Jennifer Aniston, declarație rară despre noul său iubit, Jim Curtis. Cei doi formează un cuplu discret

Jennifer Aniston a evitat să ofere prea multe detalii despre relația sa cu Jim Curtis, în cadrul apariției pe covorul roșu la premiera sezonului patru din The Morning Show, organizată marți, 9 septembrie, la Los Angeles. Însă, atunci când a fost întrebată de Entertainment Tonight despre hipnoterapeutul cu care formează un cuplu, actrița a oferit o declarație rară. „Este foarte drăguț”, a spus ea, după ce reporterul a menționat că acesta pare „un tip cu adevărat special”.

Deși Jennifer Aniston a preferat să fie discretă, publicația PEOPLE a relatat că Jim Curtis a fost prezent la eveniment, susținând-o de la distanță. Revista a confirmat încă din iulie 2025 că actrița din Murder Mystery se „întâlnește ocazional” cu Curtis, după ce cei doi au fost surprinși împreună pe un iaht în Mallorca, alături de Jason Bateman, soția acestuia, Amanda Anka, și Amy Schumer.

„Se întâlnesc ocazional și se distrează” și „se văd de câteva luni”, a declarat o sursă pentru PEOPLE. Aceeași sursă a precizat că Aniston și Curtis „s-au cunoscut prin intermediul unui prieten și au început ca amici. Jen îi citise cartea și era familiarizată cu activitatea lui. Este foarte diferit de bărbații cu care s-a mai întâlnit ea până acum”.

În august, o altă sursă apropiată a confirmat pentru aceeași publicație că relația continuă într-o direcție pozitivă: „Este minunat să fii în preajma lui și prietenii apropiați ai lui Jen îl adoră”. Potrivit aceleiași persoane, Curtis „are această energie calmă și sigură. Jen o iubește. Ea se simte foarte protejată lângă el”.

Jennifer Aniston a dezvăluit o imagine rară cu Jim Curtis

Jennifer Aniston a confirmat relația cu Jim Curtis, printr-o postare publicată în acest weekend pe contul său de Instagram. Actrița, în vârstă de 56 de ani, a împărtășit duminică mai multe fotografii personale, în descrierea cărora a scris: „Mulțumesc, vară”.

Aniston a publicat fotografii alături de Courteney Cox, Sandra Bullock și Adam Sandler. Totuși, atenția urmăritorilor s-a concentrat asupra unei fotografii de la final, în care Jim Curtis privea apusul pe plajă, cu spatele la cameră.

Reacțiile nu au întârziat să apară. „Chiar credeai că nu vom observa fotografia numărul 17???”, a scris un fan. „Oh, salut, poza 17”, a comentat o altă persoană.

Cine este Jim Curtis

Jim Curtis, în vârstă de 49 de ani, se descrie drept „coach și hipnoterapeut” și a avut, la rândul său, un parcurs sentimental complicat. În cartea sa din 2017, The Stimulati Experience, el a scris: „Nu pot să îmi păstrez o iubită pentru că mă plictisesc.”

Curtis a mai mărturisit:

„Mi-aș dori să am o relație mai bună cu fiul meu, dar locuiește cu mama lui cea mai mare parte a timpului și este supărat pe mine”.

Page Six a dezvăluit și detalii despre viața personală a lui Jim Curtis, inclusiv despre fiul său adolescent, Aidan, care locuiește cu mama lui, Rachel Napolitano, în nordul statului New York. Curtis și Rachel s-au cunoscut în 1999 și s-au căsătorit în 2003, însă au divorțat după nașterea fiului lor.

Curtis a povestit în cartea sa și despre alte relații eșuate, inclusiv despre faptul că, în timpul unei despărțiri, „a ajuns să își spioneze fosta iubită și pe noul ei partener pe Facebook”, ceea ce l-a făcut să simtă că „nu este suficient”. De asemenea, el a dezvăluit că obișnuiește să își scrie „detaliile rușinii” pe bilețele de hârtie, pe care apoi le arde.

Page Six notează că, în prezent, Jim Curtis postează frecvent mesaje motivaționale pe rețelele de socializare și are peste 560.000 de urmăritori pe Instagram. Jennifer Aniston îl urmărește pe platformă de aproape doi ani. În noiembrie 2023, actrița a apreciat o postare a lui Curtis în care acesta scria: „Este mai bine să te mulțumești cu puțin sau să rămâi singur? Răspunsul se află în cultivarea relațiilor autentice”.

