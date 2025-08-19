Catherine Zeta-Jones și soțul ei, Michael Douglas, dețin patru case împreună: „Nu e excesiv, e doar foarte confortabil”

Catherine Zeta-Jones și soțul ei, Michael Douglas, dețin patru case împreună: "Nu e excesiv, e doar foarte confortabil"

Catherine Zeta-Jones nu consideră că a avea patru locuințe este „exagerat”. Actrița în vârstă de 55 de ani a vorbit pentru Sunday Times, care a remarcat că ea și soțul ei, Michael Douglas, dețin patru proprietăți — două locuințe în New York, una în Canada și una în Spania.

Pe ce cheltuie banii Catherine Zeta-Jones

„Știu că sună foarte jet set și îmi place să mă înconjor de frumusețe, dar nu e excesiv, e doar foarte confortabil”, a spus Zeta-Jones despre casele lor. Vedeta din „Masca lui Zorro” a recunoscut și că nu se teme să cheltuiască pe lucruri mai puțin practice.

„Merg prin toate magazinele vintage din Paris”, a mărturisit ea. „Cumpăr piese pe care probabil nu le voi purta niciodată, cum ar fi o pelerină superbă. Îmi plac lucrurile de colecție. În perioada asta sunt îndrăgostită de Yves Saint Laurent clasic. Rochiile de seară mă entuziasmează. Pentru mine, o pereche de jeans e doar o pereche de jeans. Să dau 200 de lire pe un tricou alb? Nu. Dar când vine vorba de couture, de broderii, de artă… iubesc teatrul modei.”

Aceeași pasiune pentru modă și obiecte de lux i-a transmis-o și fiicei sale, Carys, de 22 de ani.

„Adoră garderoba mea. Am probabil cea mai mare colecție de genți Fendi Baguette, iar ea tocmai a descoperit altele și la mama mea acasă. Am de toate: din denim, cu perle, cu paiete.” O astfel de geantă poate costa până la 11.500 de dolari. „Carla Fendi mi le dăruia mereu, chiar în perioada în care erau piese ‘fierbinți'”.

Catherine Zeta-Jones a glumit și pe seama trofeelor Oscar din familie, pe care ea și Douglas (80 de ani) le țin în locuințe diferite. Ea a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 2003, pentru interpretarea din Chicago, iar Douglas a câștigat în 1988 Oscarul pentru cel mai bun actor, pentru rolul Gordon Gekko din Wall Street.

„Al meu este la casa de la țară din New York, al lui Michael e în apartamentul din New York”, a spus ea. „Le ținem separate, ca să fim siguri, știți voi, să nu se întâmple vreo năzbâtie între ele.”

Actrița a subliniat că ea și soțul său își respectă spațiul personal. Cei doi sunt căsătoriți din noiembrie 2000 și au împreună doi copii: Carys și Dylan, de 25 de ani.

„Nu punem preț pe prostiile scrise despre noi, asta e cel mai important. Și ne respectăm libertatea, suntem spirite independente. Ne asemănăm mult; ne-am născut chiar în aceeași zi, la o diferență de 25 de ani. Nu ne e teamă să spunem ce gândim. Eu port totul la vedere și așa face și el, ceea ce e bine.”

Cât despre cariera lui Michael Douglas, care a declarat recent pentru Variety că s-a retras „intenționat” din actorie și nu are planuri să revină, Zeta-Jones a comentat:

„Michael chiar și-a câștigat dreptul de a încetini ritmul”, a spus ea, menționând că acum soțul său vrea să joace mai mult golf. „Dar nu spun niciodată niciodată. E fiul tatălui său și iubește munca — să zicem doar că ‘pensionarea e un concept flexibil.”

Foto: Arhiva ELLE

