstă de 56 de ani, și Theroux, 54, au fost căsătoriți între 2015 și 2018. Potrivit Page Six, relația lor s-a încheiat după ce actrița, care preferă viața în Los Angeles, a găsit dificilă adaptarea la ritmul din New York. Publicația relata că Aniston „nu suporta paparazzii și apartamentul micuț” din Greenwich Village, unde locuia alături de actorul din Mulholland Drive.

Între timp, Justin Theroux și-a refăcut viața alături de actrița Nicole Brydon Bloom, cu care s-a căsătorit în martie 2025.

Jennifer Aniston, mesaj emoționant pentru Jim Curtis

Actrița a confirmat relația cu Jim Curtis printr-o postare inedită pe Instagram, publicând o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează.

„La mulți ani, iubirea mea. Te prețuiesc”, a scris Aniston în descrierea imaginii, în care apare zâmbitoare alături de noul ei partener.

Cu doar două luni înainte, Jennifer Aniston evitase să ofere detalii despre relație în cadrul premierei sezonului patru din The Morning Show, organizată la Los Angeles. Întrebată de Entertainment Tonight despre hipnoterapeutul cu care formează un cuplu, actrița s-a limitat la o declarație scurtă: „Este foarte drăguț”, a spus ea, după ce reporterul a remarcat că acesta pare „un tip cu adevărat special”.

Deși Jennifer Aniston a preferat să fie discretă, People a relatat că Jim Curtis a fost prezent la eveniment, susținând-o de la distanță. Publicația confirmase încă din iulie 2025 că actrița din Murder Mystery „se întâlnește ocazional” cu Curtis, după ce cei doi au fost surprinși împreună pe un iaht în Mallorca, alături de Jason Bateman, soția acestuia, Amanda Anka, și Amy Schumer.

În august, o sursă apropiată a confirmat pentru aceeași publicație că relația evoluează într-o direcție pozitivă.

„Este minunat să fii în preajma lui, iar prietenii apropiați ai lui Jen îl adoră”, a spus sursa. Potrivit acesteia, Curtis „are o energie calmă și sigură. Jen o iubește. Se simte foarte protejată lângă el”.

O altă sursă a adăugat pentru People că cei doi „se întâlnesc de câteva luni” și „se distrează mult împreună”. „S-au cunoscut prin intermediul unui prieten și au început ca amici. Jen îi citise cartea și era familiarizată cu activitatea lui. Este foarte diferit de bărbații cu care s-a mai întâlnit până acum”.

Cine este Jim Curtis

Jim Curtis, în vârstă de 49 de ani, se descrie drept „coach și hipnoterapeut” și a avut, la rândul său, un parcurs sentimental complicat. În cartea sa din 2017, The Stimulati Experience, el scria: „Nu pot să am o relație lungă pentru că mă plictisesc”.

Curtis a mărturisit și că își dorește „o relație mai bună cu fiul său”, Aidan, care locuiește cu mama lui, Rachel Napolitano, în nordul statului New York. Cei doi s-au cunoscut în 1999, s-au căsătorit în 2003 și au divorțat după nașterea copilului lor.

În aceeași carte, Curtis a povestit despre alte relații eșuate, recunoscând că, în timpul unei despărțiri, „a ajuns să își spioneze fosta iubită și noul ei partener pe Facebook”, un comportament care l-a făcut să conștientizeze că „nu este suficient”. De asemenea, a dezvăluit că obișnuiește să scrie „detaliile rușinii” pe bilețele de hârtie, pe care apoi le arde.

Page Six notează că, în prezent, Jim Curtis postează frecvent mesaje motivaționale pe rețelele de socializare și are peste 560.000 de urmăritori pe Instagram. Jennifer Aniston îl urmărește pe platformă de aproape doi ani. În noiembrie 2023, actrița a apreciat o postare în care el scria: „Este mai bine să te mulțumești cu puțin sau să rămâi singur? Răspunsul se află în cultivarea relațiilor autentice”.

