Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit după doi ani de relație. Cum arată și cât costă inelul de logodnă primit de artistă

Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit după doi ani de relație, a confirmat cuplul marți, printr-o postare pe Instagram.

„Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc”, au scris ei în descrierea mai multor fotografii de la cererea în căsătorie.

Travis Kelce, jucător la echipa de fotbal american Kansas City Chiefs, în vârstă de 35 de ani, a fost fotografiat în timp ce se așeza în genunchi într-o grădină superbă și îi oferea lui Taylor Swift, și ea în vârstă de 35 de ani, un inel de logodnă.

Cum arată și cât costă inelul de logodnă

Inelul cântăreței are un diamant tăiat în stil old mine brilliant, montat într-un suport din aur, designul fiind realizat chiar de Kelce, cu ajutorul lui Kindred Lubeck de la Artifex Fine Jewelry.

Inelele create de Lubeck, disponibile în prezent pe site-ul Artifex Fine, au prețuri care variază între 4.300 de dolari pentru un model tip inel sigiliu cu motiv „Steaua Nordului” și 38.000 de dolari pentru un design cu diamant old mine de 5,02 carate, culoare cognac.

Însă experții în pietre prețioase au declarat că inelul personalizat al lui Kelce, datorită pietrei centrale de dimensiuni mai mari, ar putea valora până la 1 milion de dolari.

Swift părea în culmea fericirii în timp ce își îmbrățișa și săruta noul logodnic, înainte ca cei doi să pozeze pentru câteva fotografii care marcau acest moment important.

Pentru cererea în căsătorie, Kelce s-a asigurat că ținutele lor sunt asortate: Taylor Swift a purtat o rochie albastră de la Polo Ralph Lauren, în timp ce el a ales un pulover bleumarin tricotat, de la același brand.

Ei și-au anunțat logodna la două săptămâni după ce cântăreața a participat la primul ei interviu într-un podcast, chiar în emisiunea lui Kelce, „New Heights”, unde a anunțat și cel de-al 12-lea album al său, „The Life of a Showgirl”, care va fi lansat pe 3 octombrie.

Cei doi au început să se întâlnească în vara anului 2023, iar de atunci fanii au tot prezis o posibilă logodnă.

Tatăl lui Kelce dezvăluie detalii intime despre logodna lui Taylor Swift și Travis Kelce

Ed Kelce, tatăl lui Travis, a dezvăluit că fiul său a cerut-o pe Taylor în căsătorie cu aproape două săptămâni înainte de anunțul oficial. Deși fanii au crezut că totul s-a întâmplat într-o grădină special amenajată, momentul a avut loc, de fapt, în curtea din spate a casei familiei Kelce din Leawood, Kansas.

Cererea nu a fost una spectaculoasă sau plină de fast. Travis a așteptat un moment liniștit, când el și Taylor savurau un pahar de vin înainte de cină, și atunci a îngenuncheat și a pus întrebarea.

„Poți să o ceri și pe marginea drumului, dar dacă te pui în genunchi și vorbești din suflet, acel moment va fi special.”, i-a spus cu umor tatăl lui.

La scurt timp după logodnă, Travis și Taylor i-au sunat prin FaceTime pe părinții lui Travis și pe cei ai lui Taylor pentru a le da vestea. Ed Kelce a povestit că era la un antrenament al echipei Eagles când a primit apelul și, imediat ce i-a văzut împreună pe ecran, și-a dat seama ce se întâmplase.

Ed a mai spus că fiul său plănuia un eveniment grandios pentru cererea în căsătorie, dar a fost sfătuit să opteze pentru un gest simplu și autentic. Atât el, cât și tatăl lui Taylor, Scott Swift, i-au spus că ceea ce contează este sinceritatea, nu spectaculozitatea.

Ed Kelce a încheiat spunând că nu l-a văzut niciodată pe Travis atât de fericit ca acum și că este evident pentru toată lumea că el și Taylor se iubesc cu adevărat.

