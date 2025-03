Sharon Stone, mărturisiri oneste despre îmbătrânire: „Tot trebuie să iubești acel corp”

Într-un interviu acordat publicației Times, Sharon Stone a vorbit deschis despre îmbătrânire și schimbările fizice prin care corpul ei trece. Actrița în vârstă de 66 de ani a mărturisit că se simte confortabil în pielea ei, în ciuda standardelor imposibile pe care societatea le impune.

„Mulți oameni renunță pe măsură ce îmbătrânesc”, a spus actrița din Basic Instinct pentru Times. „Își lasă baltă corpul pentru că oricum se prăbușește, sau își spun: ‘Nu mai sunt definită de corpul meu. Dar tot trebuie să iubești acel corp.”

Sharon Stone a glumit apoi, spunând că, pe măsură ce a îmbătrânit, „sub brațele ei au apărut pliuri.”

„Mă gândesc: ‘Ei bine, am avut brațe frumoase și acum sunt puternice, pictez și sunt ca niște aripi de înger. Așadar, ce dacă au pliuri? Poate tocmai asta le face minunate acum”, a spus actrița.

Sharon Stone a adăugat că, la un moment dat, a primit un sfat ușor superficial din partea regretatei romanciere și actrițe Jackie Collins: „După 40 de ani, niciodată nu te urca deasupra și niciodată nu saluta cu mâna.”

Sharon a mai vorbit anterior despre îmbătrânire și a criticat oamenii „proști și nerecunoscători” care se tem să îmbătrânească, într-un interviu acordat aceleași publicații în ianuarie 2024.

„Îmi place să fiu în viață și sănătoasă. Și cred că ar trebui să fim cu toții extrem de fericiți că am ajuns aici. Pentru că am fost martora multor oameni care nu au reușit”, a spus ea la acea vreme.

În altă parte a interviului său recent cu Times, Sharon Stone a dezvăluit că își păstrează faimoasa rochie albă din Basic Instinct într-un seif și că are o colecție de 65 de pulovere din cașmir. Ea a mai spus că nu are regrete legate de modă – „pentru că am un simț al umorului.”

„De fapt, uneori purtam anumite lucruri doar pentru a fi amuzantă”, a spus Stone.

În 2001, Sharon Stone a suferit un accident vascular cerebral

Recent, Sharon Stone a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare despre accidentul vascular cerebral suferit în 2001. După mai bine de 20 de ani, actrița a vorbit deschis despre acest episod traumatic din viața ei, mărturisind că medicii i-au dat o șansă de supraviețuire de doar 1%.

„Am ieșit din acel spital cu 18% din masa corporală pierdută, târându-mi piciorul drept, incapabilă să-mi scriu propriul nume”, a declarat Stone, în vârstă de 66 de ani, pentru PEOPLE, în timp ce găzduia concertul Red Dress Collection al Asociației Americane a Inimii (AHA) pe 30 ianuarie.

Actrița a mai spus că, după accidentul vascular cerebral, nu își putea aminti absolut nimic. Și totuși, vedeta din Basic Instinct a reușit să depășească acest moment tragic din viața ei, demonstrând că orice este posibil.

„Sunt aici, găzduind acest bal pe două picioare, purtând tocuri de 12 centimetri, și pot face asta. Am reușit, și tu o poți face”, a spus ea, potrivit PEOPLE.

Sharon Stone a dezvăluit că, în acea perioadă, nu existau programe de recuperare care să o ajute să-și recapete mobilitatea sau să scape de problemele de vorbire.

„Când mi s-a întâmplat mie, nu exista niciun program care să mă ajute să merg din nou. Nu era nimic care să mă ajute să scap de bâlbâială. Nu exista nicio îngrijire post-recuperare și, cu siguranță, companiile de asigurări ne exploatau din toate părțile. Nu aveam nicio asigurare care să mă sprijine. Nu exista absolut nimic. Și sunt sigură că acum situația este chiar mai rea.”

Pe lângă problemele de sănătate, actrița a trecut și printr-o perioadă dificilă în viața personală, deoarece soțul său, Phil Bronstein, a divorțat de ea chiar în timpul recuperării. Tocmai de aceea, Sharon Stone a transmis un mesaj puternic oamenilor, asigurându-i că pot trece peste orice obstacol.”

„Vreau să le spun oamenilor: ‘Puteți să o faceți. Și vreau ca ei să se uite la mine și să înțeleagă: [Am avut] un soț care divorța de mine, toată lumea încerca să-mi ia totul, banca îmi luase 18 milioane de dolari, toate economiile mele de-o viață. Nu aveam nimic. Nici bani. Nici carieră. Eram falită și aveam doar o șansă de 1% de supraviețuire”, a spus Sharon Stone pentru PEOPLE, adăugând că se consideră „o supraviețuitoare mândră.”

Actrița a îndemnat, de asemenea, oamenii să fie atenți la simptomele unui accident vascular cerebral și să aibă grijă de sănătatea lor.

„Dacă fața ta începe să se lase într-un fel sau simți amorțeală, dacă brațul tău se simte ciudat sau amorțit, dacă vorbirea îți este afectată, dacă spui ceva și nu este ceea ce voiai să spui sau dacă ai vorbirea neclară — nu ai timp, sună imediat la ambulanță.'

„Nu întreba prietenii. Nu îți întreba soțul sau pe altcineva: „Ce crezi că ar trebui să fac?” Sună la 911, fără întrebări. Eu am sunat oameni. Mi-au închis telefonul, m-au lăsat pe podea, nu m-au ajutat. Am stat singură pe podea timp de trei zile. Cheamă o ambulanță și mergi la spital. Intră în fața traficului și flutură-ți brațele. Nu ezita.”

Foto: Arhiva ELLE

