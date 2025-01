Filme care au imitat alte pelicule celebre, însă n-au avut succes

Uneori, succesul unor filme și referințele pe care le includ pot reprezenta surse de inspirație pentru alte pelicule, cum s-a întâmplat și în cazul acestor exemple pe care ți le oferim mai jos.

1. R.I.P.D

R.I.P.D. și-a dorit foarte mult să se apropie de succesul înregistrat de Men in Black, însă acest lucru nu a fost posibil. În peliculă, un detectiv și directorul unui grup de ofițeri fac echipă și sunt pe urmele fantomelor care se ascund printre cei vii.

2. The Golden Compass

Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green și Freddie Highmore au jucat în filmul The Golden Compass regizat de Chris Weitz. Pelicula a copiat destul de mult din Chronicles of Narnia și nu a înregistrat deloc cifre îmbucurătoare în ceea ce privește câștigurile de la box office.

3. The Boondock Saints

Filmul The Boondock Saints, scris și regizat de Troy Duffy, urmărește doi frați catolici irlandezi care și-au propus să elibereze orașul de lumea interlopă criminală și corupție prin mijloace violente. Publicul a remarcat din primele cadre că The Boondock Saints și-a dorit să le imite pe Reservoir Dogs și Pulp Fiction, cele două filme regizate de Quentin Tarantino.

4. Girl on the Train

În filmul The Girl on the Train, regizat de Tate Taylor, o avem în prim-plan pe Rachel, jucată de Emily Blunt, și felul în care arată viața ei după divorț. În fiecare zi merge cu trenul pentru a lucra în New York și pentru a nu se mai gândi la durerea provocată de divorț, urmărește cu fascinație un cuplu care în aparență nu are deloc probleme. Lucrurile se schimbă atunci când Rachel vede într-o zi un lucru șocant și devine protagonista unei povești complicate. Spectatorii au sesizat că filmul vrea să pară precum Gone Girl, pelicula regizată de David Fincher.

5. American Hustle

Drama American Hustle regizată de David O. Russell încearcă să imite atmosfera imaginată în Goodfellas, clasicul film al lui Martin Scorsese. Pelicula în care joacă Amy Adams, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper și Christian Bale chiar încearcă în mai multe privințe să se apropie de Goodfellas, dar fără prea mult succes.

6. Equilibrium

Christian Bale a avut rolul principal în filmul Equilibrium, scris și regizat de Kurt Wimmer. Pelicula se aseamănă pe alocuri destul de mult cu Matrix, însă, după cum probabil era de așteptat, aceste încercări, inclusiv cele de ordin vizual, sunt sortite eșecului.

7. Divergent

Romanele Divergent scrise de Veronica Roth au avut parte de trei adaptări pe marile ecrane, cu interpretări venite de la Shailene Woodley și Theo James pentru rolurile principale. Cele trei pelicule nu au atins întocmai așteptările publicului care cunoștea deja acțiunea din romane, dar anularea celui care se dorea a fi al patrulea film din serie a venit ca o confirmare. Filmele au dorit să se apropie de popularitatea celor din franciza The Hunger Games.

8. Pearl Harbor

În filmul Pearl Harbor, regizat de Michael Bay, și cu Kate Beckinsale și Ben Affleck în rolurile principale, este vorba despre doi prieteni, care sunt prinși în mijlocul evenimentelor de pe 7 decembrie 1941 odată cu atacul de la Pearl Harbor. Tema războiului se împletește cu cea a iubirii și a istoriei. Pelicula din 2010 a încercat să se apropie de povestea tragică de dragoste pe care o întâlnim în Titanic.

9. Mac & Me

Mac & Me, pelicula regizată de Stewart Raffill, și-a dorit, de fapt, să fie un fel de ET: The Extra-Terrestrial, filmul clasic regizat de Steven Spielberg. În Mac & Me, în încercarea de a se pierde de NASA, un extraterestru se apropie tot mai mult de un băiețel.

10. Filmele Percy Jackson

Filmele din seria Percy Jackson nu s-au apropiat deloc de succesul cărților scrise de Rick Riordan. În ciuda distribuțiilor bogate pe care le-au avut Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief și Percy Jackson: Sea of ​​Monsters, prestațiile actorilor puteau fi îmbunătățite. Iar publicul a simțit că aceste pelicule ar fi vrut să pară precum filmele Harry Potter.

