Penn Badgley și soția sa, Domino Kirke, au devenit părinți de gemeni

Penn Badgley a devenit din nou tată de băieți! Starul din „You” în vârstă de 38 de ani a făcut în glumă anunțul sosirii celor gemenilor săi, pe care îi are împreună cu soția sa, Domino Kirke, într-un videoclip postat pe Instagram miercuri, 3 septembrie, în contextul promovării unui eveniment live pentru cartea sa viitoare, Crushmore.

Penn Badgley a devenit tată de gemeni

Actorul a scris cartea împreună cu co-prezentatoarele podcastului său „Podcrushed”, Nava Kavelin și Sophie Ansari.

„Îmi întrerup concediul de paternitate pentru gemeni ca să anunț un eveniment live @podcrushed la @symphonyspace pe 14 octombrie, NYC, cu ocazia lansării cărții noastre CRUSHMORE. Sunt cu adevărat mândru de aceasta. Vă rog să aruncați o privire! @podcrushed pentru toate detaliile’, a scris Badgley în descrierea videoclipului. În clip, actorul șoptește în timp ce anunță evenimentul, apoi mișcă camera către picioarele unuia dintre nou-născuți. „Uitați, sunt niște piciorușe minuscule aici,” spune el. „Nu vreau să-i trezesc.”

Înainte de sosirea micuților, proaspăta mamă a patru copii, în vârstă de 41 de ani, a postat pe Instagram Stories o fotografie cu burtica sa de gravidă, alături de un emoji cu semnul păcii. Noii membri ai familiei se vor alătura fiului cuplului, în vârstă de 4 ani, precum și fiului lui Kirke, Cassius, în vârstă de 16 ani, dintr-o relație anterioară.

Detalii despre creșterea copiilor

Într-un interviu pentru Access Hollywood pe covorul roșu, cu ocazia premierei ultimului sezon „You” de pe Netflix, Penn Badgley a vorbit despre importanța educației băieților, menționând „presiunea' care apasă asupra sa și a soției sale de a „îi crește bine”.

„Sunt băieți gemeni, așa că acum avem patru băieți. Știți, chiar spun asta sincer. Sună puțin clasic, dar lumea are nevoie de mai mulți bărbați buni, așa că presiunea e pe noi să-i creștem cum trebuie.”

Întrebat care este superputerea sa de tată, Penn Badgley a răspuns: „Ei bine, răbdarea mea, până când o pierd, și atunci devin la fel de rău ca oricine altcineva. Dar, pot fi foarte răbdător.”

Pe lângă viața de familie agitată și fericită, Penn Badgley continuă să impresioneze în cariera sa de actor. El este cunoscut în special pentru rolul lui Dan Humphrey din serialul Gossip Girl, care l-a transformat într-un star internațional și i-a oferit un loc important în cultura pop. De atunci, Badgley a trecut cu succes la proiecte mai mature și provocatoare, iar rolul său recent în thrillerul psihologic You, difuzat pe Netflix, i-a adus recunoaștere globală.

You a devenit rapid un fenomen internațional, captând atenția publicului prin povestea întunecată a lui Joe Goldberg, un personaj complex interpretat magistral de Badgley. Serialul combină suspansul, psihologia umană și tensiunea romantică într-un mod care a făcut milioane de telespectatori să rămână lipiți de ecran, sezon după sezon. Criticii au lăudat interpretarea sa subtilă și expresivă, care conferă profunzime unui anti-erou fascinant, iar popularitatea seriei a consolidat statutul lui Penn ca unul dintre cei mai versatili actori ai generației sale.

