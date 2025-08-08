Prietenia între femei: safe space sau competiție?

Ai și tu acea prietenă cu care simți că "vorbești aceeași limbă"? Căreia simți că îi poți împărtăși trăirile, bucuriile sau momentele mai grele, reușitele? Persoana față de care te poți "dezbrăca" de masca pe care o porți față de alți oameni? Umărul pe care poți plânge și pe care știi că te vei putea baza mereu? Aceea este prietena ta adevărată.

De Diana Mihaela Călinescu

Dincolo de aceste conexiuni profunde care se construiesc uneori dintr-o simplă privire sau o conversație lungă la cafea, prieteniile între femei pot fi și spații complicate. Undeva între loialitate și comparație, între susținere și competiție subtilă, se află acel echilibru fragil care face diferența între o relație autentică și una tensionată.

Un studiu realizat de Universitatea din California (UCLA) arată că prieteniile între femei nu sunt doar o sursă de sprijin emoțional, ci contribuie efectiv la reducerea stresului și anxietății, prin eliberarea ocitocinei, hormonul care ne face să ne simțim în siguranță și conectate cu cealaltă persoană. Asta explică de ce, după o seară de povești cu o prietenă dragă, pleci acasă cu un zâmbet pe față și cu inima un pic mai ușoară. E știință, nu doar sentiment.

Dar poate că ceea ce ne leagă atât de profund de alte femei nu este doar o afinitate emoțională, ci și un context comun. Trăim într-o societate care, în multe privințe, rămâne patriarhală. Împărtășim experiențe comune de marginalizare, de invalidare, de presiune. De la felul în care ni se comentează aspectul fizic, până la momentele în care suntem făcute să simțim că trebuie să alegem între carieră și viață personală.

Între femei poate exista un alt tip de intimitate mai puțin marcată de dinamici de putere sau de nevoia de a performa. Poate de aceea, prieteniile dintre femei au fost adesea forța tăcută din spatele unor mișcări de rezistență și schimbare. Gloria Steinem și Dorothy Pitman Hughes, două dintre cele mai influente activiste feministe ale anilor ’70, nu au fost doar colege de cauză, ci și prietene apropiate, care s-au susținut reciproc întreaga viață.

Totuși, viața reală nu e doar îmbrățișări pe canapea și mesaje cu „ai ajuns cu bine?”, ci și momente în care o prietenă nu se bucură sincer pentru reușitele tale, te întrerupe constant când vorbești despre problemele tale sau dispare când ai cea mai mare nevoie de ea. În aceste cazuri, relația riscă să alunece într-un teritoriu nesănătos.

Psihologii vorbesc despre conexiuni care par autentice, dar sunt construite pe dependență emoțională, „gossip” sau competiție mascată. Iar competiția, în prieteniile feminine, poate lua forme subtile, dar dureroase: o ironie aruncată într-un moment de vulnerabilitate, o lipsă de entuziasm sincer când împărtășești ceva bun, o privire evazivă când te exprimi. Și e important să ne întrebăm: de ce apare această competiție? Nu cumva pentru că, ani la rând, am fost învățate că validarea bărbaților contează mai mult decât solidaritatea între femei? Că suntem valoroase doar în măsura în care ieșim „câștigătoare” dintr-o comparație?

Pe măsură ce înaintăm în viață, prieteniile se schimbă. Uneori în bine, alteori în moduri dureroase. Se resimt diferențele de ritm, spre exemplu, când una devine mamă și cealaltă nu, când prioritățile profesionale se transformă, când drumurile se despart fără ca nimeni să fi greșit cu adevărat. Unele prietenii supraviețuiesc acestor tranziții, altele nu. Și e în regulă. E parte din viață.

Reprezentările din literatură și cultura pop ne arată și ele complexitatea acestor relații. De la ambivalența din Prietena mea genială de Elena Ferrante, la dinamica tensionată și profund umană din Swing Time de Zadie Smith, de la umorul și vulnerabilitatea din Grace and Frankie, Fleabag sau Sex and the City, până la subtilitățile relațiilor feminine din The White Lotus, toate vorbesc despre cât de diverse, nuanțate și esențiale sunt aceste legături.

Într-un moment istoric în care tot mai multe femei sunt victime ale violenței, în care drepturile femeilor sunt puse sub semnul întrebării, iar discursurile misogine devin din ce în ce mai vocale, prieteniile între femei capătă o altă dimensiune: nu mai sunt doar un safe space, ci o formă de rezistență. Să te sprijini pe o altă femeie devine în acest context un act politic, o declarație.

Pentru că, până la urmă, o prietenă adevărată nu e doar cineva cu care râzi sau plângi. E acea persoană care, în mijlocul haosului, îți amintește cine ești cu adevărat.

Și pentru că și eu m-am întrebat de multe ori cum arată o prietenie reală, am ajuns la concluzia că nu există o rețetă universală. Totuși, știu sigur că, atunci când nu trebuie să „demonstrezi” nimic ca să fii iubită și acceptată, ești exact unde trebuie.

Foto: HBO Prietena mea genială

