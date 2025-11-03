Jennifer Aniston confirmă relația cu Jim Curtis printr-o postare emoționantă pe Instagram: „Iubirea mea…”

Jennifer Aniston a confirmat relația cu Jim Curtis și i-a transmis un mesaj emoționant de ziua lui de naștere.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Jennifer Aniston confirmă relația cu Jim Curtis printr-o postare emoționantă pe Instagram: "Iubirea mea..."

Jennifer Aniston a confirmat relația cu Jim Curtis printr-o postare emoționantă pe Instagram. Actrița în vârstă de 56 de ani, celebră pentru rolul său din „Friends”, a publicat o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe partenerul ei.

„La mulți ani, iubirea mea. Te prețuiesc”, a scris Aniston în descrierea fotografiei.

În imagine, Aniston apare alături de Curtis, ambii zâmbind și ținându-se de mâini.

Jennifer Aniston, declarație rară despre noul său iubit

În urmă cu două luni, Jennifer Aniston a evitat să ofere prea multe detalii despre relația sa cu Jim Curtis, în cadrul apariției pe covorul roșu la premiera sezonului patru din The Morning Show, organizată la Los Angeles. Totuși, atunci când a fost întrebată de Entertainment Tonight despre hipnoterapeutul cu care formează un cuplu, actrița a oferit o declarație rară: „Este foarte drăguț”, a spus ea, după ce reporterul a menționat că acesta pare „un tip cu adevărat special”.

Deși Jennifer Aniston a preferat să fie discretă, publicația People a relatat că Jim Curtis a fost prezent la eveniment, susținând-o de la distanță. Revista confirmase încă din iulie 2025 că actrița din Murder Mystery „se întâlnește ocazional” cu Curtis, după ce cei doi au fost surprinși împreună pe un iaht în Mallorca, alături de Jason Bateman, soția acestuia, Amanda Anka, și Amy Schumer.

„Se întâlnesc ocazional și se distrează” și „se văd de câteva luni”, a declarat o sursă pentru People. Aceeași persoană a precizat că Aniston și Curtis „s-au cunoscut prin intermediul unui prieten și au început ca amici. Jen îi citise cartea și era familiarizată cu activitatea lui. Este foarte diferit de bărbații cu care s-a mai întâlnit ea până acum”.

În august, o altă sursă apropiată a confirmat pentru aceeași publicație că relația evoluează într-o direcție pozitivă.

„Este minunat să fii în preajma lui, iar prietenii apropiați ai lui Jen îl adoră”. Potrivit aceleiași persoane, Curtis „are această energie calmă și sigură. Jen o iubește. Ea se simte foarte protejată lângă el”.

Jennifer Aniston a dezvăluit o imagine rară cu Jim Curtis

Actrița a oferit primele indicii despre relația lor în această vară, printr-o postare pe Instagram. În weekendul respectiv, Aniston, în vârstă de 56 de ani, a împărtășit o serie de fotografii personale, însoțite de mesajul: „Mulțumesc, vară”.

Printre imaginile cu Courteney Cox, Sandra Bullock și Adam Sandler, fanii au observat o fotografie de la final, în care Jim Curtis privea apusul pe plajă, cu spatele la cameră.

Reacțiile nu au întârziat să apară. „Chiar credeai că nu vom observa fotografia numărul 17???”, a scris un fan. „Oh, salut, poza 17”, a comentat o altă persoană.

Cine este Jim Curtis

Jim Curtis, în vârstă de 49 de ani, se descrie drept „coach și hipnoterapeut” și a avut, la rândul său, un parcurs sentimental complicat. În cartea sa din 2017, The Stimulati Experience, el scria: „Nu pot să îmi păstrez o iubită pentru că mă plictisesc”.

Curtis a mai mărturisit: „Mi-aș dori să am o relație mai bună cu fiul meu, dar locuiește cu mama lui cea mai mare parte a timpului și este supărat pe mine”.

Page Six a dezvăluit detalii despre viața personală a lui Jim Curtis, inclusiv despre fiul său adolescent, Aidan, care locuiește cu mama lui, Rachel Napolitano, în nordul statului New York. Curtis și Rachel s-au cunoscut în 1999, s-au căsătorit în 2003 și au divorțat după nașterea fiului lor.

În cartea sa, Curtis a povestit și despre alte relații eșuate, inclusiv despre faptul că, în timpul unei despărțiri, „a ajuns să își spioneze fosta iubită și pe noul ei partener pe Facebook”, lucru care l-a făcut să simtă că „nu este suficient”. De asemenea, el a dezvăluit că obișnuiește să își scrie „detaliile rușinii” pe bilețele de hârtie, pe care apoi le arde.

