Victoria Beckham, confesiuni dureroase despre tulburările alimentare cu care s-a confruntat: „Nu îmi plăcea ce vedeam"

Victoria Beckham vorbește pentru prima oară despre lupta cu tulburările alimentare, în noul său documentar Netflix.

Victoria Beckham, confesiuni dureroase despre tulburările alimentare cu care s-a confruntat: "Nu îmi plăcea ce vedeam"

Victoria Beckham vorbește deschis, în premieră, despre lupta sa cu tulburările de alimentație. În noul documentar Victoria Beckham, disponibil pe Netflix, fosta membră a trupei Spice Girls rememorează o perioadă în care, după destrămarea grupului în anul 2000, „a pierdut orice contact cu realitatea”.

„Când ai o tulburare de alimentație, devii foarte bun la a minți, iar eu nu am fost niciodată sinceră în legătură cu asta cu părinții mei. Nu am vorbit niciodată despre asta în public. Te afectează profund atunci când ți se spune constant că nu ești suficient de bună și, cred, sentimentul ăsta m-a însoțit toată viața”.

Cunoscută drept Posh Spice, artista și creatoarea de modă în vârstă de 51 de ani recunoaște că a fost rănită de comentariile constante despre corpul ei.

„Am fost, pe rând, Porky Posh și Skinny Posh. A fost mult de dus, și e greu. Nu aveam niciun control asupra a ceea ce se scria despre mine, asupra fotografiilor care apăreau, și probabil de aceea am vrut să preiau controlul, știi, să îl controlez prin haine”.

Pentru o perioadă, acest control s-a transformat într-o relație nesănătoasă cu mâncarea.

„Îmi puteam controla greutatea, iar eu o controlam într-un mod extrem de nesănătos”, mărturisește ea.

Unul dintre cele mai dureroase momente, spune Victoria, a avut loc în 1999, la șase luni după ce îl născuse pe fiul ei cel mare, Brooklyn Beckham, când a fost cântărită în direct la televiziune.

„Acum râdem și glumim despre acel moment, când am fost la televizor, dar eram foarte, foarte tânără, și m-a durut”.

David Beckham, care apare și el în documentar, explică că acea perioadă reflectă standardele injuste ale societății: „Oamenii considerau că e în regulă să critici o femeie pentru greutatea ei… existau multe lucruri care se întâmplau atunci la TV și care acum nu s-ar mai putea întâmpla”.

Victoria povestește că a început treptat să „se îndoiască de sine și să nu se mai placă”, ajungând să „piardă orice contact cu realitatea”. „Am devenit foarte critică față de mine însămi. Nu îmi plăcea ce vedeam”, spune ea, descriind momentul în care a început să dezvolte dismorfofobie corporală.

Surse citate de Page Six au confirmat că Victoria Beckham urma să vorbească deschis despre relația sa complicată cu alimentația și imaginea corporală.

„A existat o presiune uriașă asupra aspectului Victoriei și asupra greutății sale. Cred că publicul va înțelege mai bine prin ce a trecut”, au declarat aceștia.

Deși acum are o relație echilibrată cu mâncarea, Victoria recunoaște că există un obicei pe care nu l-a reluat niciodată: „Nu am mai atins ciocolata din anii ’90”, spune ea râzând, atunci când David o întreabă dacă vrea o bucată. „Și nici nu o să încep acum”.

Serialul Victoria Beckham o urmărește pe fosta cântăreață în timp ce se pregătește pentru un show de modă la Paris, rememorând în același timp etapele definitorii ale vieții sale. În documentar apar interviuri cu figuri importante din modă și divertisment, printre care Anna Wintour, Eva Longoria, Tom Ford și Donatella Versace.

Cele trei episoade surprind parcursul său de la statutul de membră a trupei Spice Girls la cel de creatoare de modă și antreprenoare în industria frumuseții. Producția promite să exploreze atât reușitele, cât și momentele dificile, iar emoțiile sunt vizibile încă din primul trailer oficial.

În trailer-ul difuzat pe 17 septembrie, Victoria Beckham vorbește despre presiunea de a reuși ca designer, dar și despre dorința de a-și face familia mândră de ea.

„Îmi doresc ca David și copiii mei să fie mândri de mine. A durat atât de mult să ajung până aici”, spune ea, cu vocea ușor frântă. „Nu o să las să-mi scape din mâini din nou”.

Tot în trailer, Victoria își amintește perioada petrecută pe scenă și, înainte de asta, copilăria dificilă: „Să fiu pe scenă era visul meu. Spice Girls m-au făcut să mă accept așa cum sunt. Și apoi, dintr-odată, totul s-a oprit”.

„Acel copil stingher, considerat nepopular la școală, aceea eram eu”, adaugă ea, în timp ce apar imagini din copilărie. „Dar îmi doream cu disperare să fiu plăcută, să mă simt valoroasă. Moda a fost supapa mea creativă. Mulți nu o luau în serios”.

Prejudecățile au continuat și după lansarea brand-ului omonim, în 2008.

„Toată lumea o avertiza: «Nu vei fi acceptată»”, spune în trailer Eva Longoria. Victoria completează: „Oamenii credeau: «A fost o cântăreață pop. E căsătorită cu un fotbalist. Cine crede că este?»”.

Documentarul explorează și episoadele dificile ale carierei sale, de la panica trăită în momentele în care afacerea înregistra pierderi de milioane, până la emoțiile din culisele celui mai important show de modă pe care l-a pregătit.

Foto: Profimedia

