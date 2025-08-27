Actori care au avut prestații neinspirate în filme, dar care au devenit emblematice

Aceste interpretări au rămas în mintea oamenilor pentru cât de lipsite de emoții au fost.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Andie MacDowell în Four Weddings and a Funeral
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Acești actori nu au atins inimile spectatorilor așa cum și-ar fi dorit, iar interpretările lor, considerate neinspirate și lipsite de emoții, au devenit, totuși, emblematice. 

1. Andie MacDowell în Four Weddings and a Funeral

Four Weddings and a Funeral este considerată o comedie romantică foarte bună, dar ceva tot a scârțâit în privința ei, iar asta are de-a face cu prestația actriței Andie MacDowell, cea care a avut rolul principal. Ea a interpretat-o pe Carrie și s-a simțit cum pare că nu își dorește deloc să o joace și că se simte foarte inconfortabil în pielea ei.

2. Russell Crowe în Les Misérables

În filmul Les Misérables regizat de Tom Hooper, Russell Crowe l-a jucat pe inspectorul Javert. Actorul s-a străduit foarte mult să aibă interpretări muzicale de excepție, însă nu s-a remarcat la acest capitol. Pe lângă acest minus, nici decizia ca melodiile live să fie înregistrate chiar pe platourile de filmare nu a fost chiar inspirată, așa văzându-se și mai mult că nu este în elementul său.

3. Kate Capshaw în Indiana Jones and the Temple of Doom

Kate Capshaw a jucat-o pe Willie Scott în filmul Indiana Jones and the Temple of Doom și a fost aleasă din peste 1000 de actrițe care s-au prezentat la casting pentru acest rol. Interpretarea actriței a fost criticată din cauza faptul că a exagerat în privința anumitor reacții și că nu a fost suficient de intensă. Nici scenariul nu a fost grozav, așa că există o explicație pentru care nici prestația ei nu a fost lăudată.

4. Katie Holmes în Batman Begins

În filmul Batman Begins regizat de Christopher Nolan, Katie Holmes a jucat alături de Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman și Cillian Murphy. Ea a interpretat-o pe Rachel Dawes. Actrița nu a fost deloc convingătoare în rolul ei și s-a simțit că nu are deloc chimie cu Christian Bale. Katie Holmes nu a mai fost și în continuare, în The Dark Knight, pentru că lucra la altceva, și a fost înlocuită cu Maggie Gyllenhaal.

5. Orlando Bloom în Kingdom of Heaven

Orlando Bloom a fost distribuit în rolul lui Balian din Ibelin în filmul Kingdom of Heaven regizat de Ridley Scott. Prestația sa sub forma acestui războinic nu a fost autentică, iar privitorii au remarcat faptul că actorul se simțea încordat interpretând acest personaj.

6. Kristen Stewart în Twilight

Pentru foarte mulți ani în industria cinematografică, Kristen Stewart nu a fost luată în serios din cauza prestației, considerate stângace de unii, din seria Amurg. Unele gesturi și felul în care rostea replicile au fost văzute ca fiind bizare la vremea respectivă.

7. Eddie Redmayne în Jupiter Ascending

Criticii nu au avut cuvinte de laudă la adresa prestației actorului Eddie Redmayne din Jupiter Ascending și se pare că de aceeași părere a fost și el. Pentru interpretarea sa negativă în rolul lui Balem Abrasax, un împărat care cucerește galaxia, actorul a primit premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost actor în rol secundar.

8. Jennifer Lawrence in Mother!

Jennifer Lawrence a avut rolul principal în filmul Mother!, regizat de Darren Aronofsky. În acest thriller psihologic, ea a jucat o femeie căsătorită cu un bărbat care tot aduce oaspeți în casa lor parțial renovată. Pelicula a împărtățit atât criticii, cât și publicul. Pentru o parte dintre aceștia, prestația actriței a fost neclară, haotică și nu atât de puternică pe cât se așteptau.

9. Jared Leto în House of Gucci

În House of Gucci, filmul regizat de Ridley Scott care are la bază romanul The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed scris de Sara Gay Forden, Jared Leto l-a interpretat pe Paolo Gucci, vărul lui Maurizio Gucci, căruia niciodată nu i-a fost luată în serios dorința sa de a deveni designer. Principala critică la adresa interpretării sale a fost că a încercat într-un mod exagerat să imită pe ecran un accent italian care nu i-a ieșit, iar acest lucru a fost catalogat drept jignitor.

10. Tom Hanks în Elvis

În filmul Elvis regizat de Baz Luhrmann, Tom Hanks l-a jucat pe colonelul Tom Parker, cel care a fost managerul lui Elvis Presley în perioada 1956-1977 și care, printre altele, i-a interzis artistului să aibă turnee în străinătate și i-a luat jumătate din câștigurile sale totale. Prestația actorului a fost descrisă drept ridicolă și exagerată. În plus, Tom Hanks a obținut și Zmeura de Aur pentru interpretarea din Elvis.

Citește și:
Filme care au imitat alte pelicule celebre, însă n-au avut succes

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Să treceți sau nu la un alt nivel al relației? Cum să îți evaluezi relația de cuplu
Lifestyle
Să treceți sau nu la un alt nivel al relației? Cum să îți evaluezi relația de cuplu
Filme de succes care au fost transformate în seriale, însă au dezamăgit profund și au fost anulate în timp record
Lifestyle
Filme de succes care au fost transformate în seriale, însă au dezamăgit profund și au fost anulate în timp record
Te-ai despărțit recent? De ce izolarea nu este o soluție iar suportul social e de neprețuit
Lifestyle
Te-ai despărțit recent? De ce izolarea nu este o soluție iar suportul social e de neprețuit
UNDERCLOUD 18 - 18 ani, în 18 zile, în 18 locații de pe Calea Griviței
Lifestyle
UNDERCLOUD 18 - 18 ani, în 18 zile, în 18 locații de pe Calea Griviței
12 ani de succes pentru Imobiliare.ro Finance
Lifestyle
12 ani de succes pentru Imobiliare.ro Finance
Ivana Mladenović a obținut premiul pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc "Sorella di Clausura"
Lifestyle
Ivana Mladenović a obținut premiul pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc "Sorella di Clausura"
Libertatea
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”
Bianca Dan a renunțat la bariere și s-a lăsat răsfățată de Mattia: „A fost un pupic pe buze”. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți
Bianca Dan a renunțat la bariere și s-a lăsat răsfățată de Mattia: „A fost un pupic pe buze”. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Mai multe din lifestyle
Actrițe care s-au transformat radical pentru a intra în pielea unui personaj puternic
Actrițe care s-au transformat radical pentru a intra în pielea unui personaj puternic
Lifestyle

Câteva actrițe au dat viață pe ecrane unor personalități care s-au făcut remarcate.

+ Mai multe
De ce bunătatea este o trăsătură importantă pe care să o cauți la un nou partener de cuplu
De ce bunătatea este o trăsătură importantă pe care să o cauți la un nou partener de cuplu
Lifestyle

Bunătatea sau a fi un om bun ar trebui să fie pe primul loc în ceea ce privește criteriile de alegere a unui partener.

+ Mai multe
Lucruri la care să nu renunți și te vor face mai atrăgătoare în ochii partenerului tău
Lucruri la care să nu renunți și te vor face mai atrăgătoare în ochii partenerului tău
Lifestyle

Specialiștii spun că poți fi mai atrăgătoare pentru partenerul tău atunci când faci anumite lucruri pentru tine. Care sunt acestea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC