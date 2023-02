Jude Law a devenit tată pentru a șaptea oară

Potrivit The Sun, Jude Law ar fi devenit tată pentru a șaptea oară. Actorul în vârstă de 50 de ani și soția sa, Phillipa Coan, în vârstă de 35 de ani, au fost surprinși în timp ce se îndreptau spre aeroportul Heathrow din Londra, alături de bebelușul lor, dar și de celălalt copil pe care îl au împreună, în vârstă de doi ani. Ambii copii se aflau în cărucioare, Phillipa având grijă de cel mai mic membru al familiei. Poți vedea imaginile AICI.

Cum Law și Coan sunt extrem de privați în ceea ce privește viața lor personală și încearcă să își țină copiii cât mai departe de lumina reflectoarelor, vestea cea mare nu a fost încă confirmată de reprezentanții lor.

Cu toate acestea, în septembrie 2020, actorul a dezvăluit că a devenit din nou tată. Întrebat de Jimmy Fallon ce a mai făcut în ultima vreme acasă, Law a povestit despre cum și-a ocupat timpul cu grădinăritul, iar apoi a precizat: „Oh, și în plus, am făcut un copil. Cam asta am făcut”.

Povestind despre ce a însemnat să devină tată în timpul carantinei impuse de pandemia de coronavirus, actorul a precizat:

„Este chiar minunat. Ne simțim chiar binecuvântați că trăim într-o perioadă în care am putut sta ca o familie și să ne bucurăm unul de compania celuilalt și de fiecare zi care a trecut. A fost un fel de dragoste domestică neobișnuită și puțin forțată”.

Pe lângă cei doi bebeluși pe care îi are cu Phillipa, Jude mai are alți cinci copii. Trei dintre ei, Rafferty Law, de 26 de ani, Iris, de 22, și Rudy, de 20, sunt rezultatul căsniciei lui Jude Law cu Sadie Frost. Însă Law mai are un copil în vârstă de 13 ani, Sophia, cu fosta sa parteneră, Samantha Burke, și încă o fetiță de șapte ani cu Catherine Harding.

Coan și Law au ieșit pentru prima dată împreună în public în 2015, la Hay Festival. Încă de atunci, The Daily Mail a subliniat cât de specială e pentru Law această relație cu cineva care nu face parte din showbiz. De altfel, Law a declarat la un moment dat pentru publicația Modern Living: „E a mea și a nimănui altcuiva. Sunt foarte, foarte fericit. Relația noastră este un lucru foarte privat și cred că o parte din faptul că funcționează atât de bine e din acest motiv.”

De asemenea, într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Jude a declarat: „Sunt norocos să fiu cu cineva cu care mă distrez mai bine decât am făcut-o în toată viața mea. Avem o viață de familie incredibil de stabilă, de sănătoasă, minunată!”

Foto: Arhiva ELLE

