Motivul pentru care Meghan Markle se distanțează profesional de Prințul Harry

Prințul Harry susține în totalitate noua direcție profesională a lui Meghan Markle, care a ales să se distanțeze treptat de proiectele comune pentru a-și construi o carieră proprie.

Meghan Markle rămâne singură în afaceri?

„El crede întotdeauna că Meghan face mișcările potrivite”, a declarat o sursă pentru Us Weekly. O a doua sursă a adăugat că Harry este fericit că soția lui „a găsit ceva care o pasionează cu adevărat”.

„Este ceea ce făcea cu succes înainte de a-l întâlni, iar el crede în zicala ‘soție fericită, viață fericită’. Este bucuros să nu fie implicat direct în acel univers”, a spus aceeași sursă, referindu-se la faptul că Meghan își reia activitatea în lumea Hollywood-ului.

Aceeași persoană a mai afirmat că diferențele dintre aspirațiile profesionale ale celor doi vor avea, de fapt, un efect pozitiv asupra Ducelui de Sussex.

„Pentru ei, ca și cuplu, este sănătos să aibă domenii, identități și proiecte de pasiune separate”, a explicat insiderul.

Potrivit unei alte surse, atenția negativă din presă pe care o atrage Markle i-ar fi afectat lui Harry activitatea. „Acum vor fi foarte separați profesional. Asta fac, de fapt, de la începutul anului”, a declarat aceasta. Experta în relații publice Jane Owen a comentat că Meghan își reconstruiește „brandul personal”.

„Este o tranziție spre individualitate”, a subliniat Owen, adăugând că Harry este mulțumit de noua dinamică, deoarece îi permite să se concentreze pe propriile proiecte: „Pare mai fericit făcând lucruri mai discrete, orientate către cauze umanitare”, a explicat ea. „Rămân o echipă, dar acum fiecare se concentrează pe propriile puncte forte.”

Specialistul PR Mark Borkowski a fost de acord, afirmând că Ducesa de Sussex „nu mai este jumătatea unui duo regal”.

„Reapare ca un brand solo, global, aspirational și strategic rezervat”, a spus Borkowski. „Capitolul regal a fost despre apropierea de putere. Acesta este despre recâștigarea propriei puteri.”

Ducesa de Sussex vrea să își schimbe imaginea

Borkowski consideră că fosta actriță din Suits își schimbă imaginea de „Ducesă legată de datorii regale” cu una „mai rafinată, specifică Coastei de Vest.”

„Salonele Vogue, aparițiile în modă haute couture, umanitarismul cu accente rafinate, toate acestea arată că se poziționează în liga exclusivistă a lui Gwyneth Paltrow și Victoria Beckham, a luxului conștient”, a mai spus acesta.

O altă sursă a explicat că Meghan Markle face o „mișcare strategică bine gândită” în lumea brandingului.

„Meghan se deschide către universul mărcilor și al marketingului, transmițând mesajul: „Sunt deschisă colaborărilor și pregătită să câștig în domeniul de lifestyle”, a spus sursa. „Vrea să urmeze modelul lui Gwyneth Paltrow, fără să mai depindă de emisiuni TV și de criticile care le însoțesc.”

Expertul în cultură și branduri Nick Ede a adăugat că Meghan se află „într-un moment de celebritate pură. Meghan își construiește o prezență care îi va aduce colaborări și contracte… devine o personalitate pe care brandurile o pot curta”, a explicat acesta. „Se poziționează în cercurile din care își dorește să facă parte.”

Chiar dacă Meghan Markle se îndreaptă spre lumina reflectoarelor, iar Prințul Harry preferă discreția, cei doi împărtășesc aceeași viziune.

„Este clar că acum cariera lui Meghan avansează cu un profil public mai puternic, dar amândoi știu cum să împartă atenția atunci când acest lucru le servește obiectivele comune”, a declarat comentatoarea regală Amanda Matta.

Meghan Markle a atras atenția recent, după ce a ocupat un loc în primul rând la un show din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, la începutul acestei luni.

