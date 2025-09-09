Jennifer Aniston a confirmat relația cu Jim Curtis printr-o postare pe Instagram. Cum l-a surprins actrița pe partenerul ei

Jennifer Aniston a confirmat oficial relația cu Jim Curtis, printr-o postare publicată în acest weekend pe contul său de Instagram. Actrița, în vârstă de 56 de ani, a împărtășit duminică mai multe fotografii personale, în descrierea cărora a scris: „Mulțumesc, vară”.

Imaginile includeau selfie-uri alături de Courteney Cox, colega sa din Friends, dar și de Sandra Bullock sau Adam Sandler.

Totuși, atenția urmăritorilor s-a concentrat asupra unei fotografii de la final, în care Jim Curtis privea apusul pe plajă, cu spatele la cameră.

Reacțiile nu au întârziat să apară. „Chiar credeai că nu vom observa fotografia numărul 17???”, a scris un fan. „Oh, salut, poza 17”, a fost comentariul unei alte persoane.

Detalii despre relația celor doi

Page Six notează că relația lor ar fi început de ceva timp. De asemenea, se pare că Jim Curtis îi urmărește pe Instagram pe mai mulți prieteni apropiați ai actriței, precum Courteney Cox, Jason Bateman și Amanda Anka, ceea ce arată că este deja integrat în cercul ei de apropiați.

Surse citate de Page Six au explicat că Jennifer Aniston și Jim Curtis s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni și că au fost văzuți împreună și pe un iaht, unde se aflau vedete precum Olivia Wilde și Amy Schumer.

Luna trecută, cuplul a luat parte la o întâlnire dublă cu Courteney Cox și partenerul acesteia, Johnny McDaid. La finalul săptămânii trecute, cei doi au fost fotografiați și la New York.

Jim Curtis, în vârstă de 49 de ani, se descrie drept „coach și hipnoterapeut” și a avut, la rândul său, un parcurs sentimental complicat. În cartea sa din 2017, The Stimulati Experience, el a scris: „Nu pot să îmi păstrez o iubită pentru că mă plictisesc.”

Curtis a mai mărturisit: „Mi-aș dori să am o relație mai bună cu fiul meu, dar locuiește cu mama lui cea mai mare parte a timpului și este supărat pe mine.”

Page Six a dezvăluit și detalii despre viața personală a lui Jim Curtis, inclusiv despre fiul său adolescent, Aidan, care locuiește cu mama lui, Rachel Napolitano, în nordul statului New York. Curtis și Rachel s-au cunoscut în 1999 și s-au căsătorit în 2003, însă au divorțat după nașterea fiului lor.

Curtis a povestit în cartea sa și despre alte relații eșuate, inclusiv despre faptul că, în timpul unei despărțiri, „a ajuns să își spioneze fosta iubită și pe noul ei partener pe Facebook”, ceea ce l-a făcut să simtă că „nu este suficient.” De asemenea, el a dezvăluit că obișnuiește să își scrie „detaliile rușinii” pe bilețele de hârtie, pe care apoi le arde.

Page Six notează că, în prezent, Jim Curtis postează frecvent mesaje motivaționale pe rețelele de socializare și are peste 560.000 de urmăritori pe Instagram. Jennifer Aniston îl urmărește pe platformă de aproape doi ani. În noiembrie 2023, actrița a apreciat o postare a lui Curtis în care acesta scria: „Este mai bine să te mulțumești cu puțin sau să rămâi singur? Răspunsul se află în cultivarea relațiilor autentice.”

Recent, Bethenny Frankel a vorbit în podcastul său, Just B With Bethenny, despre Jim Curtis, mărturisind că a format un cuplu cu acesta în urmă cu un deceniu.

Fosta vedetă din emisiunea Real Housewife a povestit că l-a perceput pe Curtis drept un „tip drăguț”, care completează latura „naturală și relaxată: a lui Aniston.

„[Aniston este] o fată autentică din California”, a explicat Frankel. „Deși [Curtis] nu este un bărbat din California, rezonează cu tot discursul despre wellness.”

Frankel a apreciat că cei doi formează „un cuplu potrivit”, mai ales după divorțurile actriței de Brad Pitt și Justin Theroux. „Este un bărbat arătos, drăguț și pare amabil”, a adăugat ea. „Îmi place această relație și mă bucur pentru ea și pentru el.”

