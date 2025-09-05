Angelina Jolie, de nerecunoscut pe platourile de filmare. Actrița are un look complet nou

Angelina Jolie surprinde cu o transformare spectaculoasă pe platourile de filmare din Londra, unde lucrează la producția Anxious People. Actrița în vârstă de 49 de ani a renunțat la părul lung în favoarea unei tunsori bob. Deși în ultimii ani a optat pentru nuanțe mai deschise, de această dată Jolie este complet blondă.

Potrivit Deadline, filmul, regizat de Marc Forster și bazat pe romanul omonim din 2019 scris de Fredrik Backman, spune povestea unui grup de străini care ajung ostaticii unui spărgător de bănci reticent, situație ce declanșează confesiuni neașteptate și dezvăluiri personale. Din distribuție mai fac parte Aimee Lou Wood și Jason Segel.

Conform People, Angelina Jolie a fost însoțită pe platouri de fiul său cel mare, Maddox Jolie-Pitt, în vârstă de 24 de ani. Maddox are deja experiență în industria cinematografică: a apărut pentru prima dată, necreditat, în filmul World War Z (2013), alături de Brad Pitt, iar câțiva ani mai târziu a semnat ca producător executiv pentru pelicula First They Killed My Father, regizată chiar de Angelina Jolie.

Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa

Angelina Jolie se pregătește să închidă un capitol important din viața sa în Los Angeles. Actrița intenționează să își vândă casa, o proprietate impresionantă achiziționată în urmă cu aproape un deceniu.

„Intenționează oficial să scoată casa la vânzare”, a declarat o sursă pentru People, confirmând informația publicată inițial de Page Six.

Potrivit aceleiași surse, mutarea este motivată de dorința de a părăsi orașul în care a locuit mai mult din obligație decât din alegere.

„Nu și-a dorit niciodată să locuiască permanent în Los Angeles. Nu a avut de ales din cauza aranjamentului de custodie cu Brad”, a precizat sursa, referindu-se la fostul soț al actriței, Brad Pitt.

Angelina Jolie și Brad Pitt au ajuns la un acord de divorț în decembrie 2024, după opt ani de proces. Cei doi au împreună șase copii: Maddox (24 de ani), Pax (21 de ani), Zahara (20 de ani), Shiloh (19 ani) și gemenii Knox și Vivienne (17 ani).

Potrivit sursei citate, Jolie „plănuiește să se mute imediat ce Knox și Viv vor împlini 18 ani, anul viitor. Are în vizor mai multe locații din străinătate și va fi foarte fericită când va putea părăsi Los Angeles.”

Despre proprietatea vedetei, aceasta a descris-o drept „o capodoperă istorică și o locuință cu adevărat superbă.”

Un alt apropiat a confirmat că actrița va scoate locuința la vânzare după ce îi va aduce câteva îmbunătățiri minore. Potrivit People, Jolie a cumpărat reședința, construită în 1913, în 2017, pentru 24,5 milioane de dolari. Impunătoarea proprietate dispune de șase dormitoare, zece băi și o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați.

Într-un interviu acordat în 2024 pentru The Hollywood Reporter, Angelina Jolie a explicat motivele pentru care a rămas în Los Angeles, în ciuda dorinței de a se muta.

„Sunt în Los Angeles pentru că trebuie să fiu aici din cauza divorțului.' Ea a adăugat că, după ce gemenii vor atinge vârsta majoratului, își dorește să se stabilească în afara Statelor Unite: „Când ai o familie numeroasă, vrei să aibă intimitate, liniște, siguranță. Am acum o casă în care îmi cresc copiii, dar uneori acest loc poate fi… umanitatea pe care am găsit-o în lume nu este ceea ce am cunoscut aici.”

Jolie a precizat, de asemenea, că după plecarea din Los Angeles „va petrece mult timp în Cambodgia”, țara în care l-a adoptat pe fiul său cel mare, Maddox, în 2002.

„Voi petrece timp vizitându-mi membrii familiei oriunde s-ar afla în lume', a mai spus ea. Într-o apariție la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara, în februarie, actrița a mărturisit că „în inima mea, Cambodgia este singurul loc pe care îl consider cu adevărat acasă.”

Foto: Arhiva ELLE

