Meghan Markle, imagini emoționante cu cei doi copii. Prințul Archie și Prințesa Lilibet au cules dovleci pentru Halloween

Ducele și Ducesa de Sussex intră în spiritul toamnei. Cu Halloween-ul aproape, Meghan Markle și Prințul Harry au mers împreună cu copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, într-o excursie la o fermă de dovleci. Ducesa, în vârstă de 44 de ani, a surprins întreaga ieșire de familie într-o compilație video plină de culoare.

Meghan Markle, clipe prețioase cu familia

Meghan a publicat imaginile duminică, 26 octombrie, pe Instagram, unde le-a arătat fanilor o parte din atmosfera de toamnă. Clipul începe cu rânduri întregi de dovleci portocalii și o sperietoare care „veghează' recolta, apoi trece la o scenă cu Archie, în vârstă de 6 ani, alergând printr-un labirint de porumb.

Pe fundalul melodiei „California Dreamin” a trupei The Mamas & the Papas, familia este surprinsă petrecând timp împreună, Meghan trăgând o roabă plină cu dovleci alături de Harry, 41 de ani, și fiica lor, Lilibet, de 4 ani. Într-un alt moment, micuța Lilibet este văzută stând în roabă, printre dovleci, zâmbind larg. Alte imagini o arată pe Meghan așezându-și tandru mâna pe umărul lui Archie și ținându-se de mână cu Harry, în timp ce privesc cum fiul lor se joacă printre dovleci.

Distracția a continuat și acasă. Videoclipul arată cum Prințul Harry s-a apucat de sculptat dovleci, folosind câțiva dintre cei aleși în excursie. Mama lui Meghan, Doria Ragland, apare și ea pentru scurt timp în clip, contribuind la decorarea dovlecilor de Halloween.

Prințul Harry a ales un model clasic de jack-o’-lantern, iar Meghan a publicat chiar și o secvență time-lapse cu el în timp ce sculptează, pe Instagram Stories.

„Happy Sunday”, a scris Ducesa în descrierea videoclipului de familie.

Această ieșire vine la scurt timp după ce Meghan a oferit o privire asupra vieții lor de zi cu zi în Montecito, California, mai exact, asupra unei tradiții de la masa de seară.

Într-un livestream al librăriei Godmothers Bookstore, difuzat miercuri, 23 octombrie, Meghan a povestit că la cină le cere copiilor să împărtășească fiecare un „trandafir și un spin”, simbolizând cea mai frumoasă parte a zilei și momentul care „poate nu a fost atât de plăcut”.

„Mai ales cu copiii mici, e un mod minunat de a deschide conversația, în loc de clasicele răspunsuri scurte, de tipul ‘da’ sau ‘nu'”, a explicat ducesa.

Totuși, Meghan a adăugat că în cazul fiicei lor, Lilibet, „totul e numai trandafiri” în ultima vreme:

„Fiica noastră are 4 ani, e o fire puternică și extraordinară', a spus Meghan. „Când o întreb: ‘Care a fost trandafirul și spinul tău de azi?’, îmi răspunde: «Ziua mea a fost pur și simplu grozavă!'”

La ce afacere a renunțat Ducesa

Meghan Markle a renunțat la platforma ShopMy, unde își promova selecția personală de haine și accesorii. Potrivit Daily Mail, Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, alesese articolele prezentate pe site, care variau de la tricouri simple de 26 de dolari până la rochii din mătase în valoare de 2.000 de dolari.

ShopMy funcționează ca un spațiu digital prin care creatorii de conținut pot recomanda produse și câștiga venituri din afiliere. Meghan s-a alăturat platformei în luna martie, prezentând o selecție ce includea piese vestimentare simple, accesorii și creații de designer. Conform Daily Mail, printre acestea se numărau un pandantiv din aur și diamante de la Maya Brenner, o rochie Heidi Merrick și sandale de la Saint Laurent și Emme Parsons.

Descrierea de pe profilul său spunea: „O colecție selectată și curatoriată cu lucrurile pe care le iubesc – sper să vă placă!”. În prezent însă, pagina este complet goală, afișând mesajul: „Acest curator nu a adăugat încă nicio colecție.”

