Jude Law, apariție rară alături de doi dintre copiii săi. Actorul a primit o stea pe Walk of Fame

Joi, 12 decembrie, Jude Law a fost onorat cu o stea pe Walk of Fame. Actorul în vârstă de 51 de ani a fost însoțit la ceremonia din Hollywood de doi dintre cei șapte copii ai săi, dar și de actuala sa soție, Phillipa Coan. Law a fost fotografiat alături de fiul său, Rafferty „Raff”, în vârstă de 28 de ani, și de fiica sa, Iris, de 24 de ani, pe care îi are cu fosta lui soție, Sadie Frost, în timp ce stătea lângă Coan.

Actorul a ținut un discurs emoționant, mulțumindu-i familiei sale pentru sprijinul oferit pe parcursul carierei sale.

„Am fost foarte, foarte norocos să am o familie care a trăit alături de mine și mi-a susținut pasiunea pentru actorie și cinematografie. Și unii dintre acești membri ai minunatei mele familii sunt aici astăzi. Și ei știu ce înseamnă pentru mine. Îi iubesc enorm.”

Pe lângă cei doi copii mai mari, Law mai are un fiu, Rudy, de 22 de ani, împreună cu Sadie Frost. De asemenea, este tatăl Sophiei, de 15 ani, pe care o are cu fosta lui parteneră, Samantha Burke, și al Adei, de 9 ani, cu fosta parteneră, Catherine Harding. Actorul mai are și doi copii mici, ale căror nume nu au fost dezvăluite public, împreună cu soția sa, Phillipa Coan.

Deși Jude Law preferă să-și țină copiii mai mici departe de lumina reflectoarelor, Raff a ajuns în atenția publicului, după ce a ales să calce pe urmele părinților lui și să urmeze o carieră în actorie.

„Nu cred că au avut o părere puternică într-un sens sau altul”, a spus fiul Raff într-un interviu pentru GQ Hype în 2021, referindu-se la reacția părinților săi la decizia sa de a urma o carieră în actorie.

„M-au urmărit în piese de teatru școlare încă de la 5 ani și a fost întotdeauna ceva ce am iubit să fac, la fel ca muzica și scrisul, așa că m-au susținut foarte mult pe mine și pe frații mei în urmărirea pasiunilor și visurilor noastre. Pentru ei, dacă muncești din greu pentru ceva, recompensele vor veni.”

În 2016, într-un interviu oferit publicației Observer, Jude Law a reflectat asupra rolului de tată, subliniind lucrurile pe care le-a învățat de-a lungul timpului.

„După cum mi-a spus un prieten: ‘Să îi lași să cadă și să nu fii acolo să îi ridici… e foarte greu. Dar nu ar învăța să se ridice singuri dacă nu am trece prin acest proces”, a declarat el publicației. „Încep să conștientizez că rolul nostru este să îi ghidăm spre maturitatea reală pentru prima dată.”

Anul trecut, Law a devenit tată pentru a șaptea oară. Actorul și partenera sa actuală, Phillipa Coan, au ieșit pentru prima dată împreună în public în 2015, la Hay Festival. Încă de atunci, The Daily Mail a subliniat cât de specială este pentru Law această relație cu cineva care nu face parte din showbiz. De altfel, Law a declarat la un moment dat pentru publicația Modern Living: „E a mea și a nimănui altcuiva. Sunt foarte, foarte fericit. Relația noastră este un lucru foarte privat și cred că o parte din faptul că funcționează atât de bine e din acest motiv.”

De asemenea, într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Jude a declarat: „Sunt norocos să fiu cu cineva cu care mă distrez mai bine decât am făcut-o în toată viața mea. Avem o viață de familie incredibil de stabilă, de sănătoasă, minunată!”

Foto: Profimedia

