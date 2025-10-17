Meghan Markle se compară cu familia Obama, într-o serie de declarații despre proiectele sale cu Netflix

Meghan Markle se compară cu familia Obama într-o nouă serie de declarații. Despre ce este vorba? Ei bine, Meghan Markle a anunțat că va continua colaborarea cu platforma de streaming Netflix, Ducesa de Sussex spunând că parteneriatul ei seamănă cu strategia soților Obama, care au un contract similar pentru a crea conținut pentru platformă.

După câțiva ani marcați de expunere intensă și controverse, Meghan Markle pare pregătită pentru a se îndrepta într-o nouă direcție. Într-o apariție recentă la Fortune’s Most Powerful Women Summit, care a avut loc la Washington, Ducesa de Sussex a vorbit deschis despre parteneriatul său cu Netflix, comparându-l cu modelul urmat de Barack și Michelle Obama. „Eu și soțul meu aveam pe atunci o înțelegere generală cu Netflix, nu foarte diferită de înțelegerea cu Higher Ground și familia Obama”, a declarat Meghan Markle, citată de publicația Page Six. Scepticii din online care nu sunt fani ai ducesei au reproșat că Meghan Markle se compară cu familia Obama, fără să ia în considerare neapărat contextul declarațiilor acesteia.

„Odată ce (contractul) a ajuns la termenul final, prelungirea acestuia care a fost un semn incredibil al forței parteneriatului nostru se realiza acum într-o tranzacție de tip first look”, a mai spus Ducesa de Sussex, vorbind despre un tip de contract care oferă uneia dintre părți prima oportunitate de a decide cum va evolua acesta. Așadar, nu e vorba de o comparație propriu-zisă la nivel uman, cât de o comparare a unor situații similare. Afirmația lui Meghan Markle a venit în contextul în care acordul inițial cu Netflix, semnat în 2020, a reprezentat una dintre cele mai discutate colaborări din industria de entertainment: un contract de peste 100 de milioane de dolari, încheiat la nouă luni după ce cuplul s-a retras din rolurile oficiale în cadrul celor îndeplinite de membrii familiei regale britanice. Potrivit New York Times „în cadrul acestui parteneriat, Meghan și Prințul Harry au produs documentare, seriale și programe pentru copii, sub umbrela companiei lor, Archewell Productions”.

Deși zvonurile anunțau încheierea colaborării dintre foștii membri ai familiei regale și Netflix, Meghan Markle a clarificat că parteneriatul nu s-a închis, ci s-a transformat într-o nouă formulă care îi oferă mai multă libertate creativă. „Ceea ce este, de asemenea, interesant, deoarece ne oferă flexibilitatea de a apela mai întâi la partenerii noștri, apoi, în același timp, să creăm conținut care s-ar putea să nu fie potrivit pentru Netflix, dar care își are locul în altă parte”, a explicat ea, subliniind că această etapă deschide posibilități pentru proiecte mai diverse.

Într-un moment în care atenția publicului pare tot mai volatilă, Markle pare să își reconstruiască imaginea printr-un discurs matur, calculat și centrat pe puterea poveștilor care inspiră. Page Six notează că, deși audiențele recente ale proiectelor sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor pentru sezonul al doilea al emisiunii sale, ducesa a anunțat o ediție specială de sărbători care va fi lansată în luna noiembrie.

Așa încât, deși detractorii susțin că Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama, explicațiile ei arată în fapt că această repoziționare amintește de parcursul celor doi, care, prin compania lor, Higher Ground, au semnat la rândul lor un contract multi-anual cu Netflix, dedicat promovării diversității în film și televiziune. Conform Page Six, Michelle Obama a declarat într-un comunicat din 2018 că „a crezut întotdeauna în puterea poveștilor de a ne inspira, de a ne face să gândim diferit despre lumea din jurul nostru și de a ne deschide inimile către ceilalți”.

Ca și soții Obama, Meghan Markle caută să îmbine influența mediatică cu un mesaj cu impact social. Dacă începutul carierei sale, după renunțarea la atribuțiile impuse de apartenența la familia regală a Marii Britanii, noul său rol public a fost privit cu scepticism, acum tonul Ducesei de Sussex pare să marcheze o nouă etapă, o afirmare a maturității și a clarității asupra propriei misiuni.

La cinci ani de la semnarea acordului inițial, Markle se desprinde de zgomotul care a înconjurat-o și își redescoperă vocea în spațiul creativ, poziționându-se public ca o femeie care a învățat să navigheze între presiunea publică și nevoia de autenticitate, și care pare decisă să transforme propriul drum într-o poveste care inspiră.

Căsătoriți din 2018, Meghan Markle și Prințul Harry formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri ale ultimului deceniu. Părinții lui Archie, în vârstă de șase, și ai lui Lilibet, de patru ani, cei doi au traversat o perioadă marcată de tensiuni cu familia regală britanică (fiind cunoscut conflictul acestora cu Regele Charles al III-lea, Prințul William și Kate Middleton) și de critici publice intense, alegând în final să-și construiască propriul drum între independență și relevanță globală.

Text de Serena Estera Bebi

Foto: Profimedia, Hepta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro