Copiii actriței Sarah Jessica Parker, surprinși într-o fotografie rară de familie. Fiul cel mare a absolvit Universitatea Brown

James Broderick, fiul în vârstă de 22 de ani al actorilor Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, a sărbătorit finalizarea studiilor universitare la Brown University, iar momentul a fost marcat printr-o serie de imagini publicate pe Instagram. Printre fotografii se numără și una rară alături de surorile sale gemene, Tabitha și Marion, în vârstă de 15 ani.

Sarah Jessica Parker, imagine emoționantă cu copiii ei

În fotografia emoționantă, James apare purtând roba neagră de absolvire și o eșarfă maro, peste un costum bleumarin și cravată asortată. Încălțat cu pantofi sport albi, tânărul își poartă cu naturalețe părul ondulat și ține în mână toca de absolvent. Cele două surori ale sale l-au însoțit la ceremonie, purtând ținute casual, în bluze verzi și jeanși, completând o apariție discretă, dar unită.

Liviya Kraemer, producătoare HBO care a colaborat cu Sarah Jessica Parker pentru serialul Divorce, a felicitat și ea noul absolvent, publicând o fotografie pe contul său de Instagram Stories.

„Felicitări speciale pentru @jwbr0derick!!!!!!!!! Acum, hai să facem asta la fiecare cinci ani”, a scris aceasta în glumă, făcând aluzie la evenimentele importante din viața lui James.

sursa: Instagram

sursa: Instagram

Tânărul Broderick pare să calce pe urmele părinților săi celebri, alegând la rândul său o carieră în actorie. Anul acesta, a avut chiar o apariție specială în serialul Elsbeth, în care joacă tatăl său.

Deși Sarah Jessica Parker (59 de ani) și Matthew Broderick (62 de ani) nu apar în fotografiile publicate de la ceremonie, acest lucru nu este o surpriză. Cei doi actori au fost dintotdeauna discreți în ceea ce privește expunerea copiilor lor în spațiul public și pe rețelele sociale. Cu toate acestea, întreaga familie a avut câteva apariții rare pe covorul roșu de-a lungul anilor.

În aprilie anul trecut, Sarah Jessica Parker și Broderick au participat alături de fiicele lor la premiera de pe Broadway a musicalului Smash. Patru luni mai târziu, întreaga familie a fost prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris, iar în iulie 2024, Matthew Broderick și copiii săi au mers la premiera piesei Oh, Mary! fără Sarah, care a lipsit de pe covorul roșu.

Vara trecută, actorii și-au sărbătorit gemenele cu o petrecere aniversară plină de baloane, marcând împlinirea vârstei de 15 ani.

Sarah Jessica Parker a devenit o senzație globală atât în lumea serialelor TV, cât și în cea a modei, datorită rolului său din Sex and the City. Aceasta s-a căsătorit cu actorul Matthew Broderick în mai 1997. Primul copil al cuplului, James Wilkie, s-a născut în 2002. Cele două fiice s-au născut în iunie 2009, sarcina fiind purtată de o mamă surogat, decizie intens comentată la acea vreme și care probabil a cauzat reticența actorilor de a-și expune copiii către întreaga lume.

Deși Parker și Broderick își țin viața privată doar pentru ei, actrița din And Just Like That a vorbit în trecut despre ipostaza de mamă, una dintre cele mai importante ale vieții sale. Atunci când James a împlinit 20 de ani, spre exemplu, aceasta scria: „Astăzi caleidoscopul se învârte plin de amintiri. În toate formele lor glorioase, schimbările și perspectivele pe care le-ai adus în viețile noastre”. Actrița a vorbit și despre cât de greu i-a fost atunci când fiul său a plecat de acasă ca să urmeze cursuri la universitate: „Nu se mai trezește lângă noi. Are propria sa viață. Departe. Cu studiile lui. Printre prieteni noi. Trimițând știri acasă. De data asta e dulce-amărui. Să nu fim cu el. Să îi dorim cea mai fericită aniversare… Baloane. Lumânări. Să sperăm că fiecare dorință i se îndeplinește.”

Citește și:

Anda Adam și soțul ei, Joseph, dezvăluiri despre participarea la Asia Express. Cu ce problemă s-au confruntat cei doi: „Era să nu mai venim deloc'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro