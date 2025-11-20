Meghan Markle, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Prințul Harry: „Nimeni nu mă iubește mai mult decât el”

Într-un nou interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, Meghan Markle a vorbit deschis despre căsnicia ei cu Prințul Harry, dar și despre expunerea mediatică intensă și modul în care soțul ei o sprijină în situațiile dificile.

Meghan Markle a mărturisit că presiunea constantă a presei a determinat-o să „găsească diferite moduri de a se proteja. Cred că limitele mele au devenit mai puternice”, a explicat ea în interviu.

În centrul acestui proces se află, inevitabil, și partenerul ei de viață. Meghan a vorbit despre Prințul Harry cu tandrețe, referindu-se la el simplu, cu inițiala „H”.

„Mă iubește atât de curajos, pe deplin, și are și o altă perspectivă, pentru că vede materiale din media pe care eu nu le-aș vedea. Nimeni nu mă iubește mai mult decât el, așa că știu că întotdeauna va avea grijă să mă protejeze.”

Meghan Markle a dezvăluit și care au fost calitățile care au atras-o încă de la început la Prințul Harry.

„Cineva care păstrează această uimire copilăroasă și un spirit jucăuș. Am fost atât de atrasă de asta, iar el a scos asta la suprafață și în mine. Asta s-a transformat în fiecare aspect al vieții noastre. Chiar și în business, vreau să ne jucăm, să ne distrăm, să explorăm și să fim creativi.”

Discutând despre proiectele sale profesionale, Ducesa de Sussex a precizat că preferă să lucreze de acasă la brand-ul ei de lifestyle, As ever, pentru a rămâne aproape de cei doi copii, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

„Îmi place să pot face ambele lucruri. Să mă joc în nisip cu copiii mei și să fiu în primul rând la un show. Cred că în momentul în care începi să iei toate deciziile personale în funcție de judecata celor din afară, îți pierzi autenticitatea.”

Meghan Markle lansează o serie de Crăciun

Interviul a apărut în contextul lansării episodului special de sărbători With Love, Meghan, care va avea premiera pe Netflix pe 3 decembrie și în care apare inclusiv Prințul Harry. Episodul îi reunește pe Naomi Osaka, Tom Colicchio, Will Guidara, Kelly McKee Zajfen și Lindsay Roth.

Ducesa de Sussex a făcut anunțul pe Instagram, unde a publicat o imagine în care pregătește o masă festivă.

„Îmbrățișați tradițiile și creați unele noi în acest sezon al sărbătorilor. With Love, Meghan: Holiday Celebration sosește pe 3 decembrie, pe Netflix”, se arată în descrierea postării.

Data aleasă pentru premieră a stârnit reacții, deoarece coincide cu o vizită de stat organizată de Regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, unde monarhul îl va primi pe Președintele Germaniei.

Anunțul lui Meghan a venit la doar o zi după ce ea și Prințul Harry au participat la petrecerea lui Kris Jenner, cu tematică James Bond, în timp ce ceilalți membri ai familiei regale au participat la ceremonia dedicată Zilei Comemorării Eroilor de la Cenotaph, Londra. Regele Charles al III-lea a condus momentul de reculegere de două minute, alături de Regina Camilla, Prințul și Prințesa de Wales și Ducele și Ducesa de Edinburgh.

Noua serie specială de Crăciun urmează același format ca și producția anterioară a Ducesei, With Love, Meghan, care a primit recenzii mixte la lansarea celui de-al doilea sezon, în luna august.

Criticii, neimpresionați de serialul de pe Netflix

Criticii britanici nu s-au arătat impresionați. Liz Jones, de la Daily Mail, a descris emisiunea drept „artificială, plictisitoare și regizată”, dar a remarcat sinceritatea lui Meghan.

The Guardian a caracterizat show-ul drept „atât de plictisitor și forțat”, iar The Telegraph a comparat-o pe Ducesă cu o „Marie Antoinette de Montecito”.

The Times a scris că producția este „o serie care caută un sens, prezentată de o femeie care are nevoie de bani”.

Chiar dacă în episoade apar invitați precum Chrissy Teigen, John Legend și Tan France, criticii consideră că emisiunea „duce lipsă de substanță” și că Meghan nu reușește să pară autentică.

