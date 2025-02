Angelina Jolie, omagiu emoționant pentru mama ei, în timp ce acceptă premiul Maltin Modern Master: „Scria scrisori personajelor mele”

Angelina Jolie a izbucnit în lacrimi în timp ce i-a adus un omagiu regretatei sale mame, Marcheline Bertrand, la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara. Actrița, în vârstă de 49 de ani, a primit cea mai înaltă distincție a evenimentului, premiul Maltin Modern Master Award, pentru realizările sale remarcabile în industria filmului.

Angelina a urcat pe scenă pentru a accepta prestigiosul trofeu, însă emoțiile au copleșit-o atunci când a vorbit despre mama sa iubită, Marcheline. Cu vocea tremurândă, a reușit cu greu să-și stăpânească lacrimile, amintindu-și cum mama sa i-a susținut mereu cariera de actriță, deși renunțase la propriile visuri creative.

Publicul a fost profund emoționat când Angelina a dezvăluit că Marcheline obișnuia să scrie scrisori fiecărui personaj pe care îl interpreta – un gest de care îi este extrem de dor de la moartea mamei sale, în 2007.

Angelina a spus că se întreabă ce i-ar fi scris mama sa celui mai recent personaj pe care l-a interpretat, celebra soprană Maria Callas, în filmul biografic muzical Maria din 2024.