Page Six notează că, în prezent, Jim Curtis postează frecvent mesaje pe rețelele de socializare și are peste 560.000 de urmăritori pe Instagram. Jennifer Aniston îl urmărește pe platformă de aproape doi ani. În noiembrie 2023, actrița a apreciat o postare a lui Curtis în care acesta scria: „Este mai bine să te mulțumești cu puțin sau să rămâi singur? Răspunsul se află în cultivarea relațiilor autentice”.

Citește și:
Motivul pentru care Ana De Armas ar fi pus capăt relației cu Tom Cruise, deși păreau foarte îndrăgostiți

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Heidi Klum, transformare spectaculoasă pentru petrecerea sa legendară de Halloween. Cât a durat întregul proces
People
Heidi Klum, transformare spectaculoasă pentru petrecerea sa legendară de Halloween. Cât a durat întregul proces
Andreea și Cabral Ibacka, imagini din vacanța din Gibraltar. Cu ce probleme s-au confruntat cei doi: "Aproape am fost jefuiți"
People
Andreea și Cabral Ibacka, imagini din vacanța din Gibraltar. Cu ce probleme s-au confruntat cei doi: "Aproape am fost jefuiți"
Ce schimbare importantă a făcut Monica Bîrlădeanu în viața ei de când s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță: "Nu știu cine poate să facă asta"
People
Ce schimbare importantă a făcut Monica Bîrlădeanu în viața ei de când s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță: "Nu știu cine poate să facă asta"
Shakira, imagine rară alături de băieții ei în Bogota. Artista, greu de nerecunoscut în costumul de Halloween
People
Shakira, imagine rară alături de băieții ei în Bogota. Artista, greu de nerecunoscut în costumul de Halloween
Confesiunea făcută de Adda despre soțul ei, Cătălin Rizea, după încheierea filmărilor de la Power Couple: "E sufletul meu pereche"
People
Confesiunea făcută de Adda despre soțul ei, Cătălin Rizea, după încheierea filmărilor de la Power Couple: "E sufletul meu pereche"
Millie Bobby Brown l-ar fi acuzat pe colegul său din serialul "Stranger Things", David Harbour, de hărțuire
People
Millie Bobby Brown l-ar fi acuzat pe colegul său din serialul "Stranger Things", David Harbour, de hărțuire
Libertatea
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Ce a rugat-o fiica pe Saveta Bogdan să nu facă pe stradă, imediat după ce artista a ajuns în SUA: „Suntem priviți ca niște mincinoși”
Ce a rugat-o fiica pe Saveta Bogdan să nu facă pe stradă, imediat după ce artista a ajuns în SUA: „Suntem priviți ca niște mincinoși”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken
Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile tatălui său
Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile tatălui său
Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe
Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
catine.ro
Horoscopul săptămânii 3 noiembrie – 9 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 3 noiembrie – 9 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Jacob Elordi s-a despărțit definitiv de Olivia Jade, dar a înlocuit-o cu „dublura” sa. Cum arată modelul cu care s-a întâlnit
Jacob Elordi s-a despărțit definitiv de Olivia Jade, dar a înlocuit-o cu „dublura” sa. Cum arată modelul cu care s-a întâlnit
Britney Spears a „dispărut” din mediul online după ce Kevin Federline a făcut publice mai multe situații din fosta căsnicie
Britney Spears a „dispărut” din mediul online după ce Kevin Federline a făcut publice mai multe situații din fosta căsnicie
Mai multe din people
Ana Baniciu și Edy Kovacs, imagini din escapada din Istanbul. Artista și soțul ei au plecat fără fiul lor: "Punem ceva la cale"
Ana Baniciu și Edy Kovacs, imagini din escapada din Istanbul. Artista și soțul ei au plecat fără fiul lor: "Punem ceva la cale"
People

Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au bifat o escapadă singuri, fără fiul lor, Aris.

+ Mai multe
Bianca Censori, implicată într-un "război al brand-urilor" cu Kim Kardashian. Ce a anunțat actuala soție a lui Kanye West
Bianca Censori, implicată într-un "război al brand-urilor" cu Kim Kardashian. Ce a anunțat actuala soție a lui Kanye West
People

Bianca Censori lansează un brand concurent cu cel al fostei soții a lui Kanye West, Kim Kardashian.

+ Mai multe
Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre fosta lui soție, Gina Chirilă: "Există iubire de ambele părți în continuare"
Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre fosta lui soție, Gina Chirilă: "Există iubire de ambele părți în continuare"
People

Bogdan Vlădău a uimit cu declarațiile sale făcute despre fosta lui soție, Gina Chirilă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC