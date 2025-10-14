Cine a invitat-o, de fapt, pe Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Meghan Markle a călătorit la Paris pentru a participa la debutul designerului Pierpaolo Piccioli, care a preluat conducerea creativă a casei Balenciaga.

Cine a invitat-o pe Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Meghan Markle a fost în public la lansarea colecției și a participat și la petrecerea de după, organizată pentru a-l celebra pe Pierpaolo Piccioli, noul designer al casei. Foarte multă lume a fost surprinsă de apariția Ducesei de Sussex, iar internauții s-au întrebat cine a invitat-o. Ei bine, a venit și răspunsul mult așteptat. În cadrul unui interviu pentru The Cut, designerul Pierpaolo Piccioli a dezvăluit că Meghan Markle a fost cea care l-a contactat și i-a spus că ar fi interesată să vină la show-ul Balenciaga.

„Eu și Meghan ne-am cunoscut acum câțiva ani și de atunci ne tot trimitem mesaje. M-a contactat și mi-a spus că i-ar plăcea foarte mult să vină la prezentare. Nu a existat nicio strategie sau o orchestrație majoră. Nu am spus nimănui că vine pentru că am vrut ca surpriza să rămână o surpriză. În modă, surprizele adevărate sunt rare, iar aceasta a fost frumoasă”, a declarat designerul Pierpaolo Piccioli pentru The Cut.

Pentru show-ul Balenciaga, Meghan Markle a ales să poarte o tunică albă, cu mâneci lungi și nasturi, o pelerină și pantaloni. A completat ținuta cu o pereche de pantofi cu toc și cu vârful ascuțit, o poșetă neagră și cercei cu diamante.

Un purtător de cuvânt al Ducesei de Sussex a declarat că Meghan Markle s-a dus la Săptămâna Modei de la Paris ca să îl susținută pe designerul Pierpaolo Piccioli.

„De-a lungul anilor, ducesa a purtat o serie de creații Pierpaolo.” Purtătorul de cuvânt a adăugat că Meghan Markle „i-a admirat multă vreme măiestria și eleganța modernă, iar această seară nu a fost diferită. Această seară reflectă punctul culminant a mulți ani de artă și prietenie, reflectate în sprijinul ei pentru noul său capitol creativ la Balenciaga.”

Gafa lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Meghan Markle a atras atenția într-un mod negativ cu un gest pe care l-a făcut la Săptămâna Modei de la Paris. Ducesa de Sussex a postat pe contul său de Instagram, unde este urmărită de milioane de oameni, un story care o arăta într-o limuzină, cu picioarele urcate relaxat pe banchetă, chiar în vreme ce se putea observa cum mașina trecea pe lângă locul unde și-a găsit sfârșitul tragic Prințesa Diana, decedată în urma unui accident dramatic în 1997.

Reacțiile negative nu au întârziat, atât din partea internauților, cât și din partea experților regali. Unul dintre aceștia, Richard Fitzwilliams, a criticat gafa lui Meghan Markle, calificând purtarea ei ca fiind „cu totul uluitoare” și „dincolo de stupidă”, considerând postarea acesteia „insensibilă, de necrezut.” Acesta a declarat pentru The Daily Mail: „Nu înțeleg la ce naiba se gândea ea – ei bine, probabil că nu s-a gândit la nimic. Nici un consilier nu ar fi sfătuit-o vreodată să facă ceva atât de ciudat.”

Gestul lui Markle a avut și apărători – mulți susținând că nu e cel mai nefiresc lucru să îți pui picioarele în sus în timpul unui drum cu mașina, și că e cu atât mai de înțeles când vine vorba despre o femeie care poartă tocuri și a fost nevoită să stea mult timp în picioare.

Citește și:

Victoria Beckham, confesiuni dureroase despre tulburările alimentare cu care s-a confruntat: „Nu îmi plăcea ce vedeam'

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro