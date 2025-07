Seriale numai bune de urmărit de una singură

Cu toții simțim nevoia de momente în care să fim singuri, în intimitatea casei noastre și să facem acele lucruri care ne aduc plăcere. Iar o modalitate perfectă de a te deconecta de la problemele cotidiene este să urmărești un serial. Tocmai de aceea venim în întâmpinarea ta cu aceste propuneri de seriale pe care să le vezi singură.

1. Community

În serialul Community, un avocat e nevoit să se înscrie la un colegiu comunitar când se află că și-a falsificat diploma de licență. Acolo, pune bazele unui grup de studiu și chiar și el este surprins de faptul că există persoane care vor să participe la grupul său, ceea ce în cele din urmă va duce la formarea unei comunități.

2. Jane The Virgin

Gina Rodriguez o joacă pe tânăra Jane Villañueva care visează să devină scriitoare. Planul ei se schimbă când descoperă că a fost inseminată artificial în urma neglijenței unui spital. În speranța că va face alegerile corecte cu privire la viața ei, Jane are parte de multe situații neprevăzute.

3. Hacks

Hacks prezintă mentoratul dintre Deborah Vance, o comediantă legendară din Los Angeles, și Ava, o tânără în vârstă de 25 de ani. Ce este cu adevărat de remarcat e de fapt relația dintre cele două și felul în care se luptă să ajungă la un numitor comun în ceea ce privește diferențele dintre generații.

4. The Good Place

The Good Place deschide o conversație despre mai multe concepte care fi considerate complicate. Povestea centrală o surprinde pe Eleanor Shellstrop, jucată de Kristen Bell, care ajunge în lumea de dincolo, unde se întâlnește cu alți trei oameni și descoperă împreună ce înseamnă să fii bun.

5. Schitt’s Creek

Povestea de viață a familiei Rose este descrisă în Schitt’s Creek. Deși mulți ar crede că este un serial despre oameni bogați, lucrurile stau altfel pentru că Johnny, Moira, David și Alexis sunt puși în fața situației în care trebuie să o ia de la capăt, renunțând astfel la stilul de viață pe care îl aveau înainte.

6. Unbreakable Kimmy Schmidt

Kimmy Schmidt începe o nouă viață în New York. În încercarea de a se adapta schimbării, se confruntă cu multe probleme și obstacole cărora trebuie să le facă față. Ajunge să se apropie de noul ei coleg de cameră și lucrează ca babysitter pentru Jacqueline Voorhees, care este soția unui miliardar.

7. Ted Lasso

Serialul Ted Lasso i-a captivat pe foarte mulți, iar motivul are legătură cu atitudinea personajului principal. Actorul Jason Sudeikis îl joacă pe antrenorul de fotbal american Ted Lasso, care a fost angajat de noul său proprietar să antreneze o echipă din Premier League în Anglia.

8. Brooklyn Nine-Nine

Pe parcursul celor opt sezoane, serialul Brooklyn Nine-Nine a întâmpinat o mulțime de schimbări, de la faptul că a fost anulat de Fox după sezonul 5 și până când a fost ulterior preluat de către NBC. În cazul ai destul de mult timp liber la dispoziție ar trebui să îi acorzi o șansă, mai ales că vei regăsi personaje simpatice.

9. Veep

Dacă ai auzit până acum de serialul Veep și totuși nu s-a regăsit pe lista ta, atunci a venit momentul să îl urmărești. Julia Louis-Dreyfus, care o joacă pe Selina Meyer, vicepreședinta Statelor Unite, a fost răsplătită cu șase premii Primetime Emmy consecutive la categoria cea mai bună actriță principală într-un serial de comedie.

10. What We Do In The Shadows

Având ca sursă de inspirație filmul cu același nume, ai putea crede că What We Do in the Shadows este un serial horror. Dar adevărul este că îmbină acest gen cu drama și comedia. Serialul îi arată pe mai mulți vampiri din Staten Island care locuiesc împreună de peste 100 de ani. După o vizită din partea liderului lor, li se amintește care este adevăratul scop pentru care au venit în New York acum mai bine de un secol.

