Kim Kardashian are o nouă relație. Cine este bărbatul din viața vedetei?

Kim Kardashian pare pregătită să își refacă viața amoroasă. O sursă apropiată vedetei în vârstă de 44 de ani a declarat în exclusivitate pentru Page Six că aceasta se întâlnește cu un investitor imobiliar. Cu toate acestea, relația lor „nu este încă una serioasă.”

„[Kim Kardashian] se întâlnește cu câteva persoane în acest moment. L-a cunoscut pe antreprenor prin intermediul unor prieteni comuni”, a spus sursa pentru Page Six.

Relația fondatoarei Skims vine la opt luni după ce aventura ei cu starul NFL Odell Beckham Jr. „s-a stins.” Potrivit sursei, investitorul „nu este prima persoană cu care s-a întâlnit de când s-a despărțit de Odell.”

„A fost la câteva întâlniri din când în când”, a adăugat sursa, menționând că relația ei cu bărbatul de afaceri „nu este nimic serios” în acest moment. Se pare că vedeta este încă „reticentă să dezvăluie prea multe informații despre el, deoarece acest lucru i-a creat probleme în trecut.”

În septembrie 2023, o sursă a dezvăluit pentru People că fosta vedetă din Keeping Up With the Kardashians și jucătorul de la Miami Dolphins, în vârstă de 32 de ani, „au petrecut ocazional împreună' în cadrul unor întâlniri de grup. Cu toate acestea, cei doi au dorit să păstreze lucrurile discrete de dragul copiilor lor.

Kardashian are patru copii cu fostul ei soț, Kanye West: North, 11 ani, Saint, 9 ani, Chicago, 6 ani, și Psalm, 4 ani. De cealaltă parte, Beckham Jr. are un fiu, Zynd, în vârstă de 2 ani, împreună cu modelul Lauren Wood.

Deși Kim și Odell nu au fost niciodată fotografiați sărutându-se în public, au fost văzuți frecvent la aceleași petreceri, inclusiv la aniversarea de 31 de ani a sportivului. De la despărțirea lor, prietenii și surorile lui Kim „au încercat să o cupleze” cu persoane din cercul lor apropiat.

Luna trecută, Kardashian a avut o apariție controversată la gala LACMA Art + Film 2024, desfășurată în Los Angeles. Vedeta, în vârstă de 44 de ani, a optat pentru o rochie albă, cu un decolteu generos, și un palton cu o trenă lungă. Chiar dacă ținuta era provocatoare, bijuteriile au fost cele care au atras atenția publicului. Fondatoarea Skims și-a accesorizat ținuta cu colierul Attallah Cross, pe care Prințesa Diana l-a purtat în diverse ocazii.

Kardashian a achiziționat celebrul colier cu cruce în 2023, la o licitație organizată de Sotheby’s, pentru suma de 200.000 de dolari. Numit după fostul său proprietar, Naim Attallah, un om de afaceri palestiniano-britanic, colierul din ametist și diamante i-a fost împrumutat Prințesei Diana de-a lungul anilor 80. Aceasta a purtat pandantivul pe un șirag de perle la gala caritabilă Birthright din 1987, precum și la diverse premiere de film și teatru. Potrivit DailyMail.com, crucea Attallah a fost creată inițial de Garrard în anii 1920.

Publicul nu a fost deloc încântat de apariția lui Kim Kardashian, mulți considerând că alegerea ei stilistică este „vulgară.”

„A transformat bijuteria într-un lucru vulgar”, a comentat un utilizator pe X. „A avut tupeul să o poarte cu rochia asta. Complet insensibilă, needucată, narcisistă, fără pic de bun gust”, a scris altcineva, adăugând că „vrea cu disperare să fie legată de familia regală.”

Criticile au continuat, fanii declarând că vedeta „nu ar putea să fie mai lipsită de eleganță — este artificială din cap până-n picioare.” O altă persoană a numit apariția „exemplul perfect de clasă versus prost gust” și a sugerat că, dacă alege să poarte un simbol religios sacru, „măcar să o facă cu eleganță, așa cum a făcut-o Diana. Să arate puțin respect…”

Unii au criticat decolteul adânc al vedetei, comentând că „sânii aproape ies afară în timp ce poartă un colier imens cu cruce – atât de kitsch.” Un alt utilizator a adăugat: „Să porți o cruce în timp ce îți expui sânii este o alegere ciudată, Kim.” „E atât de disperată să fie amintită la fel ca alte femei celebre — Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Prințesa Diana, etc. — și crede că poate cumpăra drumul spre vârf”, a mai scris un alt internaut.

