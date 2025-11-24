Kate Middleton explică motivul schimbării sale de look, cu care a uimit o lume întreagă

Kate Middleton a oferit primele explicații despre nuanța de blond pe care a adoptat-o în urmă cu câteva luni.

Kate Middleton explică motivul schimbării sale de look, cu care a uimit o lume întreagă

Kate Middleton a oferit primele detalii despre schimbarea sa de look, după ce, în luna septembrie, a apărut cu o nuanță mult mai deschisă a părului. Potrivit Daily Mail, comentariile au fost făcute în culisele Royal Variety Performance, unde actrița Su Pollard i-a remarcat noua culoare.

Pollard a povestit publicației britanice că i-a spus Prințesei de Wales: „Îmi place părul tău, pare mult mai deschis”.

Conform declarațiilor actriței, Kate ar fi răspuns: „Era șaten, dar s-a deschis la soare”.

Schimbarea de look a atras rapid atenția experților. Neville Tucker, hairstilist și unul dintre specialiștii preferați ai Reginei Elisabeta a II-a, a comentat transformarea pentru Vanity Fair, oferind o evaluare directă: „Prințesa pare să fi făcut un set complet de șuvițe”.

„Kate a ales un look puternic, diferit față de cum o vedem de obicei”, a spus el. Tucker a remarcat și contextul mai amplu al schimbării, adăugând: „A experimentat cu tonuri de blond de ceva vreme, dar anul trecut a avut cea mai închisă nuanță de până acum. De aceea schimbarea este destul de dramatică, cred că este cea mai blondă variantă pe care am văzut-o.'

Schimbarea nuanței a venit într-o perioadă în care Prințesa de Wales a fost prezentă în spațiul public sporadic, după ce, în ianuarie, a anunțat că se află în remisie în urma tratamentului pentru cancer. Totuși, Kate a fost fotografiată pe 6 septembrie, la Womens Rugby World Cup, cu o nuanță vizibil mai închisă, deși reflexiile aurii erau încă prezente.

Kate Middleton și Prințul William, prima apariție pe covorul roșu după doi ani

După o pauză de doi ani, Kate Middleton și Prințul William au reapărut pe covorul roșu la evenimentul Royal Variety Performance, desfășurat pe 19 noiembrie la Royal Albert Hall. Potrivit PEOPLE, Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 43 de ani, au purtat ținute asortate din catifea: Prințesa Kate a ales o rochie verde smarald, cu mâneci scurte și decolteu în V, iar Prințul William un sacou clasic din aceeași textură.

Pentru cuplul regal, aceasta a fost a șasea participare la Royal Variety Performance. Ultima dată când Kate Middleton și Prințul William au fost prezenți la eveniment, în 2023, cei doi au fost însoțiți de Prințesa Moștenitoare Victoria și Prințul Daniel ai Suediei, aflați atunci într-o vizită oficială în Marea Britanie.

Royal Variety Performance este organizat anual în beneficiul Royal Variety Charity, organizație care oferă sprijin profesioniștilor din industria divertismentului. În 2024, fundația a lansat un program dedicat sănătății mintale, o cauză pe care Kate Middleton și Prințul William o susțin constant prin activitatea lor oficială.

Anul trecut, Regele Charles al III-lea a reprezentat singur familia regală la eveniment, după ce Regina Camilla și-a anulat prezența din cauza unei infecții respiratorii persistente.

Potrivit publicației PEOPLE, Tradiția participării membrilor familiei regale la Royal Variety Performance datează din 1921, când Regele George al V-lea a devenit Life-Patron al organizației, marcând începutul unui sprijin continuu pentru industria divertismentului.

Prințul William și Kate Middleton, victorie în instanță împotriva unei reviste

Prințul William și Kate Middleton au obținut o victorie legală în Franța, după ce au dat în judecată revista Paris Match pentru publicarea unor fotografii realizate în timpul unei vacanțe private de familie. Potrivit HELLO! și Entertainment Tonight, imaginile îi arătau pe cei trei copii ai cuplului – Prințul George, 12 ani, Prințesa Charlotte, 10 ani, și Prințul Louis, 7 ani – în timpul unei vacanțe în Alpi, de Paște.

Un tribunal francez a decis că publicarea acestor imagini reprezintă o încălcare a vieții private a familiei regale și a dispus ca revista Paris Match să publice o notă judiciară prin care să recunoască încălcarea, sub sancțiunea unei amenzi de 10.000 de euro pentru fiecare număr până la conformare. De asemenea, publicația va trebui să suporte costurile legale ale Prințului și Prințesei de Wales în Franța. Cei doi au fost reprezentați în instanță de avocatul Alain Toucas-Massillon, desemnat prin intermediul firmei britanice Mishcon de Reya, potrivit HELLO!.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a confirmat victoria cuplului regal și a transmis un mesaj ferm.

„Altețele Lor Regale, Prințul și Prințesa de Wales, au avut câștig de cauză în procesul intentat în Franța împotriva deținătorului revistei Paris Match, care a publicat un articol extrem de intruziv și fotografii realizate cu teleobiectivul, surprinzând vacanța lor privată în Alpi, în aprilie. Hotărârea confirmă că, în pofida îndatoririlor publice ca membri ai Familiei Regale, Altețele Lor Regale și copiii lor au dreptul la respectarea vieții private și a timpului petrecut în familie, fără ingerințe sau intruziuni ilegale. Prințul și Prințesa de Wales sunt hotărâți să-și protejeze timpul petrecut în familie și să se asigure că copiii lor pot crește fără o supraveghere excesivă. Nu vor ezita să ia toate măsurile necesare pentru a-și apăra aceste limite”.

Despre semnificația acestei decizii, redactorul regal al publicației HELLO!, Emily Nash, a explicat:

„Această hotărâre subliniază cât de serios tratează William și Kate problema vieții private a familiei lor și determinarea absolută de a o proteja, atât în Regatul Unit, cât și în străinătate. William a crescut sub lumina reflectoarelor și a văzut cum părinții săi s-au confruntat cu intruziunea presei, iar el este ferm hotărât ca același lucru să nu se întâmple propriei sale familii”.

Foto: Arhiva ELLE

