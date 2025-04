Actori care au avut o prestație slabă în filmele care au marcat revenirea lor pe ecrane

După ce o vreme nu au mai apărut în filme, acești actori au decis să își marcheze reîntoarcerea în lumina reflectoarelor într-un stil fabulos. Dar, de la această intenție și până la rezultatul final, a mai fost cale lungă.

1. Halle Berry

Actrița Halle Berry a debutat în regie cu filmul Bruised, în care o joacă pe Jackie Justice, o fostă luptătoare de MMA care trece prin cel mai greu moment al carierei sale profesionale. Halle Berry a avut o prestație remarcabilă pe ecrane, dar, ceea ce a nemulțumit a fost faptul că povestea nu a ieșit în evidență cu nimic și că a urmat scenariul clasic al unui film în care subiectul principal este boxul.

2. Tom Cruise

Filmul Lions for Lambs regizat de Robert Redford, urmărește mai mulți soldați aflați în Afghanistan, un profesor universitar, un candidat la președinție și o jurnalistă. Tom Cruise l-a jucat pe senatorul Jasper Irving. Deși drama este foarte bine realizată, interpretarea actorului nu a fost discutată prea mult, pentru că la vremea respectivă era în centrul unor controverse, precum implicarea sa în Bise­rica Scientologică și interviul exploziv acordat lui Oprah Winfrey, în care vorbea despre sentimentele sale față de Katie Holmes, partenera sa de atunci.

3. Meg Ryan

Meg Ryan a jucat în unele dintre cele mai populare și apreciate comedii romantice, precum When Harry Met Sally… și Sleepless in Seattle. Iar revenirea pe ecrane a avut loc tot într-o comedie romantică, fiind vorba despre filmul What Happens Later, din 2023, pe care l-a și regizat Meg Ryan. Filmul urmărește doi foști iubiți care se reîntâlnesc după mai multă vreme într-un context cel puțin plin de provocări. Cei mai mulți au descris filmul drept plictisitor și dezamăgitor.

4. Demi Moore

În filmul Charlie’s Angels: Full Throttle, Demi Moore a jucat-o pe Madison Lee și a reprezentat pentru ea un proiect cinematografic de revenire. Actrița a interpretat în peliculă un rol negativ, cel al unui fost înger care vrea să ofere unei rețele criminale informații importante. Demi Moore a avut o prestație uimitoare, dar filmul, per total, nu a fost suficient de convingător.

5. Sharon Stone

Basic Instinct 2 a încercat să se apropie cât se poate de mult de succesul primei părți din celebrul thriller erotic din 1992. Oricât de seducătoare ar fi fost prestația actriței Sharon Stone, după accidentul vascular celebral suferit în 2001, pelicula prezintă o acțiune extrem de previzibilă, care nu lasă loc imaginației și curiozității spectatorilor.

6. Kevin Costner

După ce nu a mai jucat multă vreme într-un film de acțiune, Kevin Costner s-a întors într-un mod care se dorea a fi spectaculos. În 2014, a fost lansat 3 Days to Kill, în care joacă rolul principal alături de Hailee Steinfeld, Amber Heard și Connie Nielsen. Pelicula a încercat să îmbină acțiunea cu tensiunile dintr-o familie, însă această împletire nu a fost tocmai una fericită, fapt care s-a văzut din nemulțumirile fanilor.

7. Sylvester Stallone

În Driven, filmul regizat de Renny Harlin, Sylvester Stallone l-a jucat pe un fost pilot pe nume Joe Tanto. Pelicula ar fi avut potențial, însă întreaga poveste nu este construită într-o manieră interesantă și nici distribuția nu a fost pusă la adevărata ei valoare.

8. Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger și-a reluat rolul cunoscut din The Terminator în filmul Terminator Genisys din 2015. Pelicula nu a excelat la niciun capitol, de la regie, scenariu și până la executarea scenelor, iar prestația actorului nu a fost suficientă pentru a asigura succesul unui proiect destinat de la început eșecului.

9. Eddie Murphy

Filmul Coming to America din 1988 îl are în rol principal pe Eddie Murphy, care a intrat în pielea Prințului Akeem, care călătorește în New York. În continuarea din 2021, el pleacă în SUA în căutarea unui fiu pe care îl credea pierdut. Pentru Eddie Murphy, este unul dintre rolurile emblematice, dar în a doua parte nu are o prestație grozavă.

10. Bela Lugosi

După rolul iconic din filmul Dracula din 1931, publicul avea alte așteptări de la Bela Lugosi, care au fost spulberate după apariția Plan 9 from Outer Space, considerat unul dintre cele mai proaste realizate vreodată. Deși ar fi trebuit ca pelicula să fie specială, având în vedere că a fost ultima în care a jucat, înainte să moară în 1956, acest lucru nu s-a întâmplat.

Citește și:

10 filme care prezintă povești realiste de dragoste și pe care merită să le vizionezi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro