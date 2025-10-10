Jennifer Aniston, luptă secretă de 20 de ani pentru a avea un copil: „Nu este treaba nimănui”

Jennifer Aniston a dezvăluit că a trecut printr-o luptă timp de 20 de ani pentru a avea un copil.

  ELLE.ro
Jennifer Aniston, luptă secretă de 20 de ani pentru a avea un copil: "Nu este treaba nimănui"

Jennifer Aniston a dezvăluit că a dus o luptă secretă de 20 de ani pentru a avea un copil.

Jennifer Aniston, dezvăluiri emoționante

Jennifer Aniston a oferit un interviu rar pentru ediția din noiembrie a revistei Harper’s Bazaar UK, în care a vorbit despre falsa narațiune conform căreia nu ar fi vrut să devină mamă pentru că ar fi acordat mult prea mult timp carierei.

„Nu știau povestea mea sau prin ce am trecut în ultimii 20 de ani pentru a încerca să am o familie, pentru că nu ies să le povestesc necazurile mele medicale. Nu este treaba nimănui. Dar vine un moment în care nu poți să nu auzi – narațiunea despre cum nu voi avea un copil, nu voi avea o familie, pentru că sunt egoistă, o workaholică. Mă afectează – sunt doar un om. Suntem toți oameni. De aceea m-am gândit: ‘Ce naiba?'”

Cu toate acestea, pe măsură ce îmbătrânește, Jennifer Aniston simte tot mai puțin nevoia să „corecteze o narațiune falsă.”

„Ciclul știrilor e atât de rapid încât totul dispare. Desigur, există momente în care simt nevoia de dreptate – când ceva a fost spus și nu este adevărat și trebuie să repar nedreptatea. Și apoi mă gândesc, chiar trebuie? Familia mea îmi cunoaște adevărul, prietenii mei îmi cunosc adevărul.”

Jennifer a fost căsătorită cu Brad Pitt între 2000 și 2005. Ei au divorțat după ce actorul s-a întâlnit pe actrița Angelina Jolie pe platourile filmului Mr. & Mrs. Smith.

În 2022, Jennifer Aniston a dezvăluit că a încercat fără succes fertilizarea in vitro și a recunoscut că și-ar fi dorit să își fi congelat ovulele cu ani în urmă.

„A fost un drum dificil pentru mine, drumul spre a avea un copil. În jurul vârstei de 30 de ani târzii și în 40 de ani, am trecut prin momente foarte grele, și dacă nu aș fi trecut prin ele, nu aș fi devenit cine trebuia să fiu. Încercam să rămân însărcinată,” a spus Jennifer la acel moment.

„Toți anii aceștia de speculații… a fost foarte greu. Am trecut prin IVF, am băut ceaiuri chinezești, orice ți-ai putea imagina. Am încercat totul. Aș fi făcut orice dacă cineva mi-ar fi spus: „Congelează-ți ovulele. Fă-ți un favor. Pur și simplu nu te gândești la asta. Așa că iată-mă azi. Navele au plecat. Dar nu am niciun regret.”

Actrița pune capăt zvonurilor

Jennifer Aniston avea 35 de ani când s-a despărțit de Brad Pitt și a spus anterior că sugestia că el ar fi plecat pentru că ea nu i-ar fi oferit un copil este „o minciună absolută”. Actorul are șase copii cu Angelina Jolie: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox și Vivienne. Primii trei sunt adoptați, iar cei trei mai mici sunt copii biologici.

În 2015, Jennifer Aniston s-a căsătorit cu actorul Justin Theroux, la vârsta de 46 de ani, dar mariajul nu a durat și au divorțat după trei ani. În martie 2025, Justin s-a recăsătorit într-o ceremonie secretă cu Nicole Brydon Bloom.

„Jennifer a fost printre primele care l-au felicitat pe Justin pentru că s-a căsătorit”, a declarat un insider pentru Daily Mail. „Da, a fost o surpriză pentru ea, dar au păstrat o prietenie apropiată și este fericită pentru că și-a găsit iubirea adevărată.”

Jennifer a vorbit și despre provocările de a fi o actriță mai în vârstă în Hollywood, respingând ideea că există un termen de expirare pentru cei din lumina reflectoarelor.

Ideea societală de termen de expirare nu mai există – este o ideologie veche. Suntem aici și suntem mai mult de jumătate din populație… și oare vreunul dintre voi ar fi aici fără noi? Înțelepciunea pe care femeile mai în vârstă o au de oferit este extraordinară, și acesta este unul dintre domeniile în care am văzut progrese reale în lumea filmului.”

În iulie 2025, s-a dezvăluit că Jennifer Aniston și-a găsit din nou dragostea, confirmând relația pasională cu hipnotistul Jim Curtis.

Yolanda Hadid descrie „neputința’ de a-și vedea fiica, Bella, suferind din cauza bolii Lyme: „Vom continua să luptăm împreună’

Foto: Arhiva ELLE

