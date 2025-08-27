Actori care au avut prestații neinspirate în filme, dar care au devenit emblematice

Acești actori nu au atins inimile spectatorilor așa cum și-ar fi dorit, iar interpretările lor, considerate neinspirate și lipsite de emoții, au devenit, totuși, emblematice.

1. Andie MacDowell în Four Weddings and a Funeral

Four Weddings and a Funeral este considerată o comedie romantică foarte bună, dar ceva tot a scârțâit în privința ei, iar asta are de-a face cu prestația actriței Andie MacDowell, cea care a avut rolul principal. Ea a interpretat-o pe Carrie și s-a simțit cum pare că nu își dorește deloc să o joace și că se simte foarte inconfortabil în pielea ei.

2. Russell Crowe în Les Misérables

În filmul Les Misérables regizat de Tom Hooper, Russell Crowe l-a jucat pe inspectorul Javert. Actorul s-a străduit foarte mult să aibă interpretări muzicale de excepție, însă nu s-a remarcat la acest capitol. Pe lângă acest minus, nici decizia ca melodiile live să fie înregistrate chiar pe platourile de filmare nu a fost chiar inspirată, așa văzându-se și mai mult că nu este în elementul său.

3. Kate Capshaw în Indiana Jones and the Temple of Doom

Kate Capshaw a jucat-o pe Willie Scott în filmul Indiana Jones and the Temple of Doom și a fost aleasă din peste 1000 de actrițe care s-au prezentat la casting pentru acest rol. Interpretarea actriței a fost criticată din cauza faptul că a exagerat în privința anumitor reacții și că nu a fost suficient de intensă. Nici scenariul nu a fost grozav, așa că există o explicație pentru care nici prestația ei nu a fost lăudată.

4. Katie Holmes în Batman Begins

În filmul Batman Begins regizat de Christopher Nolan, Katie Holmes a jucat alături de Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman și Cillian Murphy. Ea a interpretat-o pe Rachel Dawes. Actrița nu a fost deloc convingătoare în rolul ei și s-a simțit că nu are deloc chimie cu Christian Bale. Katie Holmes nu a mai fost și în continuare, în The Dark Knight, pentru că lucra la altceva, și a fost înlocuită cu Maggie Gyllenhaal.

5. Orlando Bloom în Kingdom of Heaven

Orlando Bloom a fost distribuit în rolul lui Balian din Ibelin în filmul Kingdom of Heaven regizat de Ridley Scott. Prestația sa sub forma acestui războinic nu a fost autentică, iar privitorii au remarcat faptul că actorul se simțea încordat interpretând acest personaj.

6. Kristen Stewart în Twilight

Pentru foarte mulți ani în industria cinematografică, Kristen Stewart nu a fost luată în serios din cauza prestației, considerate stângace de unii, din seria Amurg. Unele gesturi și felul în care rostea replicile au fost văzute ca fiind bizare la vremea respectivă.

7. Eddie Redmayne în Jupiter Ascending

Criticii nu au avut cuvinte de laudă la adresa prestației actorului Eddie Redmayne din Jupiter Ascending și se pare că de aceeași părere a fost și el. Pentru interpretarea sa negativă în rolul lui Balem Abrasax, un împărat care cucerește galaxia, actorul a primit premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost actor în rol secundar.

8. Jennifer Lawrence in Mother!

Jennifer Lawrence a avut rolul principal în filmul Mother!, regizat de Darren Aronofsky. În acest thriller psihologic, ea a jucat o femeie căsătorită cu un bărbat care tot aduce oaspeți în casa lor parțial renovată. Pelicula a împărtățit atât criticii, cât și publicul. Pentru o parte dintre aceștia, prestația actriței a fost neclară, haotică și nu atât de puternică pe cât se așteptau.

9. Jared Leto în House of Gucci

În House of Gucci, filmul regizat de Ridley Scott care are la bază romanul The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed scris de Sara Gay Forden, Jared Leto l-a interpretat pe Paolo Gucci, vărul lui Maurizio Gucci, căruia niciodată nu i-a fost luată în serios dorința sa de a deveni designer. Principala critică la adresa interpretării sale a fost că a încercat într-un mod exagerat să imită pe ecran un accent italian care nu i-a ieșit, iar acest lucru a fost catalogat drept jignitor.

10. Tom Hanks în Elvis

În filmul Elvis regizat de Baz Luhrmann, Tom Hanks l-a jucat pe colonelul Tom Parker, cel care a fost managerul lui Elvis Presley în perioada 1956-1977 și care, printre altele, i-a interzis artistului să aibă turnee în străinătate și i-a luat jumătate din câștigurile sale totale. Prestația actorului a fost descrisă drept ridicolă și exagerată. În plus, Tom Hanks a obținut și Zmeura de Aur pentru interpretarea din Elvis.

Foto: PR

