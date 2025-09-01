Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2025 pe Netflix

În luna septembrie ai ce să urmărești pe Netflix, așa că venim în ajutorul tău cu o listă de filme și seriale noi pe care nu trebuie să le ratezi.

  de  Madalina Frasineanu
Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Wednesday – Sezonul 2, Partea 2

Când puterile ei paranormale slăbesc, Wednesday trebuie să lupte ca să le recapete sau consecințele pot fi mortale pentru Enid și alții de la Nevermore. În acest sezon, Wednesday trebuie să se descurce cu familia, prietenii și vechii adversari, având parte de un nou an haotic, sumbru și ciudat. Înarmată cu spiritul ei ascuțit și cu farmecul ei tăios, Wednesday este implicată într-un nou mister supranatural înfiorător. Distribuție: Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonex, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobanțu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor și Hunter Doohan

Partea 1, disponibilă acum
Partea 2, din 3 septembrie 2025

Black Rabbit

Jake Friedken (Jude Law) este carismaticul proprietar al Black Rabbit, un restaurant și lounge VIP pe cale să devină cel mai în vogă loc din oraș. Însă revenirea neașteptată în afacere a fratelui său, Vince (Jason Bateman), aduce cu sine conflicte, traume din trecut și pericole noi, care amenință să distrugă tot ce au construit împreună. Plin de suspans și cu personaje puternic creionate, serialul Black Rabbit arată cum o legătură indestructibilă între doi frați poate să le destrame lumea și tot ce gravitează în jurul ei.

Premiera: 18 septembrie 2025

Alice in Borderland – Sezonul 3

După ce Usagi este răpită și lăsată inconștientă de un savant misterios obsedat de viața de după moarte, Arisu se întoarce în periculosul Borderland pentru a o salva. În echipă cu noi jucători, trebuie să participe la etapa „Joker”, care n-a mai fost jucată până acum, într-o încercare disperată de a găsi o cale înapoi către lumea lor originală.

Premiera: 25 septembrie 2025

Inspector Zende

Când criminalul în serie Carl Bhojraj fuge din închisoare și reapare în Mumbai, hotărâtul inspector Zende preia frâiele pentru a-l prinde din nou pe șiretul fugar.

Premiera: 5 septembrie 2025

Love Con Revenge

Victimele escrocheriilor sentimentale își vor viața înapoi cu ajutorul lui Cecilie Fjellhøy, vizată în „Escrocul de pe Tinder”, și al detectivei private Brianne Joseph.

Premiera: 5 septembrie 2025

Her Mother’s Killer – Sezonul 2

Mejía este în închisoare, iar Analía și Pablo privesc cu speranță spre viitor. Dar un nou dușman implacabil amenință să distrugă tot ce au clădit împreună.

Premiera: 8 septembrie 2025

aka Charlie Sheen

Charlie Sheen își spune povestea într-un documentar sincer, în două părți, despre ascensiunea la Hollywood, declinul său intens mediatizat și drumul spre redresare.

Premiera: 10 septembrie 2025

The Dead Girls

Bazat pe romanul lui Jorge Ibargüengoitia, serialul spune povestea surorilor Baladro și a imperiului de bordeluri creat de aceste nemiloase ucigașe în Mexicul anilor ’60.

Premiera: 10 septembrie 2025

Diary of a Ditched Girl

Aventuri, aplicații de dating și bărbați haotici: relațiile sunt grele pentru Amanda. Deși a fost părăsită de jumătate dintre burlacii din Malmö, ea nu renunță.

Premiera: 11 septembrie 2025

Kontrabida Academy

După ce un televizor ciudat o teleportează într-o școală pentru antagoniști, o angajată a unui restaurant își face un nou scop din a se răzbuna pe dușmanii ei.

Premiera: 11 septembrie 2025

Tyler Perry’s Beauty in Black – Sezonul 2

În timp ce preia frâiele imperiului Bellarie, Kimmie intră într-o teribilă luptă pentru putere cu familia, în care trădarea, lăcomia și pericolul pândesc la tot pasul.

Premiera: 11 septembrie 2025

Beauty and the Bester

A fost faimoasa doctoriță Nandipha implicată în evadarea din închisoare a lui Thabo Bester? Un documentar palpitant care explorează relația misterioasă dintre cei doi.

Premiera: 12 septembrie 2025

Maledictions

Într-un moment decisiv pentru cariera sa, unui guvernator îi dispare copilul. Prins între ambiție și secrete, trebuie să aleagă: politica sau siguranța fiicei lui?

Premiera: 12 septembrie 2025

Ratu Ratu Queens: The Series

Patru femei își lasă în urmă locuințele din Indonezia, leagă o prietenie neașteptată și încep o viață nouă la New York, unde intră în încurcături neobișnuite.

Premiera: 12 septembrie 2025

The Wrong Paris

Dawn crede că s-a înscris la o emisiune matrimonială în Paris, Franța, dar aterizează în Parisul din Texas. Ea face un plan de evadare, dar intervine atracția pentru un cowboy burlac.

Premiera: 12 septembrie 2025

1670 – Sezonul 2

Când o moarte subită deschide noi posibilități, Jan Paweł și familia sa rătăcită provoacă haos pentru a dovedi că au ceea ce trebuie pentru a ajunge în frunte.

Premiera: 17 septembrie 2025

Matchroom: The Greatest Showmen

Un serial documentar în care Barry și Eddie Hearn, tată și fiu, încearcă să-și ducă agenția de promovare sportivă la nivelul următor.

Premiera: 17 septembrie 2025

Platonic: Blue Moon Hotel

Un necunoscut suav cu intenții ascunse ocupă o cameră, iar haosul și o iubire perversă pun stăpânire pe cele două surori trăsnite care lucrează la hotelul „Lună Albastră”.

Premiera: 18 septembrie 2025

Billionaires’ Bunker

Pe fondul unui conflict global fără precedent, niște miliardari se adăpostesc într-un buncăr de lux, unde reizbucnește o veche dușmănie între două familii.

Premiera: 19 septembrie 2025

Haunted Hotel

O mamă singură moștenește un hotel de la fratele ei decedat și se mută împreună cu fantoma lui binevoitoare și oaspeți pretențioși, ce nu pleacă niciodată.

Premiera: 19 septembrie 2025

The Guest

Viața unui cuplu care încearcă să-și salveze căsnicia după o aventură este cuprinsă de haos când o femeie misterioasă din trecutul soției apare la aceștia acasă.

Premiera: 24 septembrie 2025

House of Guinness

Conflictele mocnesc în familia Guinness în această dramă creată de Steven Knight (Peaky Blinders), cu Anthony Boyle și Louis Partridge în rolurile principale.

Premiera: 25 septembrie 2025

Wayward

Un polițist dintr-un orășel bănuiește că școala pentru adolescenți cu probleme și fondatoarea sa carismatică s-ar putea să nu fie ceea ce par.

Premiera: 25 septembrie 2025

French Lover

Un actor blazat întâlnește o chelneriță fără noroc în Paris și așa începe povestea lor de dragoste nesperată. Dar va supraviețui relația în lumina dură a reflectoarelor?

Premiera: 26 septembrie 2025

Ruth & Boaz

O cântăreață talentată părăsește scena muzicală din Atlanta și o ia de la zero într-un orășel din Tennessee, unde găsește iubirea și un nou scop, dar nu scapă de trecut.

Premiera: 26 septembrie 2025

Foto: PR

