Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit la aproape un an de când s-au logodit

  de  ELLE.ro
Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit! Actrița cunoscută pentru rolul din serialul The Vampire Diaries și snowboarderul olimpic erau logodiți din luna octombrie a anului 2024 și formau un cuplu de aproximativ șase ani. 

Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit

Nina Dobrev și Shaun White au decis să se despartă, după cum transmite o sursă citată de publicația People. 

„A fost o decizie comună și nu a fost una ușoară, dar luată cu dragoste și cu un respect profund unul pentru celălalt”, a declarat sursa. 

O altă sursă citată de Daily Mail susține că Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit din cauza faptului că aveau priorități diferite. În timp ce actrița era preocupată de cariera ei, fostul snowboarder își dorea să își întemeieze o familie.

Nina Dobrev și Shaun White au fost surprinși pentru ultima dată împreună în public pe 31 august 2025, în Los Angeles. Actrița și sportivul se țineau de mână în timp ce erau la niște cumpărături. Pe data de 7 septembrie, Nina Dobrev a fost singură pe covorul roșu la premiera filmului Eternity de la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. Ceea ce a mai atras atenția a fost că vedeta nu purta inelul fabulos de logodnă cu diamant de 5 carate.

În octombrie 2024, Nina Dobrev și Shaun White s-au logodit la New York. Actrița a povestit pentru revista Vogue că a fost cerută în căsătorie sub un arc de trandafiri albi, la restaurantul Golden Swan.

„Am intrat în stare de șoc”, a povestit Dobrev publicației despre cererea în căsătorie surpriză. „Am rămas încremenită și m-am uitat la el.”

Mai târziu în acea seară, cei doi au fost alături de prieteni pentru a sărbători cu caviar și șampanie. White a plănuit o cerere în căsătorie elaborată pentru a se asigura că o va surprinde complet pe Dobrev. Conform Vogue, el a aranjat ca publicista lui să îi trimită actriței o invitație falsă la o cină intimă CFDA/Vogue cu Anna Wintour. „A făcut invitația să pară atât de autentică”, a spus Nina.

Când a ajuns la restaurant, singurele persoane prezente erau White și fotograful. „A spus toate lucrurile potrivite”, și-a amintit Dobrev pentru Vogue.

Cum s-au cunoscut Nina Dobrev și Shaun White

Nina Dobrev și Shaun White s-au întâlnit prima dată într-un scurt moment la o gală de premiere din 2012, însă nu au fost prezentați oficial până în 2019, când amândoi susțineau prezentări la un eveniment în Florida organizat de speakerul motivațional Tony Robbins.

Nina Dobrev și Shaun White și-au început povestea de iubire în 2019 și s-au mutat împreună la începutul pandemiei de COVID-19. Au oficializat relația pe Instagram în mai 2020, postând fotografii în care actrița îi făcea sportivului o tunsoare în carantină.

Amintindu-și de prima lor cină împreună după eveniment, campionul olimpic a spus pentru PEOPLE, în ianuarie 2022, „De fapt, nu știam nimic despre ea. Locul era plin. Iar ea a spus: „Lasă-mă să văd dacă pot găsi o masă.” White a zâmbit când a observat cum gazda restaurantului s-a înroșit atunci când Dobrev a vorbit cu ea și s-a gândit în sinea lui că probabil i-a spus: „Este un fost campion olimpic aici care dorește o masă.”

Nina Dobrev și gazda restaurantului au fost curând însoțiți de alți membri ai personalului, dar atunci când White s-a apropiat de grup, nu a avut parte de reacția la care se aștepta.

„Putem face o fotografie… cu ea?”, își amintește White că a întrebat unul dintre ospătari. „Și eu eram: ‘Ce se întâmplă? Ce e asta? A fost, de fapt, foarte amuzant.” Continuând să o laude pe Dobrev, White a spus pentru PEOPLE:

„Nina a fost pur și simplu atât de susținătoare și uimitoare pentru mine în tot acest proces. Pe timpul pandemiei, a fost ca un salvator — a făcut cu adevărat acea perioadă din viața mea specială.”

Pe lângă mutarea împreună, cuplul a început și un proiect de renovare pe durata pandemiei, vopsind întreaga fațadă a casei lui Dobrev din West Hollywood.

„Am mers la magazinul de materiale, am cumpărat vopsea și pensule, și ne-am cam băgat într-o treabă prea mare, dar a fost foarte distractiv”, a spus White pentru PEOPLE.

Nicolas Cage, apariție rară în public alături de soția sa, în vârstă de 29 de ani, și fiica lor. Cum au fost surprinși de paparazzi

Foto: Arhiva ELLE

